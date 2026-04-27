Estas 4 señales indican que tu tiroides podría estar en peligro, según un doctor

Una paciente de tiroides en consulta médica (Freepik)

Existe una pequeña glándula con forma de mariposa situada en el cuello que desempeña un papel clave en el equilibrio del organismo. La tiroides regula funciones esenciales como el metabolismo, la temperatura corporal o el crecimiento del cabello. Sin embargo, sus alteraciones suelen pasar desapercibidas durante años, en parte porque los síntomas pueden confundirse con problemas cotidianos o porque las pruebas médicas habituales no siempre detectan el origen del problema.

Reconocer estas señales no sustituye el diagnóstico médico, pero sí puede ser el primer paso para buscar una evaluación más detallada. En nuestra sociedad los trastornos tiroideos son cada vez más comunes, por lo que es importante vigilar de manera activa nuestro propio cuerpo.

El doctor Alexandre Olmos, especialista en salud metabólica, ha puesto el foco en este asunto a través de un vídeo compartido en sus redes sociales (@dr.alexandreolmos): “Millones de personas tienen la tiroides alterada y nunca se lo han diagnosticado. Y no es porque no haya ido al médico, es porque en la mayoría de las analíticas convencionales solo se mira la TSH. Y eso no es suficiente para ver el problema completo”.

Aumento de peso

La primera señal que destaca el experto es el aumento de peso sin causa aparente. Según explica el experto, “la primera señal es ganar peso sin haber cambiado nada”. “Comes igual, te mueves igual y aun así los kilos suben. Cuando la tiroides va lenta, tu metabolismo basal cae y tu cuerpo quema menos calorías, incluso en reposo”, expone. Este síntoma suele atribuirse al envejecimiento o a hábitos poco saludables, lo que retrasa la sospecha de un problema hormonal.

Caída del pelo

La segunda señal es la caída excesiva del pelo. No se trata de la pérdida habitual, sino de una disminución notable en el volumen capilar. En palabras del doctor, “la segunda es la caída de pelo excesiva, no unos pocos pelos en la ducha. Una pérdida constante y difusa que afecta al volumen y a la densidad. La tiroides regula el ciclo de crecimiento del cabello y cuando falla, el pelo se debilita desde la raíz”. Este signo, aunque visible, a menudo se aborda únicamente desde el punto de vista estético.

Episodio: El cansancio y el hipotiroidismo.

Sensación de frío

Otro indicador relevante es la sensación constante de frío, incluso en ambientes templados, pues algunas personas tienen las manos y los pies fríos de manera persistente. “Si siempre tienes las manos y los pies fríos, aunque la temperatura sea agradable, tu tiroides podría estar produciendo menos hormonas de las que tu cuerpo necesita para regular la temperatura”, señala Olmos. Este síntoma refleja un metabolismo más lento, característico del hipotiroidismo.

Alta presencia de anticuerpos tiroideos

El doctor Olmos también subraya una señal menos evidente pero crucial: la presencia de anticuerpos tiroideos elevados. “Que tus anticuerpos anti tiroideos salgan elevados en una analítica y que nadie te lo explique. Los anticuerpos anti TPO y anti tiroglobulina pueden estar atacando tu tiroides de forma silenciosa durante años antes de que la TSH se altere. Cuando los detectas a tiempo, puedes actuar. Cuando no los miras, el daño avanza sin que lo sepas”.