Samantha Vallejo-Nágera abandona el jurado de ‘MasterChef’ para centrarse en “nuevos proyectos relacionados con gastronomía y estilo de vida”

Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, en 'MasterChef Celebrity'. (RTVE)

MasterChef afronta uno de los cambios más fuertes de su historia. Tras más de una década en antena, el exitoso talent culinario de RTVE inicia una nueva etapa marcada por la salida de una de sus figuras más reconocibles y la llegada de un perfil muy distinto, ligado a las redes sociales. Samantha Vallejo-Nágera abandona el jurado del programa después de 13 años ininterrumpidos, mientras que la creadora de contenido Marta Sanahuja, conocida como Delicious Martha, se incorpora como nueva jueza junto a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz.

La transformación se hará efectiva en la decimocuarta edición del formato, cuyas grabaciones comienzan en los próximos días bajo la producción de Shine Iberia. La noticia ha sido comunicada oficialmente por RTVE a través de una nota de prensa difundida este domingo por la tarde, en la que se confirmaba el relevo y se apuntaban las líneas generales de esta nueva fase del programa.

Victoria de Marichalar y su amiga Rocío Laffón, junto a Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera en El Bohío. (Instagram:@rochilaffon)

La marcha de Samantha Vallejo-Nágera supone el adiós a una de las caras más emblemáticas de MasterChef. La empresaria y chef ha estado vinculada al formato desde su estreno en 2013, formando parte de todas y cada una de las versiones que se han emitido hasta la fecha. En total, ha participado en 38 ediciones que incluyen MasterChef Anónimos, Celebrity, Junior, Abuelos y especiales de Navidad. Durante estos años, su perfil cercano, didáctico y firme la convirtió en una pieza clave del jurado y en una referencia para aspirantes y espectadores.

RTVE ha querido subrayar que su salida no implica una ruptura con la cadena ni con la productora. Al contrario, la chef seguirá ligada al ente público con nuevos proyectos "relacionados con gastronomía y lifestyle, además de seguir con sus negocios de hostelería“. Prueba de esa buena sintonía es la reciente emisión de Navidades con Samantha y la próxima llegada a la parrilla de DecoMasters, un programa en el que participa como concursante junto a su hermano Nicolás Vallejo-Nágera, ambos espacios producidos también por Shine Iberia.

Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera, jurado de 'MasterChef Celebrity' (RTVE)

Quién es Delicous Martha

El relevo lo toma Marta Sanahuja, una figura que representa claramente el cambio de rumbo que busca el formato. Delicious Martha es una de las creadoras de contenido gastronómico más influyentes del panorama nacional, con una comunidad que supera los dos millones de seguidores en redes sociales. Su fichaje responde a la intención de MasterChef de reforzar su vínculo con el entorno digital y conectar con nuevas audiencias, especialmente las más jóvenes.

Sanahuja se formó en Publicidad y Relaciones Públicas, pero decidió orientar su carrera hacia la cocina, uniendo comunicación y gastronomía en un proyecto personal que comenzó como blog y que con el tiempo se ha convertido en una marca consolidada. Delicious Martha le valió, en sus inicios, el reconocimiento como Bloguera de Oro por Canal Cocina, un impulso que marcó el comienzo de su proyección mediática.

Delocious Martha en una imagen compartida en redes sociales (INSTAGRAM).

Autodidacta y curiosa por naturaleza, la nueva jurado se define como una exploradora constante de sabores, técnicas e ingredientes. Defiende una cocina accesible, visual y pensada para disfrutar, con recetas que combinan sencillez, equilibrio y atractivo estético. “La comida entra por los ojos y tiene que hacerte vivir una experiencia”, ha repetido en numerosas ocasiones, una filosofía que ha conectado con millones de usuarios en plataformas como Instagram, TikTok o YouTube.

Además de crear contenido, Delicious Martha colabora con distintos medios de comunicación, es embajadora de marcas del sector alimentario y participa en proyectos vinculados a la divulgación gastronómica. En diciembre de 2025 fue reconocida con dos premios Yummy, uno en la categoría de Postres y otro honorífico, que consolidaron su posición como uno de los nombres imprescindibles de la gastronomía digital en España.