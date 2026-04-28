El discreto plan de cumpleaños de la infanta Sofía en Lisboa: picnic al aire libre, tarta casera y junto a sus compañeros de universidad

La infanta Sofía en el palacio de Belém, en Lisboa (Francisco Gómez / Europa Press)

Lisboa se ha convertido en el refugio perfecto para la infanta Sofía. En la capital lusa, la benjamina de la Familia Real española ha encontrado el equilibrio ideal entre la excelencia académica y ese anonimato tan codiciado durante los años de formación. Este miércoles, 29 de abril, la benjamina de los reyes Felipe VI y Letizia vive una jornada de lo más especial con motivo de su 19 cumpleaños, una cifra que alcanza sumergida en la rutina de su primer año de carrera y lejos del foco mediático que habitualmente rodea a la Corona.

Mientras encara las últimas semanas de estudio antes de los exámenes finales, Sofía de Borbón podrá celebrar este aniversario en la intimidad junto a sus compañeros de promoción. El Forward College, centro que se ha convertido en su nuevo hogar y primera parada de su ambicioso itinerario formativo, mantiene vivas tradiciones que fomentan la cohesión entre su alumnado internacional. Una de ellas es la celebración mensual para los cumpleañeros, un evento que la institución suele compartir con orgullo en sus canales oficiales.

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La Infanta Sofía ha visitado las instalaciones de la Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG), donde ha conocido de cerca el proceso de cría y adiestramiento de estos animales de asistencia, desde los cachorros recién nacidos hasta los perros listos para ayudar a personas con discapacidad visual.

El centro académico, que destaca por su enfoque multicultural, organiza encuentros de convivencia para celebrar a los alumnos que han cumplido años a final de cada mes. “En Forward College, nuestra tradición de celebraciones mensuales de cumpleaños une a estudiantes y profesores. ¡Esta vez, lo disfrutamos al aire libre en París”, explican desde la institución en un vídeo reciente de sus redes sociales, ejemplificando cómo serán los festejos que ahora se trasladan a la sede de Lisboa.

En las imágenes compartidas por el centro se observa a los estudiantes disfrutando en extensos jardines de un delicioso catering compuesto de pastelitos de diferentes sabores y algunos snacks. La informalidad y la cercanía son las notas dominantes de estos eventos, donde los menús se adaptan al gusto juvenil: “Para celebrar todos los cumpleaños en octubre, ¡organizamos una pequeña fiesta de pizza y pastel de cumpleaños en el Centro de aprendizaje de París!”, detallan. Sofía, plenamente integrada en este ambiente, celebrará así sus 19 años rodeada de la nueva red de amistades que ha tejido en Portugal antes de que el itinerario la traslade, en los próximos cursos, a Francia y, finalmente, a Berlín (Alemania).

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Un 29 de abril de agenda intensa para Felipe VI y Letizia

Pese a lo significativo de la fecha, el deber institucional no se detiene en el Palacio de la Zarzuela. Mientras su hija menor celebra en Lisboa, los reyes Felipe y Letizia tienen marcados compromisos de calado en sus respectivas agendas. Por su parte, el monarca recibirá en audiencia a Mattias Guyomar, presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se trata de una cita de especial relevancia, ya que es la primera visita de Guyomar a España desde que asumió el cargo en mayo de 2025, con el objetivo de fortalecer las relaciones jurídicas con nuestras principales instituciones.

Por otro lado, Letizia se desplazará a Granada. Allí presidirá el acto de Proclamación del Premio Princesa de Girona Arte 2026, enmarcado en la cuarta etapa del Tour del Talento. Un galardón que busca reconocer a jóvenes creadores que impulsan proyectos con impacto social positivo a través de la cultura.

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Imágenes de la graduación de la infanta Sofía en el UWC Atlantic College de Gales. (Casa Real/Instagram)

Este cumpleaños llega justo cuando se cumple un año de la graduación de la i nfanta en el prestigioso UWC Atlantic College de Gales. Aquella ceremonia de Bachillerato Internacional fue la última vez que vimos a los reyes viajar para estar al lado de su hija en un hito académico. No obstante, aquel día estuvo marcado por la ausencia física de la princesa Leonor, quien se encontraba en alta mar realizando su crucero de instrucción a bordo del Juan Sebastián Elcano.

A pesar de la distancia, la complicidad entre las hermanas sigue siendo uno de los pilares de la Casa Real. Leonor no dudó en mandarle un mensaje de cariño a través de las redes sociales de la Casa Real, un gesto cómplice que confirmó la excelente relación que mantienen. Tras un verano familiar con la tradicional parada en Palma de Mallorca, Sofía inició su andadura en Ciencias Políticas, una formación que ahora llega a su primer momento crítico. Será en las próximas semanas cuando la Infanta deba afrontar los exámenes finales para poner el broche de oro a este exitoso primer año. Con los 19 años recién cumplidos, el reto académico en Lisboa es ahora la prioridad absoluta de una joven que, paso a paso, construye su propio camino en Europa.

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