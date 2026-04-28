Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de las actrices Norma Ruiz y Adriana Torrebejano al polifacético Sergio Pazos o el escritor Manel Loureiro

Manel Loureiro y Norma Ruiz en 'Pasapalabra' (Atresmedia)

Pasapalabra ya tiene listos los nombres de los invitados que participarán en las próximas entregas programadas entre el martes 28 y el jueves 30 de abril. Manel Loureiro, Norma Ruiz, Adriana Torrebejano y Sergio Pazos han sido confirmados como los protagonistas invitados, quienes acompañarán a los concursantes habituales con el objetivo de sumar segundos decisivos para sus respectivos equipos, azul y naranja, e incrementar así las posibilidades de acceder al “rosco” final y de hacerse con el bote.

Los cuatro invitados previstos han desempeñado papeles relevantes en el sector cultural y audiovisual español. La presencia de estas figuras responde la política habitual de Pasapalabra, de renovación de invitados cada tres programas, que busca perfiles reconocibles de ámbitos diversos como refuerzo para los concursantes en las rondas del concurso.

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El programa, presentado por Roberto Leal, continúa apostando por la combinación de nombres procedentes de distintos sectores para mantener la dinámica de colaboración entre personajes públicos y participantes anónimos. Los invitados no solo contribuyen a las pruebas específicas, sino que su intervención resulta determinante para maximizar el tiempo disponible durante el concurso y facilitar el acceso al reto final.

Hablamos con la ganadora de ‘Pasapalabra’ sobre el impacto de la victoria, el desgaste mental del concurso y la sensación agridulce de cerrar una etapa que ha marcado su vida

Manel Loureiro en ‘Pasapalabra’

Entre los invitados de Pasapalabra, Manel Loureiro, nacido en Pontevedra en 1975, ha desarrollado su carrera como escritor, abogado y comunicador. Tras licenciarse en Derecho por la Universidad de Santiago, su trayectoria profesional se ha ampliado al periodismo, la presentación televisiva y la creación de guiones. Ha sido colaborador en diferentes medios, además de ejercer como presentador en la Televisión de Galicia.

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En el ámbito literario, su primera novela, Apocalipsis Z, se publicó inicialmente en internet y posteriormente en papel debido a su éxito. Su obra cuenta con títulos como Los Días Oscuros o La Ira de los Justos, y ha sido traducida a varios idiomas, logrando destacadas cifras de ventas en Estados Unidos. En 2024, Loureiro recibió el Premio de Novela Fernando Lara por Cuando la tormenta pase, y recientemente ha publicado Antes de que todo cambie.

El escritor español habló con Infobae, en Bogotá, sobre su novela "La ladrona de huesos" (Foto: Santiago Díaz Benavides).

Quién es Norma Ruiz

Norma Ruiz, madrileña de 43 años, es reconocida principalmente por su papel de Beatriz Ortiz en Yo soy Bea, personaje que le valió una nominación a Mejor actriz revelación en los Premios Unión de Actores de 2007. Aunque inició su carrera como bailarina en la gira de Miliki y Rita Irasema a los 6 años, una lesión condicionó su transición a la interpretación. Ruiz se graduó en el Real Conservatorio Profesional de Danza de Madrid e intervino en espectáculos de Antonio Canales y musicales como Sonrisas y lágrimas.

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En cine, la actual invitada de Pasapalabra ha sido protagonista de películas como Tensión sexual no resuelta y Los Futbolísimos, y cuenta con experiencia en obras teatrales como El poder de la sangre o Por los pelos. En televisión, también ha participado en Cuéntame cómo pasó, Frágiles, Ciega a citas, La que se avecina, El Pueblo, o Señor, dame paciencia. Además, interpretó a Sofía Carbone en Amar es para siempre.

Norma Ruiz y Eduardo Noriega en 'La ahorcada'. (Bemybaby Films)

Adriana Torrebejano en ‘Pasapalabra’

Por su parte, Adriana Torrebejano, nacida en Castellbisbal (Barcelona) en 1991, ha compaginado desde la adolescencia una intensa actividad como actriz de televisión, con participaciones en concursos como Bake Off o Pasapalabra, cine y teatro. Su debut llegó en Abuela de verano en 2005 y, a partir de entonces, ha formado parte de proyectos como Ellas y el sexo débil, Tierra de Lobos o El secreto de Puente Viejo, donde interpretó a Sol Santacruz.

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Entre 2019 y 2020 también estuvo en Amar es para siempre, ha participado en Cristo y Rey como Chelo García Cortés y como protagonista en la serie erótica ¿A qué estás esperando?. En cine ha intervenido en películas como La sombra de la ley, y en teatro ha participado en piezas como Perversiones sexuales en Chicago. Además de su actividad artística, Torrebejano ha puesto en marcha una clínica dedicada a la odontología, la fisioterapia y el entrenamiento personal, combinando salud física y mental.

Adriana Torrebejano (Instagram/torrebe)

Quién es Sergio Pazos

El último de los invitados en Pasapalabra es Sergio Pazos, nacido en Galicia en 1965, su carrera profesional abarca la interpretación, el humor, la presentación televisiva y el periodismo de calle. Dio sus primeros pasos en compañías teatrales en los años 80. En su tierra natal es recordado por dar vida a Paspallás en la serie de comedia Pratos combinados.

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Sergio Pazos, en imagen de archivo (Europa Press)

Su proyección nacional se consolidó a partir de 1996 como reportero del programa Caiga quien caiga, que presentaban El Gran Wyoming, Javier Martín y Juanjo de la Iglesia, y que se mantuvo hasta 2002. Pazos fue también colaborador en Channel nº4 en 2006 y ha intervenido como actor en series como Farmacia de guardia, Los ladrones van a la oficina o Todos los hombres sois iguales. Su trabajo en la gran pantalla incluye títulos como Ni se te ocurra…, La ley de la frontera, Tuno negro, El lápiz del carpintero y ¡Hay motivo!.