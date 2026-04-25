Mónica García anuncia que regresa a Madrid en las próximas elecciones autonómicas: “Si ha caído Orban, tendrá que caer Ayuso”

Mónica García (Europa Press)

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha confirmado que volverá a presentarse al Parlamento madrileño, como ha adelantado El País. “Madrid me corre por las venas. Quiero ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid”, ha asegurado García en un acto de Más Madrid. “Lo que empezó en Hungría tiene que seguir en Madrid. Si ha caído Orban, tendrá que caer Ayuso”, ha señalado.

Durante la tercera edición de la verbena “La Madrileña”, celebrada este sábado en el auditorio del parque Paraíso de San Blas-Canillejas, Mónica García expresó su deseo de regresar a la Asamblea de Madrid. “Somos hijas de las mareas, hijas del 8M y del feminismo que dio la cara y el cuerpo”, afirmó ante los asistentes. En su intervención, la ministra de Sanidad evocó la etapa de los llamados Ayuntamientos del cambio, aludiendo a la labor de Ada Colau en Barcelona y Manuela Carmena en Madrid.

García hizo balance de su gestión en Sanidad, destacando que “es un orgullo haber blindado la sanidad pública. También lo es haber obligado a Ayuso a crear el registro de objetores del aborto, algo a lo que se resistía”. La dirigente insistió en la importancia de los avances logrados en los últimos tres años y subrayó el papel de los movimientos feministas y sociales como motor de cambio en Madrid.

“No hay un menú de leyes que puedas aplicar o no”, sentenció la ministra Mónica García al defender el Estado de derecho. Subrayó que la democracia plena implica asumir las normas y que existen responsabilidades penales para quienes no lo hagan.

Noticia en ampliación.