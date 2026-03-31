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Una cadena de televisión de Noruega revela la extraña petición que hizo Epstein a la princesa Mette-Marit y su reacción: “No, eso es demasiado vergonzoso”

La esposa del príncipe Haakon tuvo una conversación con el empresario sobre una chica de 17 años en su última día en la estancia de Palm Beach

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La televisión noruega revela nuevos datos de la princesa Mette-Marit y Epstein (Beate Oma Dahle/vía REUTERS)
La televisión noruega revela nuevos datos de la princesa Mette-Marit y Epstein (Beate Oma Dahle/vía REUTERS)

La cadena de televisión noruega TV2 ha revelado nuevos detalles sobre la controvertida relación entre Mette-Marit de Noruega, princesa heredera, y Jeffrey Epstein. Según el canal, Epstein solicitó a Mette-Marit que llamara a una joven de 17 años durante la estancia de ambos en la mansión del magnate en Palm Beach.

Esta información surge tras la entrevista concedida por la princesa a la emisora pública noruega NRK el pasado mes de marzo, en la que, aunque abordó episodios incómodos de su vínculo con Epstein, evitó aclarar a qué se refería exactamente. El análisis de los archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha permitido a TV2 localizar una serie de correos electrónicos nuevos.

En ellos, Epstein pidió expresamente a Mette-Marit que contactara por teléfono con una chica de 17 años a la que denominaba su ahijada, episodio que habría tenido lugar el 7 de enero de 2013. El motivo concreto de esa petición no ha sido aclarado, ya que el archivo correspondiente no se ha hecho público, pero los mensajes permiten reconstruir el intercambio y la negativa final de la princesa a acceder a lo solicitado.

Estos son los miembros de la familia real de Noruega

Lo revelado por Mette-Marit

A raíz de la entrevista de la princesa heredera con NRK, surgieron numerosas especulaciones sobre el incidente incómodo en la casa de Florida. Mette-Marit respondió a preguntas directas indicando que nunca había tenido información sobre la conducta ilícita de Epstein y que en todas sus reuniones con él sólo había conocido a adultos: “No, no lo hice. Todas las personas con las que me he reunido con Epstein eran adultas. Nunca he visto nada ilegal, pero Epstein se comportó conmigo de una manera que no me gustó. No puedo ocultarlo”.

La princesa también relató que fue en el último día de su estancia en Palm Beach cuando Epstein la situó en una tesitura incómoda: “Me puso en una situación que me hizo sentir tan insegura que llamé a casa para hablar con Haakon”. Aunque reconoció que mantuvo el trato con el multimillonario durante algún tiempo más tarde, que atribuyó en parte a la manipulación de Epstein y a la existencia de un amigo común.

Su extraña conversación con Epstein

Los mensajes analizados por TV2 muestran con detalle la conversación entre Epstein y la princesa heredera durante su estancia en Florida. Ante la petición de Epstein de que llamara a la adolescente, Mette-Marit respondió: “No, eso es demasiado vergonzoso. Soy así de tímida”. Epstein insistió: “Por favor, es para mi ahijada”, a lo que la princesa respondió: “Vale, intentaré armarme de valor después de la playa”.

La princesa Mette-Marit concede su primera y única entrevista en televisión para hablar de Jeffrey Epstein (NRK)
La princesa Mette-Marit concede su primera y única entrevista en televisión para hablar de Jeffrey Epstein (NRK)

A lo largo de la jornada, Mette-Marit reconsideró su posición y escribió a Epstein manifestando claramente su malestar: “Jeffrey, no voy a llamarla. Me incomoda. En cambio, le prepararé un regalo a tu ahijada”. Epstein, por su parte, contestó: “Tiene 17 años y pensó que sería muy divertido. Pero no quiero que te sientas extraña. ¿Tuviste un buen día? Boris llega el jueves a medianoche”. Este “Boris” sería, según medios noruegos, Boris Nikolic, asesor de Bill Gates.

La TV2 ha planteado al Palacio Real de Oslo si estos correos electrónicos corresponden al episodio de inseguridad relatado en la entrevista. No obstante, la Casa Real noruega ha reiterado que Mette-Marit no desea aportar información adicional tras lo declarado en la entrevista.

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