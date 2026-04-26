España

Detienen a un hombre por agresión sexual y atentado contra la autoridad en la Feria de Abril de Sevilla

Las autoridades también investigan otro caso similar tras la denuncia de una agresión a una mujer en los baños de una caseta

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Ambiente tranquilo en el Real de la Feria de Sevilla con posibilidades de lluvia. A 24 de abril de 2026 en Sevilla (Andalucía, España).
Ambiente tranquilo en el Real de la Feria de Sevilla con posibilidades de lluvia. A 24 de abril de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). (Joaquín Corchero / Europa Press)

Un hombre ha sido detenido este domingo en Sevilla acusado de agredir sexualmente a una mujer durante la Feria de Abril, según ha informado el Ayuntamiento de la capital andaluza en el último balance de incidencias de la celebración, que concluye hoy.

El arresto se realizó hacia las 3:40 de la madrugada en la calle Gitanillo de Triana y, además del presunto delito de agresión sexual, al detenido se le imputa un atentado contra la autoridad, ya que cuatro agentes resultaron lesionados durante su intervención. Este caso se suma a otro similar ocurrido en la madrugada del pasado miércoles, cuando la Policía Nacional abrió una investigación tras la denuncia de una mujer que sufrió una agresión sexual en los baños de una caseta.

Además, solo en las últimas horas de la feria se han abierto otras diez diligencias , que han dejado un saldo de cuatro arrestos más: dos por atentado a la autoridad, uno por robo y cinco por delitos relacionados con el tráfico.

Entre las actuaciones policiales destaca también la detención de un individuo este domingo a las 7:50 en la Avenida Flota de Indias, tras irrumpir en la vía y poner en peligro su vida y la seguridad vial. Al intentar ser retirado, reaccionó de manera violenta contra los agentes.

Incidente en una atracción con cuatro heridos

Además, dos casetas han sido denunciadas por incumplimiento de horario y otras tres desalojadas, así como una atracción en la calle del Infierno.

Dos niños quedaron suspendidos en el aire en el Steel Max, un tirachinas gigante

Respecto al incidente que se produjo el pasado viernes en esa atracción, cuatro personas resultaron heridas tras la rotura de una de las cuerdas del tirachinas mecánico conocido como ‘Steel Max’. El fallo provocó que la cápsula, donde se encontraban dos menores, cayera al suelo y ambos quedaran atrapados en el interior durante varios minutos. Si bien sufrieron algunas lesiones, ninguna era de gravedad. Otras dos personas del público necesitaron también atención médica tras ser alcanzadas por una de las cuerdas desprendidas durante el fallo.

La Feria de Abril transforma cada primavera el barrio de Los Remedios en una ciudad efímera, con más de mil casetas y una portada iluminada por más de 28.000 bombillas, que convierte el recinto en el principal punto de encuentro social de Sevilla durante una semana. La portada de este año ha rendido homenaje a la arquitectura local, con referencias al Pabellón de Portugal de la Exposición de 1929 y al Cenador de Carlos V del Real Alcázar, alcanzando los 40 metros de altura. La edición concluye a las 24:00 de este domingo.

(Con información de la agencia EFE)

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