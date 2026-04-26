España

Fallece un corredor de 70 años en la VI edición de la Muñalba Trail de Regumiel de la Sierra (Burgos)

La organización de la competición ha lamentado el fallecimiento de este varón y ha suspendido la prueba prevista para este domingo por el “trágico suceso”

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Imagen de recurso de ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU).
Imagen de recurso de ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU).

Un corredor de unos 70 años ha fallecido en la VI Muñalba Trail de Regumiel de la Sierra (Burgos) tras presentar un traumatismo en la cabeza en una pista al sureste de la Peña del Vaso, según ha informado del 1-1-2 Castilla y León.

El suceso tuvo lugar sobre las 17.30 horas del sábado 25 de abril, cuando la sala de emergencias recibió una llamada en la que se alertaba de la situación del varón, quien se encontraba inconsciente con el traumatismo en la cabeza.

El 1-1-2 avisó a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió a la zona un helicóptero sanitario. Finalmente, el equipo médico presente confirmó el fallecimiento del varón, quien participaba en la prueba de distancia corta de la competición, y la Guardia Civil activó el protocolo judicial. Por su parte, la organización de la competición ha lamentado el fallecimiento de este varón y ha suspendido la prueba prevista para este domingo por el “trágico suceso”.

*Con información de Europa Press.

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