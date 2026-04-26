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Grecia recupera cinco antigüedades clásicas que custodiaban tres hermanos en su casa: una estatua de Hermes y la diosa Atenea entre las reliquias

El país heleno trata de luchar contra el tráfico ilícito de arte con la colaboración internacional en busca de vestigios del pasado

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encontraron antigua estatua de hermes portada
Busto de Hermes encontrado recientemente y devuelto a Grecia. / Imagen de archivo

Los esfuerzos recientes de Grecia para recuperar piezas arqueológicas dispersas en el extranjero han dado un nuevo paso con la repatriación, desde Estados Unidos, de cinco antigüedades clásicas. El retorno de estos objetos se ha producido tras la decisión voluntaria de tres hermanos que, como herederos de una colección familiar, han entregado los bienes al Estado griego. Según ha recogido National Geographic, este acto refuerza la lucha del país heleno frente al tráfico ilícito de arte y pone de relieve el valor de la colaboración internacional.

Cinco obras de arte griego antiguo, entre las que se incluyen dos vasijas áticas de figuras negras, una ánfora, un olpe del siglo VI a.C., un espejo de bronce arcaico-clásico tardío, una estatua de mármol sin cabeza de Hermes (fechada entre los siglos I a.C. y I d.C.) y un fragmento de relieve de la diosa Atenea del siglo II d.C., fueron devueltas a Grecia en mayo de 2025 tras una ceremonia organizada por el Consulado General de Grecia en Chicago. Todas estas piezas procedían de una colección reunida en las décadas de 1970 y 1980 y habían permanecido bajo custodia de la misma familia hasta la entrega supervisada por el Ministerio de Cultura griego. El país heleno suma así a su legado artístico estatal este conjunto de obras, recuperadas en un contexto de creciente restitución voluntaria.

Durante las últimas décadas, Grecia ha mantenido una campaña constante dirigida a recuperar artefactos que salieron de su territorio debido a expolios y al coleccionismo poco regulado, sobre todo durante los siglos XIX y XX, cuando potencias europeas consolidaron grandes colecciones privadas y museísticas fuera del país. Este modelo, que facilitó el saqueo de bienes culturales, está siendo ahora cuestionado por una conciencia internacional en transformación, que favorece la devolución del patrimonio a sus lugares de origen y la reparación del daño cultural causado durante generaciones pasadas.

Una bandera nacional griega ondea en lo alto de la Academia de Atenas junto a las estatuas de la antigua diosa Atenea en Atenas, Grecia. 20 de agosto de 2018. / Imagen de archivo - Reuters - Alkis Konstantinidis
Una bandera nacional griega ondea en lo alto de la Academia de Atenas junto a las estatuas de la antigua diosa Atenea en Atenas, Grecia. 20 de agosto de 2018. / Imagen de archivo - Reuters - Alkis Konstantinidis

Qué se sabe de la repatriación de antigüedades griegas y cuántas piezas ha recuperado Grecia

La ceremonia de repatriación ha contado con la presencia de la ministra de Cultura, Lina Mendoni, quien ha calificado la devolución como un avance destacado en la protección del patrimonio nacional, según ha informado National Geographic. Mendoni ha señalado que el gesto de los herederos supone “un ejemplo de responsabilidad y compromiso con la justicia histórica”, haciendo hincapié en la relevancia de la iniciativa privada dentro del proceso de restitución.

Según datos del Ministerio, más de 200 antigüedades han sido recuperadas en los últimos años desde 17 países distintos. Este resultado se atribuye a una estrategia de cooperación internacional y a la construcción de relaciones de confianza tanto con coleccionistas como con instituciones del extranjero. El modelo seguido por Grecia ha permitido reorientar la relación entre patrimonio, propiedad y memoria, generando un precedente en la reintegración de su legado artístico.

La Guardia Civil interviene 2.500 piezas arqueológicas robadas en yacimientos de la provincia de Cáceres

Con la devolución formalizada en mayo del año anterior, el retorno de estas cinco piezas vuelve a situar a Grecia en el centro del debate sobre la propiedad del patrimonio cultural y la restitución histórica, al tiempo que confirma, según concluye National Geographic, el avance de la colaboración global frente al expolio y la desposesión de bienes culturales.

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