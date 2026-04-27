España

Los invitados de ‘El Hormiguero’ del 27 al 30 de abril: música, cine y política para seguir liderando con Pablo Motos

El espacio estrella de Antena 3 apuesta esta semana por una combinación de música, televisión, deporte internacional y grandes nombres del entretenimiento

Guardar
El porcentaje corresponde a un 4 y no a un 21 como dijeron
Pablo Motos en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

Una semana más, El Hormiguero regresa con nuevos rostros dispuestos a sentarse junto a Pablo Motos para presentar sus proyectos y seguir reforzando su posición como líder del access prime time. El formato de Antena 3 continúa dominando la franja, aunque en los últimos días la competencia ha estado más reñida que nunca.

¿El motivo? El impulso de La Revuelta, el espacio de David Broncano, que ha logrado destacar gracias a un evento especial que ha dado mucho que hablar: La Petanca del Año, una propuesta surgida a raíz de una espectadora y que ha reunido a nombres como El Langui, Juan José Millás, María del Monte, Clara Galle o Miguel Ángel Muñoz. Esta entrega especial permitió al programa de La 1 firmar su mejor cuota en casi un mes (12,1%) y una de sus emisiones más vistas recientes, con más de 1,4 millones de espectadores.

El Hormiguero, de los programas más vistos de la televisión en España

A pesar de este empuje, El Hormiguero ha logrado mantener su liderazgo con un sólido 13,4% de cuota y más de 1,6 millones de espectadores, confirmando su fortaleza en una franja cada vez más competida. Mientras tanto, otros formatos como Supervivientes siguen sin alcanzar el mismo nivel en su tramo inicial, quedando por debajo del doble dígito.

Bad Gyal

Bad Gyal posa a su llegada a los 40 Premios Goya el sábado 28 de febrero de 2026, en Barcelona, España. (Foto AP/Joan Mateu Parra)
Bad Gyal posa a su llegada a los 40 Premios Goya el sábado 28 de febrero de 2026, en Barcelona, España. (Foto AP/Joan Mateu Parra)

La semana arranca con la visita de Bad Gyal, una de las artistas más influyentes del panorama urbano actual. La cantante catalana regresa al plató tras el lanzamiento de su último trabajo discográfico, Más cara, un proyecto con el que ha reafirmado su identidad musical y su proyección internacional.

Durante su entrevista con Pablo Motos, la artista repasará el proceso creativo del álbum, su evolución en la industria y el éxito de la gira con la que está recorriendo diferentes ciudades. Además, no faltarán momentos distendidos en los que mostrará su lado más cercano, algo que siempre conecta con el público del programa.

Macarena Gómez

Macarena Gómez. (Europa Press)
Macarena Gómez. (Europa Press)

El martes será el turno de Macarena Gómez, una de las actrices más versátiles del cine y la televisión en España. La intérprete visitará El Hormiguero para hablar de su nueva película, ¿Cómo hemos llegado a esto?, una comedia que llegará a los cines el próximo 30 de abril.

La actriz adelantará detalles de esta historia centrada en un enredo sentimental con tintes de humor, además de compartir cómo ha sido el rodaje y qué le atrajo del proyecto. Su presencia promete una entrevista dinámica, marcada por su naturalidad y sentido del humor, dos de sus señas de identidad.

Manuel Carrasco

08/05/2025 Manuel Carrasco, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD
08/05/2025 Manuel Carrasco, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

El miércoles, el plató recibirá a Manuel Carrasco, uno de los artistas más queridos del panorama musical español. El cantante acudirá para presentar Pueblo Salvaje I, su nuevo álbum, con el que continúa explorando su sonido más personal.

Además de hablar de este nuevo trabajo, Carrasco compartirá los preparativos de uno de los momentos más importantes de su carrera: su próximo concierto en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. Una cita clave que marcará un antes y un después en su trayectoria y que genera una enorme expectación entre sus seguidores.

Borja Sémper

07/01/2025 El vicesecretario de Cultura y portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular, en la sede nacional del PP, a 7 de enero de 2024, en Madrid (España). La rueda de prensa ha tenido lugar después de la primera reunión del Comité de Dirección del Partido Popular del año 2025. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
07/01/2025 El vicesecretario de Cultura y portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular, en la sede nacional del PP, a 7 de enero de 2024, en Madrid (España). La rueda de prensa ha tenido lugar después de la primera reunión del Comité de Dirección del Partido Popular del año 2025. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

El jueves, Borja Sémper será el encargado de poner el broche final a la semana. El portavoz nacional del Partido Popular visita por primera vez el programa tras varios meses alejado de la vida pública debido a problemas de salud.

En su conversación con Pablo Motos, Sémper abordará cómo ha sido este tiempo de recuperación, su regreso a la política y su visión sobre la actualidad.

Temas Relacionados

El HormigueroAntena 3AtresmediaTelevisión EspañaEspaña-NoticiasEspaña-entretenimientoPablo MotosGente EspañaFamosos España

Últimas Noticias

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 27 de abril

Aquí está la lista de los precios más baratos de los carburantes y también los más inasequibles en seis de las ciudades más importantes de España

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 27 de abril

El fondo buitre Mona ITG quiere desahuciar a una familia vulnerable en Madrid: “Mi hija acaba de dar a luz, no tenemos donde ir”

Ya Amou llegó a España en 2009 y desde entonces reside en la misma vivienda. La empresa propietaria del piso rechaza cualquier acuerdo, denuncia el Sindicato de Inquilinas

El fondo buitre Mona ITG quiere desahuciar a una familia vulnerable en Madrid: “Mi hija acaba de dar a luz, no tenemos donde ir”

La Justicia ordena la reducción en el alquiler que debe pagar un restaurante tras reconocer el impacto negativo que tuvo la pandemia de Covid-19

La empresa afectada pidió que se aplicara la figura jurídica conocida como cláusula “rebus sic stantibus”, cuando las circunstancias cambian drásticamente y hacen inviable cumplir el contrato con los términos originales

La Justicia ordena la reducción en el alquiler que debe pagar un restaurante tras reconocer el impacto negativo que tuvo la pandemia de Covid-19

La Aemet anuncia un cambio de tiempo por la llegada de bajas presiones: se esperan lluvias y tormentas con granizo en estas regiones de España

El organismo meteorológico ha activado los avisos en ocho comunidades autónomas

La Aemet anuncia un cambio de tiempo por la llegada de bajas presiones: se esperan lluvias y tormentas con granizo en estas regiones de España

Willy Bárcenas desvela en ‘Cuarto milenio’ los fenómenos paranormales en casa de sus padres: “Mi padre ha llegado a irse a dormir a un hotel”

El líder de Taburete ha estado en el programa ‘Cuarto Milenio’, de Iker Jiménez, hablando sobre las experiencias inexplicables que ha vivido desde niño

Willy Bárcenas desvela en ‘Cuarto milenio’ los fenómenos paranormales en casa de sus padres: “Mi padre ha llegado a irse a dormir a un hotel”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia ordena la reducción en el alquiler que debe pagar un restaurante tras reconocer el impacto negativo que tuvo la pandemia de Covid-19

La Justicia ordena la reducción en el alquiler que debe pagar un restaurante tras reconocer el impacto negativo que tuvo la pandemia de Covid-19

Gernika recuerda 89 años después el bombardeo con un homenaje institucional que ha puesto el acento en la memoria y en una llamada unánime a la paz

Así funciona el nuevo sistema antiatropello que incorporarán los autobuses de Madrid

Condenado a seis años y nueve meses de cárcel un hombre que pilotó una lancha con 26 migrantes desde Argelia a Murcia para facilitar su entrada en España

El truco para enfriar tu coche más de 10 grados sin usar el aire acondicionado

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 27 de abril

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 27 de abril

Santiago Carbó, catedrático de Economía: “La vivienda y el alquiler seguirán subiendo salvo que España sufra una crisis económica provocada por la guerra”

Quiénes son los grandes tenedores de vivienda en España: bancos y fondos estadounidenses devoran la oferta de alquiler residencial

El último videoclub de la provincia de Sevilla cierra tras 33 años: “Ha sido imposible mantener la actividad”

Cuándo se cobra la pensión en abril de 2026 según el banco: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

DEPORTES

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Un titánico Rafa Jódar se impone a Fonseca y sella su pase a octavos de final del Mutua Madrid Open

El exentrenador de Serena Williams habla sobre la lesión de muñeca de Carlos Alcaraz: “Si han decidido ponerle una férula, no es buena señal”

Sinner cumple y se impone a Moller para avanzar a octavos de final del Mutua Madrid Open

Alerta en el Mutua Madrid Open por la presencia de un virus que ha provocado la retirada de varios tenista