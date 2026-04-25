Silvia Severino, psicóloga: “Hay una gran diferencia entre amar a alguien y necesitar a alguien”

La ansiedad en la pareja no implica falta de amor, pero cuando se vuelve constante, puede derivar en un apego inseguro. (Freepik)

La influencia de las redes sociales ha reforzado una visión cada vez más idealizada del amor y de las relaciones de pareja. En este escenario, abundan los discursos que intentan definir qué es sano dentro de una relación, aunque en ocasiones terminan simplificando realidades emocionales complejas. Sentir ganas de pasar tiempo con tu pareja o echarla de menos son vivencias habituales, pero esto abre un debate cada vez más presente: ¿Dónde termina el vínculo afectivo y empieza la dependencia emocional?

La psicóloga Silvia Severino aborda esta cuestión en uno de sus vídeos más recientes, poniendo el foco en la diferencia entre amar y necesitar. Su reflexión parte de una idea central: no todo lo que se experimenta dentro de una relación puede interpretarse automáticamente como amor, especialmente cuando entran en juego el miedo, la inseguridad o la necesidad de control emocional.

“Hay una diferencia muy grande entre amar a alguien y necesitar a alguien, y la mayoría lo confunde”, afirma. A partir de ahí, desarrolla una explicación que conecta con experiencias muy comunes, como la ansiedad dentro de la pareja o la sensación de dependencia emocional. “Cuando amas, eliges. Cuando necesitas, dependes”, resume, estableciendo una distinción clara.

Al amar se elige, pero al depender se necesita a la otra persona. (Freepik)

El peso de la ansiedad en las relaciones

Uno de los puntos centrales del discurso es el papel que juega la ansiedad dentro de las relaciones afectivas. “El amor sano no suele generar ansiedad constante. No debería hacerte revisar el teléfono cada cinco minutos”, señala. En este sentido, matiza que sentir ansiedad en momentos puntuales es algo normal y no invalida una relación, pero advierte del problema cuando ese estado se vuelve habitual.

“Sentir ansiedad alguna vez no significa que no hay amor, pero cuando esto es constante, lo que aparece es un apego inseguro”, añade. Con esta afirmación introduce un concepto clave en psicología: el apego. Lejos de presentarlo como algo negativo en sí mismo, advierte de sus posibles consecuencias cuando se construye desde el miedo y afecta al bienestar emocional.

“El apego no es el problema en sí, es una necesidad humana. El problema es cuando nace del miedo más que desde el afecto”, explica. A partir de ahí, profundiza en cómo este tipo de dinámica puede alterar la percepción de la relación. “Cuando dependes emocionalmente de alguien, cualquier distancia puede sentirse como abandono, cualquier silencio puede sentirse como rechazo”, afirma.

Cuando dependes emocionalmente de alguien, cualquier distancia puede sentirse como abandono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Empiezas a hacer cosas que no harías solo por no perder esa sensación de seguridad”, añade. Si ese sentimiento nace desde el miedo y la inseguridad, puede derivar en conductas de control, búsqueda de validación continua o cambios en el comportamiento que no responderían a la voluntad propia en otras circunstancias.

Diferenciar amor de necesidad

El mensaje culmina con una invitación directa a la introspección, planteando una pregunta clave para comprender la naturaleza del vínculo emocional con tu pareja. “Antes de llamarlo amor, pregúntate lo siguiente: ¿Elijo estar con esa persona o tengo miedo de estar sin ella?”, plantea.

“La respuesta no es siempre simple, pero entenderla cambia todo”, reconoce. A partir de esta idea, la psicóloga trata de fomentar una mayor conciencia emocional que permita construir relaciones más equilibradas, en las que el vínculo no se sostenga en la ansiedad o el miedo, sino en la elección consciente de compartir la vida con otra persona desde un lugar más saludable y libre.