Colate y Samantha Vallejo-Nágera sobre ‘DecoMasters’: “Había veces que parecía un programa de entrevistas íntimas, porque estábamos vulnerables”

DecoMasters continúa su andadura en Televisión Española tras su primera emisión con un elenco de lo más variado. Entre ellos, los hermanos Colate y Samantha Vallejo-Nágera o Canco Rodríguez, a quienes hemos podido entrevistar desde Infobae. Los concursantes nos han hablado sobre su paso por el programa y su relación con el resto de compañeros.
A diferencia de otros talents como MasterChef, en el nuevo formato de La 1 se realiza un gran esfuerzo físico, tal y como ha explicado Rodríguez: “Nos ha parecido muy divertido, evidentemente, porque es lo que esperábamos, pero ha sido más agotador de lo que nos veíamos venir”. Por su parte, para Samantha Vallejo-Nágera el esfuerzo ha sido positivo: “Yo me lo he pasado pipa. Al final, yo soy hiperactiva diagnosticada y me gusta mucho la marcha”.
“Todo el día currando, todo el día inventándote cosas, nunca había un momento sin nada que hacer. Vete, compra, ven, trae... Han sido jornadas de 14 horas sin parar”, ha recordado la chef. Su hermano Colate ha rescatado las palabras de Canco: “Efectivamente ha sido agotador, yo sigo cansado”.
Las relaciones entre compañeros en ‘DecoMasters’
El empresario cree que su relación fraternal ha mejorado tras el programa: “Nosotros hemos mejorado mucho, siempre nos hemos llevado muy bien, pero como yo llevo mucho tiempo viviendo fuera y nunca habíamos convivido tanto, tantas horas intensamente”. Es más, durante las grabaciones se ha quedado a dormir en casa de Samantha: “Vivía en su casa, o sea que ha sido nuestra época más intensa de nuestra vida y nos queremos más que nunca”.
Por otro lado, Canco ha concursado a dúo con Eduardo Casanova: “O venía él o venía yo porque no nos podemos ver”, ha bromeado. “A Edu lo conozco desde que tiene 12 años y nos hemos criado juntos prácticamente. No nos ha sorprendido grandes cosas el uno del otro, pero siempre hemos encontrado algunos detalles”, ha contado sobre su relación con el actor al que conoció en Aída.
El elenco lo formaba un grupo de celebridades con personalidades muy fuertes, pero para Colate no ha habido problemas: “Yo creo que nos hemos llevado bastante bien todos para lo que había. Sí que parecía que eso iba a ser un desastre, pero más o menos se ha ido reconduciendo”. De nuevo, el cansancio influía: “Nos han tenido tan agotados que no había fuerzas como para hacer numeritos”.
El nuevo reto de Samantha Vallejo-Nágera
Por su parte, Samantha ha pasado de dar órdenes como jueza de MasterChef, un cargo que ha dejado recientemente, a recibirlas: “Me encanta recibir órdenes, me gusta que me manden, me gusta trabajar, me lo he pasado muy bien y me gusta mucho mandar también. He mandado mucho, no puedo decir que no he mandado. He mandado casi más que en MasterChef, estaba sola ahí ante el peligro. Mi hermano me ha dejado mandar".
Además, la chef afincada en Pedraza cree que todos sus compañeros han empezado reformas en sus casas gracias al programa: “Estoy adicta a la reforma”. En este tipo de formatos, los famosos también aprovechan para hablar de algunos aspectos íntimos de su vida. “Ha habido mucha confesión”, ha afirmado Samantha Vallejo-Nágera.
El lado emocional de ‘DecoMasters’
“Hay un poquito parte confesionario también dentro del programa y se ha abierto todo el mundo, yo creo, porque son tantas horas que al final te sacan toda la información que quieren sacarte”. “Había veces que parecía un programa de entrevistas íntimas, porque efectivamente estábamos en un estado tan débil y vulnerable... Hemos hablado mucho desde el corazón”, ha corroborado Colate las palabras de su hermana. “Hemos hablado de más”, ha respondido Canco entre risas.
También les hemos preguntado si sus polémicas como rostros públicos los han inspirado para hacer sus creaciones, a lo que Colate ha contestado con humor: “Igual de polémicas hablo yo mejor”. Una respuesta muy diferente a la de su hermana: “Yo es que no tengo polémicas”.
El lado humano de los famosos
Por último, Canco Rodríguez ha aclarado el tema: “Yo creo que también se da una imagen muy humana de cómo somos nosotros. Entonces de las posibles polémicas que haya en el aire, pues seguramente a las personas que vamos a ver no vas a ver al personaje. Como decía Colate, estamos tan vulnerables, tan cansados, que ves a la persona”.
“Gente que ha estado más vinculada al corazón, como Mar, Carlo, Isa, Colate en un momento determinado... Es que se olvida eso, se ven a personas trabajando y disfrutando en equipo y creo que es un programa muy blanco por ese camino”, ha zanjado el actor.