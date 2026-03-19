España

Juanjo, veterinario: “Que tu gato se orine fuera del arenero no siempre es un problema de conducta”

El especialista explica uno de los principales problemas de salud detrás de esta conducta

Guardar
Un gato mira con desconfianza
Un gato mira con desconfianza su arenero. (Canva)

Los gatos son una de las mascotas preferidas de los españoles. Según el portal Statista, en el país hay al menos 5,8 millones de estos felinos. Estos animales atraen a muchas personas por su carácter más independiente en comparación con los perros, pero requieren igualmente cuidados y atenciones.

Una de las primeras cosas que todo dueño debe enseñar a su mascota es a hacer sus necesidades en el lugar adecuado. Mientras que con los perros puede ser un trabajo arduo, los gatos suelen entender rápidamente que deben utilizar su arenero.

Con el tiempo, sin embargo, es posible que el felino deje de usarlo, una señal de alarma que muchos confunden con mal comportamiento. Juanjo, veterinario conocido en redes sociales como @juanjovetmascotas, apunta que orinar fuera del arenero “no siempre es un problema de comportamiento”. “Muchos tutores creen que su gato está enfadado o está marcando territorio, pero detrás de esta eliminación inadecuada muchas veces tenemos dolor, incluso inflamación del sistema urinario”, afirma el especialista.

Cistitis felina

El veterinario asegura que una de las causas más comunes para este ‘mal comportamiento’ en gatos es la cistitis felina. “Provoca que tu gato intente orinar más de la cuenta, vaya muchas veces al arenero, tenga dolor cuando va a orinar o incluso que elimine fuera de su lugar, es decir, se orine en el sofá, en la cama, en la bolsa de deportes...”, explica.

Según la compañía veterinaria AniCura, la cistitis felina se manifiesta principalmente como una inflamación de la uretra y la vejiga. Este trastorno, aunque con frecuencia no reviste gravedad, requiere tratamiento inmediato para evitar complicaciones adicionales.

Una mujer limpia el arenero
Una mujer limpia el arenero de su gato. (Canva)

Los gatos diagnosticados con cistitis suelen presentar síntomas como micciones frecuentes, dolor al orinar y la expulsión de pequeñas cantidades de orina, en ocasiones con sangre. También es habitual la aparición de fiebre, falta de apetito, molestias abdominales y cierto deterioro general. Una de las particularidades de este cuadro clínico es la posibilidad de que se desencadene sin causa aparente, conocida como cistitis idiopática, si bien en otros casos la afección proviene de la presencia de cálculos o cristales urinarios, o incluso situaciones de estrés como traslados o la llegada de un nuevo animal al hogar.

El proceso diagnóstico requiere de un análisis de orina, para el que se debe obtener la muestra en las condiciones higiénicas más estrictas. El método recomendado implica limpiar cuidadosamente el arenero y emplear materiales apropiados, como semillas de maíz o perlas de kits analíticos. La recogida puede hacerse en casa o en la clínica veterinaria, donde se realizaría mediante catéter o punción ecoguiada, evitando la contaminación con bacterias externas. La orina se analiza para detectar anomalías en densidad, presencia de glucosa, proteínas, bacterias, células inflamatorias o cristales.

Más de 286.000 perros y gatos abandonados en España al año: estos son los motivos más comunes.

Al confirmarse el diagnóstico de cistitis, el tratamiento más adecuado suele conllevar la administración de analgésicos y antiinflamatorios. En el caso de que se trate de una infección bacteriana, también pueden recetarse antibióticos. Si, en cambio, se debe a cálculos renales, es posible que sea necesaria una intervención quirúrgica o cambiar su alimentación, para darle piensos específicos orientados a disolver determinados tipos de cristales. Durante todo el proceso, es importante que el gato se mantenga hidratado, lo que facilita eliminar residuos y bacterias de su cuerpo.

Muchos gatos con cistitis no están comportándose mal, simplemente nos están avisando de que algo no va bien”, concluye Juanjo.

Temas Relacionados

GatosAnimalesMascotasRedes socialesTiktokTiktok EspañaVirales EspañaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Las nueve causas que puede haber detrás del hormigueo en las manos

El síndrome del túnel carpiano o la diabetes son algunas condiciones que explican este entumecimiento

Las nueve causas que puede

Pablo Emilio Gutiérrez, psicólogo: “Si tu pareja no cambia las cosas que le has dicho que te hacen daño, es porque no siente que deba hacerlo”

El terapeuta habla de una situación habitual en las relaciones donde las consecuencias acaban siendo mayores

Pablo Emilio Gutiérrez, psicólogo: “Si

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 19 marzo

Enseguida los resultados del Sorteo 5 de las 21:15 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo

Los trabajadores de FCC-Aqualia de Málaga inician una huelga de hambre tras 48 días de paro: “Las condiciones laborales son tercermundistas”

La plantilla, encargada de las redes de saneamiento de la ciudad, reclama una mejora salarial, el reconocimiento de la antigüedad y el abono de pluses por trabajo en fines de semana

Los trabajadores de FCC-Aqualia de

El Supremo ordena a un banco devolver a una clienta lo cobrado por una tarjeta ‘revolving’ porque no le informaron la penalización por retrasos

Los altos intereses de este tipo de préstamos pueden llevar al usuario a un bucle difícil de amortizar. El 99% de las reclamaciones son estimadas en los juzgados por usura y falta de transparencia

El Supremo ordena a un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo ordena a un

El Supremo ordena a un banco devolver a una clienta todo el dinero cobrado por una tarjeta ‘revolving’ porque no supo la penalización si había retrasos en el pago

La Justicia considera improcedente el despido de un bombero forestal tras adjudicarse su plaza a otro funcionario a través de un proceso público

El papel de las empresas españolas en Ucrania: estos son los contactos y proyectos que se han ido tejiendo desde el inicio de la guerra

Juan José Jiménez, mecánico: “Ahora que ha subido el precio de la gasolina, haz estos dos trucos para que tu coche gaste menos”

Un empresario imputado por fraude fiscal y que reside en Dubái ‘custodia’ desde sus depósitos en Gijón parte de las reservas petrolíferas del Estado

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “Se cobra

Juanma Lorente, abogado: “Se cobra mucho más dinero estando de baja por accidente laboral que por enfermedad común”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Z, el artista fallero chileno que ha hecho historia en las Fallas de Valencia: “La Cremà es nuestro año nuevo, una noche mágica en la que se quema todo y se cierra un ciclo”

Dime qué edad tienes y te diré cuán importante eres para el Estado del bienestar: los nacidos entre 1965 y 1998 reciben menos de lo que aportan

Abdelilah, albañil marroquí que trabaja en España como autónomo: “En las reformas se gana más, te puedes sacar 10.000 euros limpios al mes”

DEPORTES

Las palabras de Musso sobre

Las palabras de Musso sobre el FC Barcelona, su rival en los cuartos de final de Champions: “Confianza. Ya los hemos eliminado”

Así quedan los cruces de cuartos de final de Champions de los equipos españoles: Real Madrid-Bayern Múnich y FC Barcelona - Atlético de Madrid

Tottenham - Atlético de Madrid, en directo: sigue el partido de octavos de final de la Champions en vivo

El Atlético de Madrid pierde ante el Tottenham en Londres pero consigue su plaza en cuartos de final de Champions gracias al resultado del Metropolitano

Saltan las alarmas en el FC Barcelona: Eric y Joan García se retiran lesionados del partido ante el Newcastle en Champions