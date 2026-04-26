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Los dos bordados con hilos de plata y oro desconocidos del Reino de Castilla que se subastarán en Londres en julio: “Muy diferentes e increíblemente inusuales”

La casa de subastas Bonhams estima que los textiles datados en el siglo XV se venderán entre 230.000 y 345.000 euros al ser una posible representación de Juan II de Castilla

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Dos bordados heráldicos del siglo XV asociados al Reino de Castilla se subastarán el próximo 2 de julio en Londres por un valor estimado de entre 200.000 y 300.000 libras esterlinas (entre 230.000 y 345.000 euros al cambio de hoy).

Dos piezas textiles excepcionales del siglo XV, bordados heráldicos asociados al Reino de Castilla, serán subastadas el próximo 2 de julio en Londres con una estimación que oscila entre 200.000 y 300.000 libras esterlinas, lo que equivale a entre 230.000 y 345.000 euros al cambio actual. La casa de subastas Bonhams, con sede en París, ha presentado estos objetos en exposición durante varios días antes de su traslado a la capital británica, donde se espera que despierten el interés de coleccionistas y museos internacionales.

“Son increíblemente raros en el mercado”, ha explicado Nette Megens, directora de Artes Decorativas, Europa y Reino Unido de Bonhams para EFE. Las dos obras, de 53 centímetros de alto por 38 de ancho, destacan por su confección con hilos de plata y oro y sedas de “gran calidad”. Ambas representan un castillo de tres torres con murallas elevadas, una iconografía directamente vinculada a la heráldica castellana. En la parte superior de cada torre central, sobresale una figura masculina que muestra “los hombros y la cabeza de un rey bien afeitado, con una espesa melena leonina adornada con una elaborada corona”, describe Megens.

Todavía se desconoce el origen y la representación de los dos mantos, pero los especialistas de la casa de subastas sugieren que las cabezas podrían corresponder a Juan II de Castilla (1405-1454), padre de Enrique IV (1425-1474). Esta hipótesis parte de la comparación entre los bordados y una moneda de la época, que presenta un anverso con un rostro semejante y un reverso con el escudo de Castilla. Aunque no se descarta la posibilidad de que cada pieza muestre a un monarca distinto, la similitud iconográfica refuerza la asociación con la dinastía castellana.

Dos bordados heráldicos del siglo XV asociados al Reino de Castilla expuestos en la casa Bonhams de París y que se subastarán el próximo 2 de julio en Londres por un valor estimado de entre 200.000 y 300.000 libras esterlinas (entre 230.000 y 345.000 euros al cambio de hoy).
Uno de los dos bordados heráldicos con hilos de plata y oro del Reino de Castilla que se subastarán en Londres en julio (EFE/Edgar Sapiña Manchado)

Qué se sabe de su historia

De la poca información que se conserva hoy sobre estos bordados, se sabe que “la razón por la que podemos vincularlos con Castilla es, en primer lugar, por supuesto, porque son emblemas heráldicos; todavía se puede ver esto en el escudo de armas del Reino de Castilla”, afirma Megens. La parte inferior de los tejidos incorpora ventanas recubiertas de seda negra y aspilleras, mientras que las murallas y torres lucen bordados con hilo de oro tendido y cosido, consolidando el carácter noble y cortesano de las piezas.

En opinión de la experta de Bonhams, todo el conjunto es un “vínculo iconográfico directo” con el Reino de Castilla, ya que en esa región existía “una tradición muy rica de este tipo de costuras y bordados, proveniente de la influencia morisca en España, lo cual apunta claramente a Castilla como lugar de origen”. Pero si hay algo que distingue a estas piezas es que “no son de carácter religioso”. Al parecer, como apunta Megens “la mayoría de los bordados que se conservan, o sus fragmentos, pertenecen a un contexto religioso”.

Dos bordados heráldicos del siglo XV asociados al Reino de Castilla expuestos en la casa Bonhams de París y que se subastarán el próximo 2 de julio en Londres por un valor estimado de entre 200.000 y 300.000 libras esterlinas (entre 230.000 y 345.000 euros al cambio de hoy).
Dos bordados heráldicos con hilos de plata y oro del Reino de Castilla que se subastarán en Londres en julio (EFE/Edgar Sapiña Manchado)

La ausencia de iconografía sacra en ambas piezas refuerza su carácter laico y su probable uso en contextos cortesanos del Reino de Castilla, uno de los reinos más poderosos de Europa en la Baja Edad Media. Por lo que “el hecho de que estos sean claramente clasificables como emblemas de un monarca es algo muy diferente y los hace increíblemente inusuales”, detalla la directora de Bonhams.

Otro claro misterio es el origen exacto del taller que elaboró estos bordados. Según la documentación de Bonhams, se baraja la posibilidad de que el taller estuviera ubicado en la zona de Al-Ándalus, cerca de la actual Almería. Esta hipótesis se apoya en la pericia técnica observada y la tradición textil de la región. No obstante, el destino original de los tejidos parece estar vinculado al ceremonial de la corte castellana. “Quizás se usaran en grandes banquetes, reuniones de la realeza o bodas reales”, apunta la experta.

“Sería genial que regresaran a España”

La próxima subasta en Londres podría contribuir a esclarecer el recorrido histórico y la función de estos singulares emblemas textiles. La propia directora de Artes Decorativas de Bonhams considera que el proceso de venta puede abrir nuevas vías para el estudio académico y la divulgación de estos objetos. “Es el momento para que el mundo las observe”, afirma Megens, añadiendo que “el trabajo académico implica intercambiar ideas, y a menudo sucede en el momento de la venta”.

Dos bordados heráldicos del siglo XV asociados al Reino de Castilla se subastarán el próximo 2 de julio en Londres por un valor estimado de entre 200.000 y 300.000 libras esterlinas (entre 230.000 y 345.000 euros al cambio de hoy).

Aun así, Bonhams espera que un museo o una institución pública adquiera los bordados, lo que facilitaría su estudio en profundidad y la conservación de su legado. “Son piezas de calidad museística y esperamos que un comprador institucional pueda dedicar más tiempo a una investigación detallada”. Además, Megens ha manifestado su deseo personal: “Sería genial que regresaran a España”.

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