Juanjo, veterinario: “Que tu gato se orine fuera del arenero no siempre es un problema de conducta”

Un gato mira con desconfianza su arenero. (Canva)

Los gatos son una de las mascotas preferidas de los españoles. Según el portal Statista, en el país hay al menos 5,8 millones de estos felinos. Estos animales atraen a muchas personas por su carácter más independiente en comparación con los perros, pero requieren igualmente cuidados y atenciones.

Una de las primeras cosas que todo dueño debe enseñar a su mascota es a hacer sus necesidades en el lugar adecuado. Mientras que con los perros puede ser un trabajo arduo, los gatos suelen entender rápidamente que deben utilizar su arenero.

Con el tiempo, sin embargo, es posible que el felino deje de usarlo, una señal de alarma que muchos confunden con mal comportamiento. Juanjo, veterinario conocido en redes sociales como @juanjovetmascotas, apunta que orinar fuera del arenero “no siempre es un problema de comportamiento”. “Muchos tutores creen que su gato está enfadado o está marcando territorio, pero detrás de esta eliminación inadecuada muchas veces tenemos dolor, incluso inflamación del sistema urinario”, afirma el especialista.

Cistitis felina

El veterinario asegura que una de las causas más comunes para este ‘mal comportamiento’ en gatos es la cistitis felina. “Provoca que tu gato intente orinar más de la cuenta, vaya muchas veces al arenero, tenga dolor cuando va a orinar o incluso que elimine fuera de su lugar, es decir, se orine en el sofá, en la cama, en la bolsa de deportes...”, explica.

Según la compañía veterinaria AniCura, la cistitis felina se manifiesta principalmente como una inflamación de la uretra y la vejiga. Este trastorno, aunque con frecuencia no reviste gravedad, requiere tratamiento inmediato para evitar complicaciones adicionales.

Una mujer limpia el arenero de su gato. (Canva)

Los gatos diagnosticados con cistitis suelen presentar síntomas como micciones frecuentes, dolor al orinar y la expulsión de pequeñas cantidades de orina, en ocasiones con sangre. También es habitual la aparición de fiebre, falta de apetito, molestias abdominales y cierto deterioro general. Una de las particularidades de este cuadro clínico es la posibilidad de que se desencadene sin causa aparente, conocida como cistitis idiopática, si bien en otros casos la afección proviene de la presencia de cálculos o cristales urinarios, o incluso situaciones de estrés como traslados o la llegada de un nuevo animal al hogar.

El proceso diagnóstico requiere de un análisis de orina, para el que se debe obtener la muestra en las condiciones higiénicas más estrictas. El método recomendado implica limpiar cuidadosamente el arenero y emplear materiales apropiados, como semillas de maíz o perlas de kits analíticos. La recogida puede hacerse en casa o en la clínica veterinaria, donde se realizaría mediante catéter o punción ecoguiada, evitando la contaminación con bacterias externas. La orina se analiza para detectar anomalías en densidad, presencia de glucosa, proteínas, bacterias, células inflamatorias o cristales.

Más de 286.000 perros y gatos abandonados en España al año: estos son los motivos más comunes.

Al confirmarse el diagnóstico de cistitis, el tratamiento más adecuado suele conllevar la administración de analgésicos y antiinflamatorios. En el caso de que se trate de una infección bacteriana, también pueden recetarse antibióticos. Si, en cambio, se debe a cálculos renales, es posible que sea necesaria una intervención quirúrgica o cambiar su alimentación, para darle piensos específicos orientados a disolver determinados tipos de cristales. Durante todo el proceso, es importante que el gato se mantenga hidratado, lo que facilita eliminar residuos y bacterias de su cuerpo.

“Muchos gatos con cistitis no están comportándose mal, simplemente nos están avisando de que algo no va bien”, concluye Juanjo.