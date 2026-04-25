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Encuentran a un matrimonio muerto a tiros en su casa en Asturias

Previamente, la pareja habría alertado a un familiar del peligro

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Coche patrulla de Guardia Civil
Coche patrulla de Guardia Civil

La Guardia Civil de Asturias investiga la muerte de un matrimonio de edad avanzada encontrado en su vivienda de Columbiello, en Lena, con heridas de arma de fuego. La alcaldesa de Lena, Gemma Álvarez, ha confirmado a Europa Press que agentes de la Guardia Civil, Policía Judicial y Policía Local acudieron al lugar. Previamente, la pareja habría alertado a un familiar del peligro.

La Guardia Civil desmantela el ‘Clan de los Lyons’, el grupo criminal escocés más violento que gestionaba el narcotráfico desde la Costa del Sol.

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