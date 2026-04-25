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Pánico en la Feria de Sevilla: cuatro heridos al romperse la cuerda de la atracción ‘Tirachinas’

Es el primer incidente en las atracciones este año

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Dos niños quedaron suspendidos en el aire en el Steel Max, un tirachinas gigante

Un accidente en una de las atracciones de la Feria de Sevilla ha dejado cuatro personas heridas este viernes por la tarde, después de que se rompiera una de las cuerdas del tirachinas conocido como ‘Steel Max’, ubicado en la Calle del Infierno.

El suceso se produjo alrededor de las 20:20 horas del viernes 24 de abril, en pleno funcionamiento de la atracción. Según fuentes de Emergencias 112 y Protección Civil, la rotura de una de las cuerdas provocó que la cápsula, en la que estaban dos menores, impactara contra el suelo, dejándolos momentáneamente atrapados en el interior.

Ambos sufrieron lesiones, aunque ninguna de gravedad, y fueron trasladados posteriormente a un centro sanitario para su evaluación. A ellos se suman otras dos personas del público que también necesitaron de atención médica tras ser alcanzadas por una de las cuerdas desprendidas durante el fallo.

La atracción ‘Tirachinas’

Tras el rescate, los bomberos procedieron a precintar de inmediato la atracción y a acordonar toda la zona. El objetivo primordial era garantizar la seguridad y facilitar las labores de inspección.

Por su parte, la Policía Local revisó la documentación técnica de la instalación, mientras que los compañeros de la Nacional han asumido la investigación para esclarecer las causas exactas del accidente.

Cuatro heridos en la Feria de Sevilla
Los bomberos socorriendo a los heridos. (X/Bomberos Sevilla)

El ‘Steel Maxx’, uno de los clásicos del recinto ferial situado más allá de la calle Costillares, había registrado una alta afluencia desde el inicio de la preferia.

Ahora permanece clausurado a la espera de los resultados de la investigación, que deberá determinar si el fallo se debió a un problema de mantenimiento, desgaste del material o un defecto estructural.

A pesar del susto, las autoridades han destacado la rápida y coordinada actuación de los servicios de emergencia, que permitió controlar la situación en pocos minutos y evitar daños mayores.

El incidente, sin embargo, ha reabierto el debate sobre los controles de seguridad en las atracciones temporales de gran afluencia, especialmente en eventos multitudinarios como la Feria.

Planes gratis este fin de semana en la Feria de Sevilla

Aunque la Feria de Sevilla concentra gran parte de la atención este fin de semana, la ciudad ofrece una variada agenda cultural gratuita para quienes buscan alternativas o planes complementarios.

Entre las propuestas destaca la exposición ‘Periferia’, del fotógrafo francés Julien Soulier, en la Casa Palacio Fabiola, una mirada a los márgenes más íntimos de la Feria a través de la fotografía contemporánea.

La Real Fábrica de Artillería acoge varias exposiciones, como ‘Hierve el huerto, ¡oh, oh!’, de Irene Infantes, y ‘Del color en el arte (Coloramas)’, ambas con entrada libre y centradas en el diálogo entre arte, memoria y ciencia.

En la Sala Atín Aya puede visitarse ‘En el limbo. Arquitecturas en espera’, de Norberto Gil, mientras que la Factoría Cultural presenta ‘ReTRATArte’, una muestra centrada en el retrato como herramienta social.

Por su parte, el Espacio Santa Clara reúne varias propuestas, como ‘Entre Coria y Grenoble’ o ‘El Aniversario de las Bodas de Carlos V’, con piezas históricas vinculadas al pasado imperial de la ciudad.

Además, en el Ayuntamiento de Sevilla se puede visitar ‘Obras maestras de la pintura sevillana’, con trabajos relacionados con grandes nombres como Velázquez o Murillo.

Más allá de las exposiciones, la programación cultural se intensificará en los próximos días con iniciativas como danza en espacios urbanos y música antigua en el Espacio Turina, ofreciendo una alternativa diversa a la intensidad festiva del Real.

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