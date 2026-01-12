Samantha Vallejo-Nágera se pronuncia y cuenta los motivos de su abandono de ‘MasterChef’: “Ha llegado el momento de poner fin a esta etapa”

Samantha Vallejo-Nágera, en 'MasterChef' (RTVE)

El adiós de Samantha Vallejo-Nágera a MasterChef ha sido una de las noticias más impactantes del arranque del año televisivo. Tras más de una década como parte fundamental del jurado que ha acompañado a miles de espectadores, la chef y empresaria ha querido romper su silencio para dejar claras sus impresiones sobre el cambio de etapa, así como sus nuevos proyectos tanto en televisión como en el sector de la gastronomía y el estilo de vida.

La noticia, confirmada por RTVE, ha supuesto un giro relevante en el formato y ha desencadenado numerosas reacciones en redes sociales y entre seguidores del programa. La propia Samanthaha querido compartir su perspectiva en un comunicado: “Después de 13 años como jurado de MasterChef, solo tengo buenas palabras para el programa. Tanto de agradecimiento, como de cariño por cada una de las personas que han pasado durante tantos años por él”.

Ha asegurado que su paso por las cocinas televisivas le ha dejado experiencias memorables: “He aprendido, disfrutado y, sobre todo, me he reído muchísimo, ha sido toda una experiencia que me llevo conmigo para siempre de la que solo guardo grandes recuerdos”. Sin embargo, Vallejo-Nágera ha subrayado con firmeza su deseo de avanzar profesionalmente: “Pero ha llegado el momento de poner fin a esta etapa y emprender nuevos retos”.

Comunicado de Samantha Vallejo-Nágera en Instagram tras su abandono de 'MasterChef'

El comunicado de Samantha Vallejo-Nágera

La chef ha avanzado que este cambio de rumbo viene acompañado de diversas iniciativas tanto en el entorno audiovisual como en negocios propios. “Comienzo el año con nuevas iniciativas tanto en televisión, como en proyectos relacionados con gastronomía y lifestyle”, ha explicado Samantha en su comunicado.

A lo largo de su intervención, ha confirmado también la continuidad de sus empresas de hostelería: “Sigo, como no podía ser de otra forma, con mis negocios: Samantha Catering y Casa Taberna, de los que vienen muchas novedades”. Entre sus próximos compromisos destaca su participación en DecoMasters, nuevo talent que se centra en la decoración y el interiorismo, en el que comparte experiencia junto a su hermano Colate.

Por otro lado, la empresaria ha manifestado su agradecimiento por el apoyo recibido de sus seguidores tras anunciar su marcha del concurso: “Nos volvemos a ver muy pronto, ¡estad atentos! Muchísimas gracias a todos por vuestros mensajes, estoy flipando con lo que me queréis”, ha afirmado. Además, ha reconocido que le resulta imposible responder a cada mensaje, pero sigue leyendo todo lo que le escriben: “No puedo contestaros a todos pero os estoy leyendo y solo puedo decir: gracias”.

En esta nueva etapa profesional, Samantha Vallejo-Nágera ha asegurado sentirse entusiasmada y ha prometido novedades a corto plazo: “Estoy muy ilusionada con esta nueva etapa de la que os contaré cosas muy pronto. Siempre con mucho sabor”, ha rematado en su comunicado.

Samantha Vallejo-Nágera se suma a Eva González

La repercusión de la marcha de Samantha ha recordado a la que se produjo con la despedida de Eva González, quien condujo el espacio entre 2013 y 2019 antes de iniciar su nueva etapa como presentadora en La Voz. La trayectoria de Eva también estuvo marcada por un momento de transición.

Años después, Pepe Rodríguez explicó en el pódcast La escalera roja que la profesionalidad de la presentadora fue clave en los inicios del formato, cuando los cocineros todavía no estaban acostumbrados a las cámaras: “El motivo por el que Eva entró a MasterChef era porque no se fiaban de nosotros, eso es así. Eva era una profesional y una presentadora. Nosotros éramos tres imbéciles".