Sanidad retira del mercado una tinta roja de tatuaje que se vendía sin autorización en España

Un tatuador profesional, usando guantes negros, trabaja en un detallado diseño de rosa y alambre de púas en el antebrazo de un cliente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha anunciado el cese de comercialización y la retirada del mercado de una tinta de tatuaje en todo el país. El producto, de color rojo, no contaba con autorización para venderse en España.

Se trata de la tinta de tatuaje Dynamic Candy Apple Red, producto fabricado por la compañía Dynamic Color Europe S.L. y que se comercializaba en España sin la autorización correspondiente. La Aemps detectó recientemente que el artículo se vendía en territorio nacional, por lo que ha ordenado el cese de comercialización y su retirada del mercado.

La propia empresa responsable ha iniciado voluntariamente la retirada de la citada tinta para tatuaje de los distribuidores tras la decisión del organismo sanitario. Por su parte, la Aemps ha comunicado estas medidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para su difusión, si bien no se ha informado de incidentes ocurridos por el uso del producto.

Dynamic Candy Apple Red, tinta de tatuaje fabricada por la compañía Dynamic Color Europe S.L, retirada del mercado. (Aemps)

El organismo dependiente del Ministerio de Sanidad ha pedido a los puntos de venta que revisen si almacenan esta tinta de tatuaje en sus establecimientos y, en caso afirmativo, lo retiren de la venta y se pongan en contacto con la empresa responsable, anteriormente conocida como Miami Paint S.L. Por su parte, solicita a los usuarios que no utilicen el producto y lo devuelvan al punto de compra.

Las tintas de color no tienen autorización en España

La comercialización de tintas de tatuaje en España ha sido un dilema constante en los últimos años. Mientras que la tinta negra se utiliza sin problemas, las tintas de colores son más complicadas de conseguir. De hecho, la Aemps no ha autorizado ninguna tinta de color en el país, a la espera de que los fabricantes entreguen estudios sobre la seguridad de su uso conformes al reglamento Reach sobre productos químicos.

Esta normativa comunitaria entró en vigor hace tres años y supuso que la Unión Europea restringiese más de 4.000 sustancias químicas peligrosas que se utilizaban como ingredientes en las tintas para tatuajes. A nivel nacional, además, la Aemps exige la esterilidad del producto y el etiquetado completo, entre otros requisitos.

Pese a ello, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advirtió en 2025 que estas tintas de color se comercializaban igualmente en España. El organismo realizó una investigación con colaboradores anónimos en 50 estudios profesionales repartidos entre Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla y Valencia. Los resultados mostraron que en 48 de estos centros no había impedimentos para hacer tatuajes con tintas de color.

En la mitad de los estudios inspeccionados, la justificación ofrecida sobre el uso de tintas de color era su supuesta homologación en Europa. Sin embargo, la OCU explicó en un comunicado que esta afirmación es incorrecta: “No hay homologación europea en las tintas ya que solo en España existen procedimientos de autorización como los de la Aemps”.

Tras constatar el amplio uso indebido de tintas de color, la OCU remitió una denuncia formal a las Direcciones Generales de Salud Pública de las cinco comunidades autónomas donde se han realizado las visitas. El objetivo es instar a las autoridades autonómicas a tomar medidas frente a la vulneración del marco regulatorio vigente.