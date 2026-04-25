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Los audios de Isabel Pantoja que revelan cómo habla a sus amigas en confianza: “Como eres tan mala y perra, pues un mojón para ti”

En los mensajes de voz expuestos por Begoña Gutiérrez en ‘¡De Viernes!’, la cantante se muestra cercana y hasta imita el acento latino

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Isabel Pantoja en 'Idol Kids' (Mediaset España)
Isabel Pantoja en 'Idol Kids' (Mediaset España)

La imagen de Isabel Pantoja en la intimidad ha quedado al descubierto tras la difusión de mensajes de voz y conversaciones privadas con su examiga Begoña Gutiérrez, revelados en ¡De Viernes!. La artista, normalmente reservada en público, se muestra espontánea, cercana y con un especial sentido del humor al dirigirse a su círculo más privado.

En el programa de Telecinco, Begoña Gutiérrez ha presentado varios audios en los que Isabel Pantoja utiliza un tono natural y expresivo, llegando incluso a imitar el acento latino. En uno de esos audios, la cantante felicita a Begoña con frases como: “Bueno, felicidades. Este sí que sí, este sí que sí… Olé, olé, olé y olé. ¡Más guapa no se puede estar!”, demostrando el grado de confianza y complicidad entre ambas, que Kiko Rivera habría negado en un principio.

Los mensajes difundidos por Begoña muestran a una Isabel Pantoja alejada de protocolos y formalidades. En uno de ellos, la cantante emplea sobrenombres y bromas mientras se dirige tanto a Gutiérrez como a otras amigas: “Parece que estás contando un cuento, cabrona. Estamos cenando la María Ángeles y yo aquí solas y te extrañamos. Pero bueno, como te gusta estar ahí, te gusta mucho la marcha…”.

Begoña Gutiérrez expone los audios que le enviaba Isabel Pantoja (Mediaset España)
Begoña Gutiérrez expone los audios que le enviaba Isabel Pantoja (Mediaset España)

Las muestras de cariño de Isabel Pantoja

Esta cercanía también se observa en los guiños sobre su carrera musical cuando anima a Begoña: “Enamórate… apréndetelo bien, enamórate, da los tonos bien porque luego dicen que no sabes cantar”. La faceta humorística de Isabel Pantoja también se evidencia al poner acento latino: “No, señorita Escarlata. El departamento es el departamento para dormir usted pa’ cuando venga a Madrid tengamos tres habitaciones, por lo menos, con dos cuartos de baño. Pues claro, un departamento y si quiere usted más, un depar”.

En otro audio, le traslada: “Gracias, mi vida. Mira, otra amiga diría: ‘Como vas a estar en Cantora, me voy a pasar el fin de semana contigo’”, en lo que parece una invitación a compartir tiempo juntas. En estos audios, Isabel Pantoja no duda en usar expresiones coloquiales e insultos cariñosos, como cuando termina un mensaje dirigiéndose a Begoña: “Pero como eres tan mala y perra, porque eres una perra, pues no, pues un mojón para ti. Adiós”.

Las casas de Isabel Pantoja: de su nueva mansión en La Finca a su propiedad en La Moraleja junto a Encarna Sánchez.

La relación de Kiko Rivera y Begoña Gutiérrez

La revelación de estos mensajes también ha tenido repercusión en la relación entre Begoña Gutiérrez y Kiko Rivera, hijo de Isabel Pantoja. Rivera ha negado la existencia de una amistad cercana con Begoña, alegando que sólo se han visto en tres ocasiones. No obstante, en el programa se han presentado mensajes entre ambos que sugieren un trato cercano. En uno de estos, Kiko le escribe: “Casi la palmo voy a celebrar mi cumpleaños por si no llego al siguiente”, a lo que Begoña responde con tono desenfadado: “Hostia que bueno, yo voy”.

También han salido mensajes de tono profesional entre Kiko Rivera y Gutiérrez, donde el Dj menciona tarifas por actuaciones y detalles de pago: “Begoña, debido al éxito de mi última canción y a los números que me avalan, estoy pidiendo 20.000. Sería en efectivo y ver la cancelación que me proponen. Cuando todo eso esté bien, no habría ningún problema”.

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