España

Los ‘riders’ de Glovo protestan en Valencia contra el ERE que afectará a 766 empleados

Los repartidores de Glovo se movilizan para exigir la retirada del ERE, denunciar abusos laborales y reclamar la negociación de una actualización del convenio laboral, vigente desde 2006

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Trabajadores de Glovo se manifiestan en Valencia. (Europa Press)
Trabajadores de Glovo se manifiestan en Valencia. (Europa Press)

Decenas de trabajadores de Glovo, junto a representantes sindicales y del comité de empresa, se han congregado en la mañana de este sábado en Valencia para exigir la suspensión inmediata del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la compañía plantea. La firma dedicada a los envíos a domicilio ha anunciado un despido colectivo que afecta a 766 empleados, que ha tenido como respuesta una huelga que de repartidores este fin de semana y una protesta frente a la Estación del Norte de la capital valenciana.

La presidenta del comité de empresa, Annelissie Arvelaez, resume el núcleo del conflicto al recordar que “nos enfrentamos a un despido masivo en diferentes localidades de toda España”. Según Arvelaez, la empresa ya había ejecutado un ERE encubierto y mantiene una política de sanciones que deja fuera a trabajadores sin indemnización. La representante denunció que Glovo “ha desenmascarado su gestión laboral” y opera bajo un régimen disciplinario que califica como ilegal.

Los trabajadores piden un nuevo convenio colectivo

Los manifestantes reclaman un nuevo convenio colectivo que sustituya al vigente desde 2006, al considerar que no responde a la realidad actual de los repartidores. En la convocatoria, impulsada por CCOO, se han podido escuchar consignas como “Glovo atiende, el rider no se vende” y “Basta de cuentos, queremos un convenio”. El colectivo sostiene que el contrato actual lleva dos décadas obsoleto y no protege sus derechos frente a prácticas laborales que califican de opacas e impuestas.

El colectivo acusa a la empresa de mantener a los repartidores en una figura de “falsos empleados”, obligándolos a poner sus propios vehículos y teléfonos para trabajar. Los manifestantes argumentan que el régimen sancionador impuesto deja sin protección a quienes resultan despedidos por motivos ajenos a su desempeño.

Yolanda Díaz anuncia una nueva investigación sobre Glovo

La presidenta del comité ha explicado que han solicitado formalmente la actualización del convenio, así como garantías para la libre sindicalización. Los ‘riders’ denuncian que la empresa ha dificultado la participación de representantes de los trabajadores, retrasando elecciones y presionando a quienes intentan organizarse. En respuesta a la situación, CCOO ha convocado una huelga nacional durante el fin de semana. La protesta de Valencia se suma a movilizaciones realizadas en otras ciudades del país. Según el comité, la empresa se mantiene inflexible y no ha mostrado voluntad de negociar durante las reuniones celebradas a nivel nacional.

Los trabajadores afirman que la empresa ha intentado sortear el paro contratando personal de empresas de trabajo temporal, una práctica que consideran ilegal. “Nuestros compañeros han ido unidos en huelga y han vuelto a vulnerar nuestro derecho a la protesta”, afirma Arvelaez, señalando las sustituciones que consideran contrarias a la ley.

Exigencias sindicales y horizonte de negociación

El manifiesto leído al cierre de la concentración denuncia que Glovo aplica un convenio “caducado e ilegal”. Entre las exigencias principales se encuentran la suspensión inmediata del ERE, la negociación urgente de un nuevo convenio y el cese de la persecución sindical.

De acuerdo con el comunicado, la presión sindical continuará hasta que la empresa acceda a negociar y frene tanto los despidos como la imposición de sanciones disciplinarias. El movimiento de los repartidores, respaldado por CCOO, insiste en que la organización sindical y la actualización del marco laboral son indispensables para garantizar sus derechos en el sector de la mensajería.

*Con información de Europa Press

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