España

Un estudio asocia el tabaco, la dieta y un pesticida con el cáncer colorrectal en los jóvenes

Investigadores del Vall d’Hebron Instituto de Oncología han analizado las huellas químicas que dejan el entorno y los hábitos de vida en el ADN, con el objetivo de entender por qué aumenta la incidencia de cáncer colorrectal en menores de 50 años

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Representación conceptual del torso humano como una radiografía con el sistema digestivo iluminado en rojo y naranja, mostrando el colon y el intestino delgado.
Un estudio asocia el tabaco, la dieta y los pesticidas con el cáncer colorrectal en los jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo de investigadores españoles ha estudiado los factores no genéticos que influyen en el desarrollo de cáncer colorrectal en adultos menores de 50 años. El equipo, del Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO), ha liderado un estudio que analiza cómo la dieta, el tabaco y la exposición a pesticidas pueden influir en el desarrollo de este tipo de cáncer, utilizando para ello patrones epigenéticos (modificaciones químicas en el ADN asociadas a factores ambientales).

El cáncer colorrectal ocupa actualmente la segunda posición entre los tumores que más muertes causan en todo el mundo, representando el 9,3% de las muertes por cáncer, solo por detrás del cáncer de pulmón. Las previsiones de la Sociedad Española de Oncología Médica apuntan a que será el tumor más diagnosticado en España en 2026, con una estimación de 44.132 nuevos casos.

Picloram, tabaco, alimentación

El trabajo, publicado en la revista Nature Medicine, se centra en las llamadas firmas epigenéticas, que reflejan la influencia del entorno en el material genético. Los investigadores compararon las marcas de metilación del ADN en pacientes con cáncer colorrectal de inicio temprano frente a quienes desarrollaron la enfermedad en edades más avanzadas. En este análisis, se confirmaron factores de riesgo ya conocidos, como el tabaquismo y la alimentación.

Una de las novedades del estudio es la asociación significativa de este tipo de cáncer con el picloram, un herbicida utilizado ampliamente para el control de malezas de hoja ancha en pastizales, caña de azúcar y maíz. El análisis de datos - de población estadounidense - muestra que los condados en los que se utiliza este pesticida más frecuentemente presentan tasas más elevadas de cáncer colorrectal en adultos jóvenes, tenidas en cuenta otras variables como el nivel socioeconómico o la exposición a otros pesticidas.

Cuatro supervivientes de cáncer comparten sus experiencias sobre cómo es la vida después de la enfermedad.

“El cáncer colorrectal de aparición temprana tiene características clínicas y patológicas diferenciadas en comparación con este tumor en pacientes de mayor edad. Sin embargo, a nivel genómico, las alteraciones moleculares son similares y no se han identificado alteraciones específicas”, expone Jose Antonio Seoane, jefe del Grupo de Biología Computacional del Cáncer del VHIO y uno de los investigadores principales. “Las causas del aumento de la incidencia del cáncer colorrectal en adultos jóvenes no están claras”.

Las hipótesis actuales giran en torno al exposoma, es decir, el conjunto de exposiciones ambientales y relacionadas con el modo de vida, que podría tener un peso importante en la aparición de la enfermedad. Hasta el momento, los intentos de encontrar factores de riesgo modificables concretos para el cáncer colorrectal precoz han resultado limitados, ya que la mayoría de los estudios comparan casos tempranos con personas sanas de la misma edad y terminan identificando los mismos factores de riesgo que en el cáncer de aparición tardía.

El equipo investigador señala que los resultados presentan algunas limitaciones, en parte porque la exposición a factores ambientales a lo largo de la vida no siempre se mide con precisión, lo que dificulta establecer una relación directa con el riesgo de desarrollar cáncer. Según Seoane, estos resultados “sientan una base sólida para abordar las exposiciones ambientales y los factores relacionados con el estilo de vida con el fin de reducir el riesgo, destacando la importancia de impulsar intervenciones preventivas tanto a nivel individual como de políticas públicas”.

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