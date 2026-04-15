Una inyección contra la calvicie: una investigación logra revertir la alopecia en ratones

Una investigación logra revertir la alopecia. (Freepik)

Un avance científico podría cambiar el futuro de la calvicie tal y como se conoce hoy, una condición que afecta a cerca del 80% de los hombres y a alrededor del 40% de las mujeres en España. Una investigación española ha logrado revertir la alopecia androgénica en modelos animales mediante una innovadora combinación de células madre.

Los resultados, con tasas de recuperación del cabello cercanas al 100%, abren la puerta a tratamientos regenerativos capaces no solo de frenar la caída, sino de restaurar por completo los folículos pilosos. La investigación liderada por Eduardo López Bran, jefe del servicio de dermatología del Hospital Clínico San Carlos, marca un punto de inflexión en el tratamiento de la alopecia androgénica.

Por primera vez, un equipo de la red sanitaria pública española logró revertir la caída de cabello en ratones mediante una terapia celular que combina células madre derivadas del tejido adiposo y una molécula energizante, el trifosfato de adenosina. El estudio, publicado en la revista Stem Cell Research and Therapy, muestra una tasa de éxito del 100% en ratones macho y del 90% en hembras.

La alopecia afecta al 80% de los hombres en España.

Cómo se logró revertir la alopecia en ratones

En el modelo animal, los investigadores administraron dihidrotestosterona para inducir la caída del cabello. Posteriormente, inyectaron la combinación de células madre y trifosfato de adenosina en diferentes dosis. El análisis reveló que la totalidad de los ratones macho tratados con dosis bajas recuperaron el pelo, de los cuales el 50% logró una recuperación completa y el otro 50% una restauración intensa de la densidad capilar.

“La combinación de células madre y trifosfato de adenosina estimula la regeneración capilar al unir la capacidad regenerativa de las primeras con la energía aportada por la segunda. Esta sinergia favorece la recuperación del folículo piloso, promoviendo el crecimiento del pelo”, explicó López Bran en una entrevista con COPE.

Un tratamiento que busca regenerar el folículo

La consecuencia inmediata del hallazgo es la posibilidad futura de aplicar terapias personalizadas, extrayendo células madre del tejido adiposo mediante métodos no invasivos y multiplicándolas en laboratorio para su reimplantación en el cuero cabelludo. La investigación demuestra que este procedimiento puede generar folículos funcionales en zonas previamente calvas.

La terapia debe superar ensayos preclínicos antes de lanzarse al mercado.

“Estaríamos ante una terapia que permite recuperar el pelo de manera total a una persona si consiguen reproducirla en humanos”, señaló el especialista. Además, precisó que el objetivo final es “conseguir que con una sola inyección las células madre administradas vuelvan a producir nuevos folículos pilosos”. Este enfoque se diferencia de los tratamientos actuales, como los autotrasplantes o los fármacos, que solo frenan la caída o redistribuyen el cabello existente.

Los investigadores insisten en que, antes de su aplicación en humanos, la terapia debe superar ensayos preclínicos y clínicos que confirmen su eficacia y seguridad. El inicio de estos estudios está previsto para finales de 2026 o principios de 2027, una vez completadas las evaluaciones regulatorias.

Si todas las fases avanzan según lo previsto, el fármaco podría estar aprobado y disponible para los pacientes en un período de entre 5 y 7 años. Asimismo, López Bran ha expresado su deseo de que, si el tratamiento llega al mercado, tenga un precio razonable que permita su acceso a los pacientes jóvenes, uno de los grupos más afectados por el impacto psicológico de la alopecia.