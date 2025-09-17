España

11 señales de que tu gato te quiere, según una especialista en conducta felina

A pesar de que puedan parecer fríos e independientes, los gatos también tienen su lenguaje del amor

Sofia Avendaño

Sofia Avendaño

Cómo saber si tu gato
Cómo saber si tu gato te quiere

Los gatos son famosos por su personalidad independiente y, en ocasiones, por su comportamiento reservado. A menudo se suele decir que los gatos utilizan a sus humanos como portadores de comida y caricias, sin devolverles nada cambio. Esto puede hacer que algunos dueños se pregunten si su gato realmente los quiere o simplemente los tolera. Pero no todo está perdido: según una especialista en comportamiento felino, existen formas claras de saber si tu gato siente afecto por ti.

Amanda, una experta en comportamiento felino que comparte contenido en TikTok bajo el usuario @kittysittycatbehaviour, ha explicado cómo interpretar el lenguaje de los gatos para descubrir si realmente sienten cariño. “Dios mío, ¿cómo sabrías si tu gato te quiere? Porque no son como los perros, no mueven la cola”, comentó Amanda en uno de sus videos virales.

Según ella, los gatos demuestran “amor y afecto de maneras poderosas”, aunque distintas a las de otras mascotas. Para entenderlas, es esencial aprender sobre su “comunicación felina”. “Tenemos que conocer su lenguaje”, reiteró.

Más de 286.000 perros y gatos abandonados en España al año: estos son los motivos más comunes.

11 señales para saber si tu gato te quiere

Amanda compartió 11 señales claras que indican afecto por parte de los gatos. Estas incluyen comportamientos tanto físicos como emocionales:

  1. Parpadeo lento
  2. Ronroneo
  3. Amasado con las patas
  4. Acicalamiento (hacia ti)
  5. Bocados cariñosos
  6. Sentarse cerca de ti
  7. Seguirte a todas partes
  8. Vocalizaciones dirigidas a ti
  9. Golpes con la cabeza
  10. Traerte juguetes
  11. Jugar contigo

Estos gestos, aunque simples, son señales importantes del vínculo emocional entre un gato y su humano. Amanda explicó que, al igual que los seres humanos, los gatos tienen diferentes personalidades y estilos de apego. “Se han realizado muchas investigaciones sobre el apego seguro en los gatos y cómo, a veces, un gato y un humano pueden ser codependientes. Sin embargo, existen diferentes estilos de apego”, comentó.

Algunos gatos pueden desarrollar una relación muy estrecha con sus dueños y manifestar ansiedad por separación incluso al salir de una habitación. En cambio, otros prefieren mantener una cierta distancia, pero igualmente disfrutan estar cerca. Amanda aclaró: “Puede que otros gatos no quieran sentarse encima de ti, y quizá simplemente quieran sentarse a tu lado o simplemente estar en la misma habitación. Pero ese es simplemente un nivel de apego diferente que le conviene a ese gato”.

Algunos gestos que demuestran cariño

(Freepik)
(Freepik)

En cuanto a los gestos físicos, Amanda mencionó acciones como parpadear lentamente, ronronear, amasar, lamer, acicalar y mordisquear, que son formas claras de afecto. También resaltó la emoción de los gatos al ver a sus dueños regresar a casa: “No sé si alguna vez has llegado del trabajo o de compras, y tu gato está en la ventana, te ve, salta y quiere recibirte en la puerta. Está muy contento de verte”. A esto añadió: “Incluso puede vocalizar. Es otra forma en que tu gato dice: ‘Hola mamá, hola papá, me alegro mucho de que estén en casa’. Es su forma de demostrar cariño”.

Otro signo de confianza es que tu gato se acueste boca arriba o sobre ti. Sin embargo, Amanda advierte: “No te lo tomes como algo personal si tu gato no es tan seguro y no quiere acostarse sobre ti”. Incluso el simple hecho de que tu gato se siente a tu lado significa mucho. “Confía en ti”, señaló.

Amanda también compartió cómo cada uno de sus gatos le demuestra afecto de manera única: “Hugo siempre me está dando cabezazos, Esker me habla constantemente y se me tira encima, Basil me sigue a todas partes (la cantidad de veces que casi me tropiezo con él), a Rocco le gusta traer juguetes y le gusta jugar”.

Así, podemos llegar a la conclusión de que existen diferentes maneras para que tu gato te muestre amor y cariño. Al igual que las personas, cada uno tiene su lenguaje para expresarlo.

