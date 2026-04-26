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La ciencia lo confirma: estos tres grupos de alimentos frenan la impulsividad y mejoran tu autocontrol

La alimentación es uno de los factores clave para la regulación emocional

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Es importante elegir bien los alimentos para reducir tu estrés
Alimentos saludables. (Freepik)

La alimentación es uno de los apartados más importantes para cuidar nuestra salud. De hecho, mantener una dieta equilibrada y variada no solo ayuda a prevenir enfermedades, sino que también influye directamente en la salud mental.

Si eres una persona muy impulsiva o notas que te cuesta controlarte, es importante incluir a tu dieta estos tres grupos de alimentos que están respaldados por la evidencia científica. Fernando Mora, un doctor que publica contenido en redes sociales, ha explicado en uno de los últimos vídeos que ha subido a TikTok (@doctormora_) qué alimentos consumir.

Tal y como explica el especialista, no existen alimentos milagro capaces de cambiar por sí solos nuestro comportamiento. Sin embargo, sí hay determinados nutrientes que influyen en la forma en la que reacciona el cerebro.

Los tres grupos de alimentos que pueden ayudarte a controlar la impulsividad

En tercer lugar, el médico sitúa aquellos alimentos que ayudan a evitar los picos de glucosa en sangre, ya que estas subidas repentinas pueden afectar a la capacidad de autocontrol. Para ello, recomienda combinar proteína, fibra y grasas saludables. Algunas opciones son el yogur natural con nueces, una tostada integral con aceite de oliva o la fruta entera.

En segundo lugar aparecen los alimentos antiinflamatorios, relacionados con un mejor funcionamiento del organismo y del cerebro. En este grupo se encuentran los frutos rojos, el cacao puro, el té verde, el ajo o la avena integral.

Por último, destaca el omega 3, el nutriente con mayor respaldo científico para ayudar a controlar la impulsividad. Se encuentra en el pescado azul, como las sardinas o el salmón, pero también en alimentos vegetales como las nueces o las semillas de chía.

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

Otras claves para aprender a controlar la impulsividad

Más allá de la alimentación, existen otras herramientas que pueden ayudarte a gestionar la impulsividad en el día a día. Una de las más eficaces es aprender a identificar qué situaciones activan esas reacciones para poder anticiparse. También es útil parar unos segundos antes de responder, respirar profundamente y esperar unos segundos para que baje la intensidad emocional.

Mantener rutinas estables de sueño, hacer ejercicio físico con frecuencia y controlar el estrés diario también puede marcar la diferencia. Además, si sientes que tu comportamiento afecta a tus relaciones, al trabajo o al bienestar personal, lo más recomendable es acudir a un psicólogo para recibir ayuda profesional y aprender estrategias adaptadas a tu caso.

Consejos para seguir una dieta equilibrada

Tener una alimentación equilibrada no se basa en seguir una dieta estricta, sino de construir hábitos sostenibles en el tiempo. Uno de los puntos clave es la variedad, ya que incluir distintos grupos de alimentos permite cubrir mejor las necesidades del organismo. También es importante priorizar los productos frescos frente a los ultraprocesados, ya que son menos nutritivos y tienen más grasas saturadas.

Otro aspecto fundamental es la regularidad en las comidas, evitando ayunos muy largos o compensar esto con excesos posteriores. Planificar lo que se va a comer con antelación puede ayudar a tomar mejores decisiones y seguir un plan saludable.

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