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La familia real noruega al borde del colapso: cuentas en números rojos, despidos y la enfermedad en “fase avanzada” de la princesa Mette-Marit

La Casa Real de Noruega ha tenido un déficit de 710.000 coronas noruegas, un desfase solucionado mediante fondos de ejercicios anteriores

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La familia real de Noruega en su felicitación navideña (Reuters)
La familia real de Noruega en su felicitación navideña (Reuters)

La Casa Real de Noruega está afrontando un año muy difícil marcado la preocupación por la salud de la princesa heredera Mette-Marit, pero también por un importante déficit presupuestario. Los resultados económicos publicados para 2025 indican que la institución atraviesa una situación de “ajustes y desequilibrios” que no se daba desde hacía años. Según el informe oficial, los reyes Harald y Sonia han debido recurrir a sus reservas para evitar una crisis financiera.

Los números rojos han alcanzado un déficit de 710.000 coronas noruegas, aproximadamente 60.000 euros, una cifra que, aunque modesta para los estándares de una monarquía, revela que el gasto anual ha sobrepasado los 24,9 millones de euros de ingresos de la Casa Real Noruega. Este desfase ha sido cubierto a través de fondos reservados de ejercicios anteriores, un recurso cuyo volumen comienza a reducirse en paralelo al aumento de los costes de mantenimiento de las residencias oficiales.

El citado informe detalla que la partida más abultada continúa siendo la de salarios, a pesar de la reducción de plantilla: en el último año, el número de empleados ha pasado de 150 a 140 trabajadores, un ajuste que la institución justifica por la apuesta por la digitalización y la implantación de nuevos sistemas de gestión interna.

El rey Harald y la reina Sonja invitan a una cena de gala para diplomáticos en el Palacio Real. Detrás del príncipe heredero Haakon y la princesa Astrid Ferner. (Terje Pedersen / NTB)
El rey Harald y la reina Sonja invitan a una cena de gala para diplomáticos en el Palacio Real. Detrás del príncipe heredero Haakon y la princesa Astrid Ferner. (Terje Pedersen / NTB)

La economía de la familia real noruega

No obstante, la Casa Real noruega mantiene una previsión de 14,1 millones de euros anuales destinados a sueldos, lo que representa más de la mitad del presupuesto total. Al mismo tiempo, los gastos globales han crecido de 70,7 millones de coronas en 2024 a 95,5 millones en 2025, principalmente debido al encarecimiento de las reparaciones, los servicios técnicos y los seguros asociados al mantenimiento de los edificios históricos.

Por otro lado, la agenda oficial de la familia real se ha mantenido activa, con cerca de 800 actos a lo largo de medio centenar de municipios noruegos. Destaca la figura del príncipe heredero Haakon, que ha incrementado su participación institucional, con un coste oficial próximo a los 404.000 euros. Todo ello con una caída de popularidad creciente.

La publicación de estos números coincide con el reconocimiento de una vulnerabilidad financiera y una “presión intensa” por parte de la opinión pública a la hora de examinar cada gasto de la institución. El propio informe subraya que la Corona noruega ha debido priorizar su representación institucional incluso en un contexto de recortes y ajustes internos, dato que fuentes oficiales vinculan al incremento de la exposición pública y la fiscalización de sus actividades.

Marius Borg el hijo mayor de la princesa de Noruega

El año 2025 ha supuesto, además, el agravamiento de factores externos que comprometen la estabilidad doméstica. Por un lado, el proceso judicial abierto contra Marius Borg, hijo de Mette-Marit, quien se enfrenta a una posible condena de siete años y siete meses de prisión tras haber sido acusado de 34 delitos diferentes. Este procedimiento ha elevado tanto la presión mediática como la incertidumbre en el seno de la familia real.

La salud de la princesa Mette-Marit de Noruega

A este frente se suma el deterioro de la salud de Mette-Marit de Noruega, diagnosticada de fibrosis pulmonar. La enfermedad ha avanzado de modo progresivo, como se ha manifestado en sus recientes apariciones públicas. Su última asistencia a una recepción oficial para los atletas paralímpicos de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina ha generado preocupación, ya que acudió con una cánula nasal y suministro de oxígeno.

Amel Havkic, neumólogo especializado en medicina respiratoria y trastornos del sueño, aclara a Bunte que el uso de oxígeno no implica necesariamente una dependencia total: “Muchos pacientes con fibrosis pulmonar no necesitan oxígeno las 24 horas del día, sino solo durante el esfuerzo físico, viajes largos, por la noche o en los momentos en que la enfermedad está más activa”.

La princesa Mette-Marit de Noruega con su máquina de oxígeno (Reuters)
La princesa Mette-Marit de Noruega con su máquina de oxígeno (Reuters)

No obstante, el mismo experto advierte que no es posible precisar el estadio exacto de la enfermedad de Mette-Marit, aunque remarca que “si un paciente necesita oxígeno y, al mismo tiempo, se le está preparando para un posible trasplante de pulmón, ya no hablamos de una fase inicial de la enfermedad. Desde el punto de vista médico, se trata de una fase avanzada”.

Además, el neumólogo añade que el oxígeno resulta “muy importante durante esta fase”, pues ayuda a estabilizar las constantes, soportar el estrés, evitar complicaciones y ganar tiempo antes de la eventual cirugía o inclusión definitiva en la lista de espera para trasplante. No sería inusual, por ello, que se produzcan nuevas apariciones públicas de Mette-Marit con ayuda respiratoria.

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