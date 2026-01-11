España

Samantha Vallejo-Nágera abandona el jurado de ‘MasterChef’ para centrarse en “nuevos proyectos relacionados con gastronomía y estilo de vida”

Según ha informado RTVE, la cocinera se despide del programa gastronómico después de 13 años como jurado junto a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz

Guardar
Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y
Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, en 'MasterChef Celebrity'. (RTVE)

MasterChef afronta uno de los cambios más fuertes de su historia. Tras más de una década en antena, el exitoso talent culinario de RTVE inicia una nueva etapa marcada por la salida de una de sus figuras más reconocibles y la llegada de un perfil muy distinto, ligado a las redes sociales. Samantha Vallejo-Nágera abandona el jurado del programa después de 13 años ininterrumpidos, mientras que la creadora de contenido Marta Sanahuja, conocida como Delicious Martha, se incorpora como nueva jueza junto a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz.

La transformación se hará efectiva en la decimocuarta edición del formato, cuyas grabaciones comienzan en los próximos días bajo la producción de Shine Iberia. La noticia ha sido comunicada oficialmente por RTVE a través de una nota de prensa difundida este domingo por la tarde, en la que se confirmaba el relevo y se apuntaban las líneas generales de esta nueva fase del programa.

Victoria de Marichalar y su
Victoria de Marichalar y su amiga Rocío Laffón, junto a Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera en El Bohío. (Instagram:@rochilaffon)

La marcha de Samantha Vallejo-Nágera supone el adiós a una de las caras más emblemáticas de MasterChef. La empresaria y chef ha estado vinculada al formato desde su estreno en 2013, formando parte de todas y cada una de las versiones que se han emitido hasta la fecha. En total, ha participado en 38 ediciones que incluyen MasterChef Anónimos, Celebrity, Junior, Abuelos y especiales de Navidad. Durante estos años, su perfil cercano, didáctico y firme la convirtió en una pieza clave del jurado y en una referencia para aspirantes y espectadores.

RTVE ha querido subrayar que su salida no implica una ruptura con la cadena ni con la productora. Al contrario, la chef seguirá ligada al ente público con nuevos proyectos "relacionados con gastronomía y lifestyle, además de seguir con sus negocios de hostelería“. Prueba de esa buena sintonía es la reciente emisión de Navidades con Samantha y la próxima llegada a la parrilla de DecoMasters, un programa en el que participa como concursante junto a su hermano Nicolás Vallejo-Nágera, ambos espacios producidos también por Shine Iberia.

Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y
Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera, jurado de 'MasterChef Celebrity' (RTVE)

Quién es Delicous Martha

El relevo lo toma Marta Sanahuja, una figura que representa claramente el cambio de rumbo que busca el formato. Delicious Martha es una de las creadoras de contenido gastronómico más influyentes del panorama nacional, con una comunidad que supera los dos millones de seguidores en redes sociales. Su fichaje responde a la intención de MasterChef de reforzar su vínculo con el entorno digital y conectar con nuevas audiencias, especialmente las más jóvenes.

Sanahuja se formó en Publicidad y Relaciones Públicas, pero decidió orientar su carrera hacia la cocina, uniendo comunicación y gastronomía en un proyecto personal que comenzó como blog y que con el tiempo se ha convertido en una marca consolidada. Delicious Martha le valió, en sus inicios, el reconocimiento como Bloguera de Oro por Canal Cocina, un impulso que marcó el comienzo de su proyección mediática.

Delocious Martha en una imagen
Delocious Martha en una imagen compartida en redes sociales (INSTAGRAM).

Autodidacta y curiosa por naturaleza, la nueva jurado se define como una exploradora constante de sabores, técnicas e ingredientes. Defiende una cocina accesible, visual y pensada para disfrutar, con recetas que combinan sencillez, equilibrio y atractivo estético. “La comida entra por los ojos y tiene que hacerte vivir una experiencia”, ha repetido en numerosas ocasiones, una filosofía que ha conectado con millones de usuarios en plataformas como Instagram, TikTok o YouTube.

Además de crear contenido, Delicious Martha colabora con distintos medios de comunicación, es embajadora de marcas del sector alimentario y participa en proyectos vinculados a la divulgación gastronómica. En diciembre de 2025 fue reconocida con dos premios Yummy, uno en la categoría de Postres y otro honorífico, que consolidaron su posición como uno de los nombres imprescindibles de la gastronomía digital en España.

Temas Relacionados

Samantha Vallejo NageraMasterchef EspañaMasterchefRTVELa 1Televisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España este lunes 12 de enero

El contexto económico internacional ha provocado un aumento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

Conoce las mejores horas del

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Enseguida los resultados del Sorteo 5 de las 21:15 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la Triplex de

Super Once: conoce los números ganadores del Sorteo 2 de este 11 enero

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: conoce los números

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Resultados del Sorteo 1 Super

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 11 enero

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Super Once: los ganadores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo eleva el pulso al

Feijóo eleva el pulso al Gobierno y advierte de que bloqueará el envío de tropas a Ucrania si Sánchez no lo detalla al milímetro: “Que lo expliquen euro a euro”

¿Prohibir que los fondos inmobiliarios compren casas? Por qué la idea avanza ahora en Estados Unidos y se frena en España

Improcedente el despido de una vendedora de Zara que guardó una prenda de ropa en su taquilla por no haber sido notificado a la representación legal de los trabajadores

Santiago Abascal afirma que Vox entrará en el Gobierno de Extremadura “con una vicepresidencia que tenga sus consejerías”

Condenan a dos policías locales de Vitoria por detener con “excesiva y desproporcionada” violencia a un menor de 16 años al que le rompieron la nariz

ECONOMÍA

Conoce las mejores horas del

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España este lunes 12 de enero

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Super Once: conoce los números ganadores del Sorteo 2 de este 11 enero

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 11 enero

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España