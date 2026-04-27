Los invitados de ‘El Hormiguero’ del 27 al 30 de abril: música, cine y política para seguir liderando con Pablo Motos

Pablo Motos en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

Una semana más, El Hormiguero regresa con nuevos rostros dispuestos a sentarse junto a Pablo Motos para presentar sus proyectos y seguir reforzando su posición como líder del access prime time. El formato de Antena 3 continúa dominando la franja, aunque en los últimos días la competencia ha estado más reñida que nunca.

¿El motivo? El impulso de La Revuelta, el espacio de David Broncano, que ha logrado destacar gracias a un evento especial que ha dado mucho que hablar: La Petanca del Año, una propuesta surgida a raíz de una espectadora y que ha reunido a nombres como El Langui, Juan José Millás, María del Monte, Clara Galle o Miguel Ángel Muñoz. Esta entrega especial permitió al programa de La 1 firmar su mejor cuota en casi un mes (12,1%) y una de sus emisiones más vistas recientes, con más de 1,4 millones de espectadores.

El Hormiguero, de los programas más vistos de la televisión en España

A pesar de este empuje, El Hormiguero ha logrado mantener su liderazgo con un sólido 13,4% de cuota y más de 1,6 millones de espectadores, confirmando su fortaleza en una franja cada vez más competida. Mientras tanto, otros formatos como Supervivientes siguen sin alcanzar el mismo nivel en su tramo inicial, quedando por debajo del doble dígito.

Bad Gyal

Bad Gyal posa a su llegada a los 40 Premios Goya el sábado 28 de febrero de 2026, en Barcelona, España. (Foto AP/Joan Mateu Parra)

La semana arranca con la visita de Bad Gyal, una de las artistas más influyentes del panorama urbano actual. La cantante catalana regresa al plató tras el lanzamiento de su último trabajo discográfico, Más cara, un proyecto con el que ha reafirmado su identidad musical y su proyección internacional.

Durante su entrevista con Pablo Motos, la artista repasará el proceso creativo del álbum, su evolución en la industria y el éxito de la gira con la que está recorriendo diferentes ciudades. Además, no faltarán momentos distendidos en los que mostrará su lado más cercano, algo que siempre conecta con el público del programa.

Macarena Gómez

Macarena Gómez. (Europa Press)

El martes será el turno de Macarena Gómez, una de las actrices más versátiles del cine y la televisión en España. La intérprete visitará El Hormiguero para hablar de su nueva película, ¿Cómo hemos llegado a esto?, una comedia que llegará a los cines el próximo 30 de abril.

La actriz adelantará detalles de esta historia centrada en un enredo sentimental con tintes de humor, además de compartir cómo ha sido el rodaje y qué le atrajo del proyecto. Su presencia promete una entrevista dinámica, marcada por su naturalidad y sentido del humor, dos de sus señas de identidad.

Manuel Carrasco

08/05/2025 Manuel Carrasco, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

El miércoles, el plató recibirá a Manuel Carrasco, uno de los artistas más queridos del panorama musical español. El cantante acudirá para presentar Pueblo Salvaje I, su nuevo álbum, con el que continúa explorando su sonido más personal.

Además de hablar de este nuevo trabajo, Carrasco compartirá los preparativos de uno de los momentos más importantes de su carrera: su próximo concierto en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. Una cita clave que marcará un antes y un después en su trayectoria y que genera una enorme expectación entre sus seguidores.

Borja Sémper

07/01/2025 El vicesecretario de Cultura y portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular, en la sede nacional del PP, a 7 de enero de 2024, en Madrid (España). La rueda de prensa ha tenido lugar después de la primera reunión del Comité de Dirección del Partido Popular del año 2025. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

El jueves, Borja Sémper será el encargado de poner el broche final a la semana. El portavoz nacional del Partido Popular visita por primera vez el programa tras varios meses alejado de la vida pública debido a problemas de salud.

En su conversación con Pablo Motos, Sémper abordará cómo ha sido este tiempo de recuperación, su regreso a la política y su visión sobre la actualidad.