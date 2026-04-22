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De cuidar los huesos a proteger el corazón: los beneficios de incluir semillas de chía en nuestra dieta

Este alimento aumenta la sensación de saciedad y regula el tránsito intestinal

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Semillas de chía. (Freepik)
Semillas de chía. (Freepik)

En los últimos años, las semillas de chía han ganado protagonismo en el patrón de una alimentación saludable, convirtiéndose en un ingrediente habitual en desayunos, batidos y recetas equilibradas. Su popularidad no es casual: su perfil nutricional concentra múltiples beneficios para el organismo, respaldados por los expertos de la Academia Española de Nutrición y Dietética.

Uno de los aspectos más destacados de la chía es su contribución a la salud cardiovascular. Estas semillas son ricas en grasas insaturadas, especialmente ácido alfa-linolénico, un tipo de omega-3 que ayuda a reducir los niveles de colesterol LDL, conocido como el “colesterol malo”. Mantener este marcador bajo control es clave para prevenir enfermedades del corazón. Además, su contenido en potasio favorece el mantenimiento de una presión arterial adecuada, otro factor determinante para la salud cardiovascular.

En el ámbito digestivo, la chía también juega un papel importante, dado que su elevado contenido en fibra contribuye al buen funcionamiento del tracto gastrointestinal. Esta fibra regula el tránsito intestinal, previene el estreñimiento y favorece el desarrollo de una microbiota intestinal saludable. Este equilibrio en la flora intestinal no solo mejora la digestión, sino que tiene efectos positivos en el bienestar general, ya que el intestino está estrechamente vinculado con otros sistemas del organismo.

Otro de los beneficios más valorados de la chía aparece en el contexto de las dietas hipocalóricas. La fibra soluble que contiene tiene la capacidad de absorber agua y formar un gel viscoso en el estómago. Este proceso aumenta la sensación de saciedad, lo que ayuda a controlar el apetito y, en consecuencia, a reducir la ingesta calórica. Por ello, la chía se ha convertido en un aliado frecuente en estrategias de control de peso.

Cinco Mitos Sobre La Alimentación Saludable - Bienestar

Unas semillas que protegen los huesos y los músculos

En cuanto a la salud ósea y muscular, estas semillas aportan nutrientes esenciales como calcio, fósforo, magnesio y proteínas. El calcio y el fósforo son fundamentales para mantener unos huesos fuertes, mientras que el magnesio contribuye a diversas funciones metabólicas. Por su parte, el potasio favorece el correcto funcionamiento muscular. Las proteínas presentes en la chía ayudan a la recuperación y al crecimiento muscular, aunque los expertos recomiendan combinarlas con otras fuentes proteicas para asegurar un perfil completo de aminoácidos, especialmente en lo que respecta a la lisina.

La chía también contiene compuestos fenólicos, como la quercetina y el ácido cafeico, asociados a efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Estos compuestos podrían contribuir a combatir el estrés oxidativo, un proceso relacionado con el envejecimiento celular y el desarrollo de enfermedades crónicas. No obstante, los especialistas de la Academia Española de Nutrición y Dietética advierten que, aunque los resultados son prometedores, todavía se necesitan más investigaciones para establecer una relación directa y concluyente entre el consumo de chía y estos efectos.

Por otra parte, su posible papel en el control de la diabetes ha despertado el interés de la comunidad científica. Las semillas de chía pueden ralentizar la digestión y la absorción de los carbohidratos, lo que evita aumentos bruscos en los niveles de glucosa en sangre. Este efecto resulta especialmente relevante para personas con diabetes o con riesgo de desarrollarla, ya que contribuye a un mejor control glucémico.

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