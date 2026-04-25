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El tierno mensaje de apoyo de Tana Rivera a su pareja, Roca Rey, tras haber salido de la UCI: “Una vez más lo volviste a hacer”

El peruano sufrió una grave cornada en La Maestranza de Sevilla por la que tuvo que ser intervenido de urgencia

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Roca Rey, trasladado al hospital con pronóstico muy grave tras ser operado de urgencia en La Maestranza (Joaquín Corchero / Europa Press)
Roca Rey, trasladado al hospital con pronóstico muy grave tras ser operado de urgencia en La Maestranza (Joaquín Corchero / Europa Press)

La tarde del pasado jueves, 23 de abril, en la Real Maestranza de Sevilla quedará grabada a fuego en la memoria de los aficionados, pero, por encima de todo, en la de Tana Rivera. La hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo fue testigo directo, desde la angustia del tendido, de cómo el quinto toro de la tarde prendía de forma brutal a su pareja, Andrés Roca Rey. La imagen del diestro siendo trasladado en volandas, ensangrentado y con la mirada perdida hacia la enfermería, dio la vuelta al mundo. Hoy, tras 48 horas de incertidumbre máxima, la tragedia ha dado paso a la esperanza.

Andrés Roca Rey ha protagonizado su primer gesto público tras confirmarse una notable mejoría en su estado de salud. Una vez superada la fase crítica en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), el torero ha sido trasladado a planta en el hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz de Sevilla. Desde allí, consciente de la expectación mundial que rodea su evolución, ha decidido reaparecer en sus redes sociales con un mensaje místico y visual que ha conmovido a sus seguidores.

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Sin necesidad de palabras, Roca Rey ha compartido una publicación de alto impacto emocional. Se trata de un vídeo en blanco y negro que recoge los instantes inmediatamente posteriores a la cogida, el caos del traslado a la enfermería y la crudeza del momento en que su cuadrilla lo llevaba en brazos para ser intervenido quirúrgicamente. Como banda sonora de este “vía crucis” personal, el peruano ha elegido el tema Mi héroe, en la voz de Antonio Orozco, una declaración de intenciones sobre su propia fortaleza y la de quienes no le han soltado la mano.

El emotivo mensaje de Tana Rivera a Roca Rey

Este gesto de cercanía no ha tardado en recibir la respuesta más esperada: la de su pareja. Tana Rivera, que ha pasado de la parálisis del miedo en la grada al alivio progresivo en el hospital, ha querido reafirmar su apoyo incondicional de forma pública. “Una vez más lo volviste hacer… Eterno Roca Rey”, ha declarado la joven, situando la gesta de su novio por encima del dolor físico y consolidando su relación como una de las más sólidas y seguidas de la crónica social actual.

Tana Rivera, radiante, recorre el Real de la Feria de Abril sin rastro de Roca Rey (Europa Press)
Tana Rivera, radiante, recorre el Real de la Feria de Abril sin rastro de Roca Rey (Europa Press)

A medida que se conocen más detalles del parte médico, la palabra “milagro” cobra más fuerza. Roca Rey se recupera de una gravísima cornada en la que el astado le rozó la vena y la arteria en una extensión de entre 10 y 15 centímetros. La herida, con dos trayectorias profundas, causó un importante destrozo muscular, pero, tal y como destaca el equipo médico, el diestro “tuvo mucha suerte” al no verse seccionados los vasos vitales por apenas milímetros.

A pesar de la magnitud de la lesión, el entorno del torero asegura que su mente ya está fuera del hospital. Lo que menos le preocupa en estos momentos es la propia cornada: “Está contento con el triunfo, la actuación y cómo vio al público de Sevilla entregado con él”. Esa conexión con el tendido de la Maestranza es, según los facultativos, el mejor motor para una recuperación que, aunque se prevé lenta, evoluciona de forma favorable.

El diestro Roca Rey con su segundo toro en la decimotercera corrida de abono este jueves en la Plaza de Toros de La Maestranza de Sevilla. EFE/ Raúl Caro
El diestro Roca Rey con su segundo toro en la decimotercera corrida de abono este jueves en la Plaza de Toros de La Maestranza de Sevilla. EFE/ Raúl Caro

La reaparición del peruano ha desatado una oleada de mensajes de ánimo en la esfera digital, donde las principales figuras del mundo influencer y taurino han querido dejar su huella. Tomás Páramo ha sido uno de los más rápidos en reaccionar, augurando una “pronta vuelta” y asegurando que regresará “mucho más fuerte que nunca”. Por su parte, su esposa María García de Jaime expresaba la crudeza de lo vivido: “que este vídeo se me quite de la cabeza”, escribía antes de añadir un sentido “gracias” por la mejoría del torero. Nombres como Lucía Pombo también han querido hacerse presentes con gestos discretos pero significativos en la publicación, que ya es un símbolo del inicio de una nueva etapa de tranquilidad.

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