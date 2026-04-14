Haakon de Noruega actualiza el estado de salud de Mette-Marit tras su reaparición con oxígeno

El príncipe noruego Haakon junto a su mujer, Mette-Marit. (NTB/Ole Berg-Rusten via REUTERS)

Haakon de Noruega ha ofrecido nuevas declaraciones sobre el estado de salud de su esposa, Mette-Marit de Noruega, en un momento en el que la preocupación por su evolución sigue muy presente tanto en Noruega como en el ámbito internacional.

El heredero al trono noruego ha sido preguntado por la prensa durante una visita en solitario a varias empresas del sector pesquero este lunes 13 de abril. Aunque el acto estaba centrado en cuestiones relacionadas con la sostenibilidad y la industria, el foco mediático se ha desviado hacia la situación personal de la familia real, especialmente tras la reciente aparición pública de la princesa con un dispositivo de oxígeno.

Ante las preguntas de los periodistas, Haakon de Noruega ha evitado profundizar en algunos asuntos delicados, pero sí ha accedido a compartir una breve actualización sobre la salud de su mujer. “Ha sido un periodo en el que han pasado muchas cosas, pero creo que ahora está mejor”, ha señalado, en unas declaraciones que apuntan a una ligera mejoría dentro de un contexto complicado.

La princesa Mette-Marit de Noruega aparece en un acto público con su máquina de oxígeno (Reuters)

El príncipe ha explicado además que la enfermedad forma ya parte del día a día de la familia. “Está enferma, pero es algo con lo que convivimos”, ha añadido, reflejando cómo han integrado esta situación en su rutina habitual. También ha reconocido que, en ocasiones, debe ausentarse por compromisos oficiales, aunque asegura que la princesa puede desenvolverse sola durante periodos cortos de tiempo.

Estas palabras llegan pocos días después de que Mette-Marit de Noruega reapareciera en público utilizando un equipo de oxígeno, una imagen que generó una notable inquietud. Su estado de salud ha sido objeto de seguimiento desde hace años debido a la fibrosis pulmonar que padece, una enfermedad crónica que ha condicionado su agenda institucional en distintas ocasiones.

La preocupación se intensificó recientemente después de que la Casa Real noruega informara de un empeoramiento de los síntomas. Según se ha comunicado, la princesa se encuentra en proceso de preparación para un posible trasplante de pulmón, una intervención que marcaría un punto clave en su evolución médica.

Un ayudante transporta el equipo portátil respiratorio de Mette-Marit de Noruega (Reuters)

El contexto ha llevado incluso a pronunciamientos desde el ámbito político. El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, expresó públicamente su inquietud tras la difusión de las imágenes en las que se veía a la princesa con el dispositivo de asistencia respiratoria, subrayando el impacto que su estado genera en la sociedad noruega.

En paralelo, la agenda oficial de la familia real también se está viendo afectada. Está previsto que Haakon de Noruega viaje en solitario a Japón entre el 1 y el 4 de junio, una ausencia que pone de manifiesto las limitaciones que la enfermedad impone a la princesa en este momento.

La princesa Mette-Marit de Noruega ha sufrido un agravamiento de su fibrosis pulmonar crónica y tendrá que someterse a un trasplante. (Europa Press)

Pese a la situación, las recientes declaraciones del príncipe heredero apuntan a una cierta estabilidad dentro de la gravedad del cuadro clínico. Un mensaje prudente que, sin entrar en detalles, busca transmitir tranquilidad en un momento en el que cada aparición pública de Mette-Marit de Noruega genera una gran atención mediática.