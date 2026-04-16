Avance de ‘Valle Salvaje’ del viernes 17 de abril: Victoria y Dámaso podrían haber muerto y Mercedes querrá saber por qué fueron juntos a la calesa

'Valle Salvaje': Rafael trae malas noticias. (RTVE)

En Valle Salvaje, la tensión no ha dejado de aumentar tras los hechos ocurridos en el capítulo de este jueves 16 de abril, dejando interrogantes abiertos y un ambiente de sospecha. La revelación del embarazo de Matilde, lejos de traer calma, ha activado una cadena de reacciones marcadas por el miedo y el desconcierto, señalando que la joven podría ocultar un secreto mucho más profundo de lo que deja ver.

La noticia del embarazo, transmitida por Atanasio a Martín, funciona como el dato diferenciador de esta fase de la trama. Esta confesión ha acelerado la preocupación dentro de la familia, especialmente cuando la propia Matilde, lejos de dejarse llevar por la emoción, ha insistido de forma casi desesperada en pedir máxima discreción. Sus gestos, como rezar en secreto o sus enfrentamientos con Victoria, parecen anticipar que los miedos que ahora afloran no se limitan a los nervios propios de la maternidad, sino que esconden una amenaza más grave.

El episodio del jueves de Valle Salvaje ha ido revelando que Matilde no experimenta la típica inquietud de quien espera un hijo, sino una angustia que parece tener raíces en hechos aún no revelados, alimentando las dudas de Martín, atrapado entre sus sospechas y la lealtad a la familia.

'Valle Salvaje'. Luisa se encuentra con alguien en el mercado. (RTVE)

La despedida de Pedrito en ‘Valle Salvaje’

A la vez, otra despedida ha marcado el capítulo de Valle Salvaje: la marcha de Pedrito, que deja a Luisa sola en su búsqueda incansable del bebé desaparecido. El propio empeño de Luisa, percibido por el entorno como una obsesión, se refuerza como uno de los motores narrativos en este punto de la serie.

Mientras Mercedes encaja el impacto de una noticia inesperada relacionada con Dámaso, las piezas del plan de José Luis y don Hernando empiezan a moverse de manera decisiva. Todo apunta a que la desaparición de Victoria y Dámaso, quienes abandonaron Valle Salvaje ignorando la amenaza que les perseguía, podría cambiarlo todo en el inminente capítulo 397.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Qué pasará el viernes 17 de abril en ‘Valle Salvaje’

En el próximo capítulo de Valle Salvaje, que se emitirá el próximo viernes 17 de abril en Televisión Española, la inquietud de Mercedes por la relación entre ambos, especialmente tras verles juntos en la calesa, la lleva a buscar explicaciones en José Luis. Sin embargo, el alcance del misterio pronto se desvelará para todos los habitantes de Valle Salvaje, cuando se conozca el paradero definitivo de Victoria Salcedo y su primer esposo.

El desenlace de la trama principal gira en torno a una pregunta que ya resuena con fuerza: ¿Han muerto Victoria y Dámaso? Este suspense se instala en el ambiente mientras las acciones y silencios de los protagonistas continuarán alimentando las teorías del público. En este contexto, la insistencia de Mercedes por obtener respuestas, el temor de Matilde ante su propia situación y la determinación de Luisa componen una combinación de incertidumbre y deseo de verdad que, según ha mostrado la ficción en los capítulos previos, se intensificará de cara al próximo episodio.