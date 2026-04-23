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Avance de ‘Valle Salvaje’ del viernes 24 de abril: Leonor se despierta y conoce a Martín y Victoria confiesa su gran secreto

En el capítulo 402 de la serie de RTVE también se reflejará el lío en el que se verá envuelto Francisco por el asunto que rodea a Leonor

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'Valle Salvaje': Leonor al fin se despierta y conoce a Martín. (RTVE)
'Valle Salvaje': Leonor al fin se despierta y conoce a Martín. (RTVE)

Si pensaban que el aire en la sierra no podía estar más cargado, prepárense para el cierre de semana más turbulento que se recuerda en Valle Salvaje. El capítulo 402 de este viernes, 24 de abril, no solo va a despejar las incógnitas que nos han quitado el sueño desde el lunes, sino que va a abrir heridas que difícilmente podrán cerrarse con simples disculpas. En la casona, el cotilleo ha pasado de ser un susurro a ser un grito de guerra. En las siguientes líneas, te revelamos todos los detalles de lo que promete ser un episodio de infarto.

Para entender el drama que se vivirá mañana, hay que recordar el estado de nerviosismo absoluto de los últimos días. Desde que saltaran las alarmas por el paradero de Victoria y Dámaso, el Valle ha sido un hervidero de lágrimas y remordimientos. Mercedes, rota por la idea de haber perdido a Dámaso para siempre, ha pasado una semana de auténtico calvario.

El intento de Mercedes por ganarse a Braulio en 'Valle Salvaje' (RTVE)
El intento de Mercedes por ganarse a Braulio en 'Valle Salvaje' (RTVE)

Sin embargo, el destino tiene un sentido del humor muy retorcido. Este viernes veremos a un Dámaso que, tras los días de ausencia y peligro, intenta desesperadamente recuperar el favor de Mercedes. Pero ¡cuidado!, porque lo que él espera que sea un reencuentro de película se va a convertir en una pesadilla. Mercedes, movida por una mezcla de orgullo, despecho y quizás algún secreto que aún no nos ha contado, va a rechazar a Dámaso de forma tajante. ¿Qué ha cambiado en el corazón de Mercedes durante estas horas de angustia? Parece que la desesperación se ha transformado en un muro infranqueable.

La verdad sobre el asalto: Victoria rompe su silencio

Pero si hay algo que va a paralizar el Valle este viernes es la confesión que está a punto de producirse. Tras el misterioso hallazgo de esa joven en el bosque por parte de Francisco y Pepa el jueves, las piezas del puzle empiezan a encajar de la peor manera posible. Mañana, un hombre —cuya identidad está bajo llave— aparecerá junto a Victoria para soltar la “bomba” definitiva: la verdad sobre el asalto del carruaje.

Este testimonio promete dejar a José Luis y a Hernando en una posición muy delicada. Recordemos que José Luis ha estado lidiando con unos remordimientos que lo han llevado a pagar su ira con Rafael. Si la verdad sobre el asalto sale a la luz, las caretas caerán y el escándalo podría salpicar a los cimientos mismos de la Casa Grande. ¿Fue un simple robo o hubo una mano negra orquestando la tragedia?

Don Hernando cree que hay que retirar a Victoria de la partida en 'Valle Salvaje' (RTVE)
Don Hernando cree que hay que retirar a Victoria de la partida en 'Valle Salvaje' (RTVE)

Francisco contra las cuerdas y el as bajo la manga de Pepa

Mientras tanto, los problemas no dejan de crecer para Francisco. El asunto de Leonor está a punto de explotar y Francisco se encuentra en un callejón sin salida que podría meterle en un lío monumental de cara a la justicia y a su propia familia. El escándalo es inminente, pero parece que Pepa, siempre astuta y observadora, tiene una solución en la recámara. La pregunta que recorre los pasillos es: ¿a qué precio ayudará Pepa a Francisco? ¿Se convertirá él en un títere en sus manos a cambio de salvar su pellejo?

No podemos olvidar que en el pueblo, Luisa ya ha soltado la mayor exclusiva de la temporada a Bárbara: la verdad sobre lo que pasó con el hijo de Adriana. Con Bárbara “helada” por la información y Matilde procesando la confirmación de su embarazo por parte de Benigna, el ambiente en el Valle es, literalmente, una olla a presión a punto de estallar.

El capítulo del viernes cerrará con la confesión del asalto y el rechazo de Mercedes a Dámaso, dejando a los seguidores de la serie de RTVE en un estado de shock absoluto. Pero la pregunta que nos va a martirizar durante todo el fin de semana es esta: ¿Es el hombre que acompaña a Victoria el verdadero autor material del asalto o se trata de un cómplice enviado por alguien del Valle para dar una versión falsa y proteger al verdadero cerebro de la operación? Alguien está mintiendo para salvarse el cuello... y el lunes descubriremos que el precio del silencio es mucho más caro de lo que nadie imaginaba. ¡Prepárense para las consecuencias!

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