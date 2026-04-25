Encuentran a un matrimonio muerto a tiros en su casa en Asturias

La Guardia Civil de Asturias investiga la muerte de un matrimonio de edad avanzada encontrado en su vivienda de Columbiello, en Lena, con heridas de arma de fuego . La alcaldesa de Lena, Gemma Álvarez, ha confirmado a Europa Press que agentes de la Guardia Civil , Policía Judicial y Policía Local acudieron al lugar. Previamente, la pareja habría alertado a un familiar del peligro.

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Kiko Matamoros reacciona a la entrevista de Makoke en ‘¡De Viernes!’: “Estuvo mintiéndome durante años” El que fuera colaborador de ‘Sálvame’ no ha dudado en reaccionar al testimonio que su expareja estaba dando en el programa de Telecinco sobre su matrimonio

El PSOE plantea una norma para que los centros escolares organicen excursiones a los lugares de Memoria Histórica: el Valle de Cuelgamuros o campos de concentración La moción, que se votará el lunes en el Senado, busca luchar contra el revisionismo histórico

Ni Iglesia ni fines sociales: los contribuyentes marcan cada vez menos las casillas solidarias en la Declaración de la Renta En la declaración de la renta de 2024, el 39,5% de los contribuyentes optó por no marcar ninguna de las dos casillas, aunque se destinaron 968 millones de recaudación a estos fines