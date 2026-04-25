España

La Justicia permite a un hombre recuperar el uso de la vivienda familiar y dejar de pagar una pensión compensatoria a su exmujer por convivir ella con su nueva pareja

Un informe de detective privado y varios testimonios han sido clave para la decisión del tribunal, aunque la defensa alegaba que solo existía un noviazgo sin convivencia real

Guardar
Qué ocurre con la vivienda familiar tras un divorcio: las claves que da el Tribunal Supremo
La Justicia permite a un hombre recuperar el uso de la vivienda familiar y dejar de pagar una pensión compensatoria a su exmujer por convivir ella con su nueva pareja

La Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado una sentencia que modifica sustancialmente la situación de una expareja tras su divorcio. Hasta ahora, la exesposa tenía derecho a vivir en la vivienda familiar y a recibir una pensión mensual, pero el tribunal ha decidido revocar estas medidas tras comprobar que mantiene una relación estable con otra persona.

El origen del caso se remonta a una denuncia presentada por el exmarido mediante la cual buscaba revisar las condiciones del divorcio. Aportó nuevas pruebas que, según el tribunal, demostraban que su exmujer mantenía una relación sentimental seria y de larga duración con otra persona. El tribunal entendió que esta situación suponía una modificación del escenario inicial que había motivado el uso de la vivienda familiar y la percepción de la pensión compensatoria.

En la sentencia, los jueces explican que la pensión compensatoria ya no se justificaba, porque la exesposa había rehecho su vida y ya no estaba en la situación de desventaja que motivó la ayuda económica tras el divorcio. Por eso, ordenan el fin de la pensión y la devolución de todo el dinero recibido desde la presentación de la demanda.

Qué pasa con el dinero y bienes de la herencia en caso de divorcio.

El informe de un detective privado, pieza central en el caso

Para tomar esta decisión, la Audiencia Provincial de Sevilla se apoyó en varias pruebas. Un detective privado redactó un informe donde detallaba que la exesposa pasaba noches esporádicas con su nueva pareja, que además visitaba la vivienda familiar con frecuencia, sobre todo en días festivos. Varios vecinos confirmaron que esa relación llevaba tiempo en marcha. Uno de los hijos de la expareja también declaró que la relación de su madre se mantenía meses después de que acabara el seguimiento.

La hija de la nueva pareja aseguró que su padre seguía viviendo con ella y que no se había mudado a la casa de la exesposa. Aun así, el tribunal consideró que las pruebas aportadas en conjunto eran suficientes para acreditar una convivencia parecida a la matrimonial, aunque no fuera permanente.

El tribunal recordó que, según el Tribunal Supremo, para que una relación suponga la extinción de la pensión debe tratarse de una convivencia estable y duradera, no solo de una amistad o noviazgo. En este caso, consideró probado que existía ese compromiso.

En relación a la vivienda familiar, el exmarido pidió que se le concediera el uso exclusivo, ya que la exesposa vivía con otra pareja. El tribunal, en cambio, decidió repartir el uso de la casa de manera alterna: cada uno podrá vivir en ella durante un año, por turnos, hasta que se dividan los bienes. El uso alterno comienza con el exmarido.

La sentencia señala que la entrada de una nueva pareja en la casa hace que deje de considerarse “vivienda familiar”, ya que pasa a servir de residencia a una familia distinta. En cuanto al hijo mayor que vive con la madre, la Audiencia consideró que, al ser ya adulto, no necesita protección especial.

La defensa de la exesposa argumentó que no existía convivencia real, sino un noviazgo sin compartir casa ni economía. Además, criticó que el tribunal tuviera en cuenta testimonios indirectos de vecinos y datos del detective. A su juicio, no se había demostrado una vida en común que justificara eliminar la Sin embargo, el tribunal valoró la “apariencia social” y la estabilidad de la relación como pruebas suficientes, aunque no existiera una convivencia continua.

A partir de esta sentencia, la exesposa debe dejar de recibir la pensión y devolver lo cobrado desde el inicio del proceso. También tendrá que abandonar la vivienda durante los periodos que le correspondan a su exmarido. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, siempre que se cumplan los requisitos legales y se pague una tasa de 50 euros. Mientras no se pronuncie un tribunal superior, la resolución tiene efecto inmediato y afecta directamente a la economía y la forma de vida de ambos ex cónyuges.

Temas Relacionados

SentenciasJuiciosJusticiaTribunalesAudiencia ProvincalEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El PSOE plantea una norma para que los centros escolares organicen excursiones a los lugares de Memoria Histórica: el Valle de Cuelgamuros o campos de concentración

La moción, que se votará el lunes en el Senado, busca luchar contra el revisionismo histórico

El PSOE plantea una norma para que los centros escolares organicen excursiones a los lugares de Memoria Histórica: el Valle de Cuelgamuros o campos de concentración

Ni Iglesia ni fines sociales: los contribuyentes marcan cada vez menos las casillas solidarias en la Declaración de la Renta

En la declaración de la renta de 2024, el 39,5% de los contribuyentes optó por no marcar ninguna de las dos casillas, aunque se destinaron 968 millones de recaudación a estos fines

Ni Iglesia ni fines sociales: los contribuyentes marcan cada vez menos las casillas solidarias en la Declaración de la Renta

Ocho zumos antiinflamatorios que favorecen la salud cardiovascular: desde la sandía hasta los sabores más cítricos

La forma perfecta de disfrutar de los beneficios de las frutas para el verano

Ocho zumos antiinflamatorios que favorecen la salud cardiovascular: desde la sandía hasta los sabores más cítricos

El acuerdo entre los ‘padres de Europa’ de hace 70 años que impulsaría un ejército europeo si lo recuperaran

El 27 de mayo de 1952, seis países europeos firmaron en París el tratado fundacional de la Comunidad Europea de Defensa (CED)

El acuerdo entre los ‘padres de Europa’ de hace 70 años que impulsaría un ejército europeo si lo recuperaran

La isla del Mediterráneo que tiene cerca de 1.500 yacimientos arqueológicos: fortalezas históricas y paisajes de cuento

Numerosos vestigios, playas espectaculares y pueblos tradicionales convierten este destino en una experiencia única

La isla del Mediterráneo que tiene cerca de 1.500 yacimientos arqueológicos: fortalezas históricas y paisajes de cuento
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las tres cosas que nunca faltan en la España Vaciada, según un estudio: bares, farmacias y la Guardia Civil

Las tres cosas que nunca faltan en la España Vaciada, según un estudio: bares, farmacias y la Guardia Civil

‘Defense’, la aplicación que la Guardia Civil obliga a instalar a los agentes en sus móviles particulares y que incluye datos confidenciales de víctimas de violencia de género

La “pérdida de influencia” a la que se enfrenta España en la OTAN: “Quien manda realmente es Estados Unidos”

Bárcenas se lanza al ataque, Rajoy lo niega “absolutamente” todo y a Cospedal no le “consta” nada: las claves de la tercera semana del juicio al ‘caso Kitchen’

La Justicia reconoce la nacionalidad española a un peruano tras acreditar su ascendencia sefardí: estos son los documentos que entregó

ECONOMÍA

Ni Iglesia ni fines sociales: los contribuyentes marcan cada vez menos las casillas solidarias en la Declaración de la Renta

Ni Iglesia ni fines sociales: los contribuyentes marcan cada vez menos las casillas solidarias en la Declaración de la Renta

La familia que gestionaba la farmacia de la Puerta del Sol será desalojada tras 40 años: el padre se jubila y la dueño del local no quiere que se lo quede su hijo

El precio del fertilizante complica el cultivo de maíz en Europa: los agricultores se plantean sustituir las cosechas por otros productos

Huelga de repartidores de Glovo este fin de semana: piden que no se realicen pedidos como gesto de solidaridad

El Gobierno de Ayuso da hasta 4.000 euros de ayuda a familias con hijos que contraten a empleadas del hogar

DEPORTES

La lesión de Lamine Yamal, explicada por un fisioterapeuta: “El problema muchas veces son las recaídas. El jugador tiene que haber entrenado sin molestias antes de volver”

La lesión de Lamine Yamal, explicada por un fisioterapeuta: “El problema muchas veces son las recaídas. El jugador tiene que haber entrenado sin molestias antes de volver”

Rafa Jódar brilla y se hace grande en Madrid para doblegar a De Miñaur y avanzar a tercera ronda

Sinner, sobre la baja de Carlos en Roland Garros por su lesión de muñeca: “El tenis necesita a Alcaraz”

Sinner se levanta de un tropiezo inicial y acaba con Bonzi en su debut en el Mutua Madrid Open

Carlos Alcaraz anuncia que no estará en Roma ni Roland Garros: “Hemos decidido que lo más prudente es ser cautos”