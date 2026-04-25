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Ocho zumos antiinflamatorios que favorecen la salud cardiovascular: desde la sandía hasta los sabores más cítricos

La forma perfecta de disfrutar de los beneficios de las frutas para el verano

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Zumos
Sacar el máximo beneficio de una fruta haciendo un zumo saludable. (pxfuel)

Los zumos elaborados a partir de frutas y verduras han ganado popularidad como complemento de una dieta equilibrada, sobre todo en quienes buscan optimizar la salud intestinal y cardiovascular. Entre las opciones más valoradas, destacan los zumos 100% naturales, que concentran micronutrientes y compuestos bioactivos con potencial antioxidante y antiinflamatorio.

Estos líquidos, cuando se consumen con moderación, pueden aportar beneficios que van desde la protección contra el daño oxidativo hasta la ayuda en el control de la presión arterial. Sin embargo, es fundamental recordar que los zumos no sustituyen a los alimentos enteros: aunque ofrecen una vía rápida para incorporar determinados nutrientes, suelen tener menos fibra y mayor concentración de azúcares.

Aun así, integrados de forma ocasional y consciente, los zumos pueden ser aliados en la prevención de enfermedades y el bienestar general. El secreto está en elegir las opciones adecuadas, preferir las versiones sin azúcares añadidos y entender sus efectos en el contexto de una alimentación variada.

Todas las opciones de zumos saludables

  • Zumo de cereza ácida: Las cerezas Montmorency concentran antocianinas y otros flavonoides, potentes antioxidantes que contribuyen a reducir la inflamación celular. Además, este zumo aporta melatonina, favoreciendo el sueño, y vitaminas A, C y E. Aunque algunos estudios sugieren que puede ayudar a controlar la presión arterial, los resultados no son concluyentes. Es importante considerar su alto contenido de azúcar, incluso en la variante 100% natural.
  • Zumo de remolacha: Rico en nitratos naturales, este zumo puede favorecer la reducción de la presión arterial. También contiene antioxidantes como betalaínas, flavonoides y polifenoles, junto a potasio y vitamina C. Ayuda a la función muscular y al sistema inmunitario, pero conviene elegir versiones sin azúcares añadidos.
  • Zumo de zanahoria: Destaca por su contenido en carotenoides como el betacaroteno y el alfacaroteno, responsables de sus propiedades antioxidantes. Incluye además folato, vitaminas C, A, E y K. Se asocia a beneficios en la salud ocular, inmunológica, dermatológica, cardíaca y hepática.
Esta es la fruta más nutritiva del mundo: ayuda al sistema nervioso y tiene propiedades anticancerígenas.
  • Zumo de limón: Fuente de vitamina C y potasio, suma folato y calcio, favoreciendo la salud ósea y muscular. El ácido cítrico puede interactuar con ciertos medicamentos y su acidez puede afectar el esmalte dental, por lo que se recomienda beberlo diluido y con pajita, evitando el cepillado inmediato posterior.
  • Zumo de tomate: Contiene carotenoides como el licopeno, que pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Aporta también vitamina C, potasio, hierro, folato y compuestos fenólicos.
  • Zumo de sandía: Proporciona vitamina C, A, betacaroteno, licopeno, calcio, magnesio, fósforo, potasio y L-citrulina. Sus nutrientes se han relacionado con la mejora de la salud vascular, el control de la presión arterial y la protección ocular frente a enfermedades degenerativas.
  • Zumo de col lombarda: Algunos estudios señalan que este zumo puede estimular el crecimiento de bacterias beneficiosas en la microbiota intestinal, fortalecer la barrera intestinal y reducir la inflamación del colon, aunque se requieren más investigaciones en humanos para confirmar estos efectos.
  • Zumo de uva roja o morada: Rico en flavonoides antioxidantes, ayuda a proteger las células frente al daño oxidativo. Se asocia a la protección contra el colesterol LDL y podría contribuir a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y ciertos tipos de cáncer.

Consumo responsable: recomendaciones y precauciones

Consumir zumos frescos puede ser una forma sencilla de obtener nutrientes, pero no está exento de riesgos ni limitaciones. Aunque algunos zumos, como los de remolacha o sandía, se combinan con otras frutas para mejorar el sabor y el perfil nutricional, la falta de fibra y la mayor concentración de azúcar pueden provocar desequilibrios en la microbiota intestinal si se abusa de ellos.

Una niña bebe zumo de naranja (Shutterstock)
La forma saludable de añadir el zumo a tu dieta diaria. (Shutterstock)

Los expertos aconsejan limitar la ingesta diaria a no más de 120 mililitros (4 onzas) y optar siempre por versiones pasteurizadas para evitar enfermedades transmitidas por alimentos, especialmente en embarazadas, niños pequeños, adultos mayores o personas inmunodeprimidas. Los zumos frescos de mercados o puestos callejeros pueden no estar pasteurizados y presentar riesgos.

En casa, es recomendable lavar bien las frutas y verduras antes de preparar los zumos, consumirlos de inmediato y elegir más verduras que frutas para reducir la carga de azúcar. Además, licuar en vez de exprimir puede ayudar a conservar parte de la fibra, aportando un beneficio adicional. Aunque los zumos pueden sumar nutrientes puntuales, la base de la dieta debe seguir siendo el consumo regular de frutas y verduras enteras, reservando los zumos para ocasiones especiales o como complemento puntual.

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