España

La Audiencia de Sevilla reduce a 300 euros la pensión alimentaria de una madre a su hija adulta tras constatar la ruptura del vínculo y un cambio de domicilio

El tribunal ha considerado la situación económica de la madre y la continuidad de los estudios de la hija para determinar el nuevo monto

Guardar
Fachada de la Audiencia Provincial
Fachada de la Audiencia Provincial de Sevilla (Europa Press)

La Audiencia Provincial de Sevilla ha reducido la pensión alimentaria que una madre debe abonar a su hija mayor de edad, tras analizar la situación familiar y económica derivada de la separación. La decisión, comunicada el 5 de diciembre de 2025 en los juzgados del Prado de San Sebastián, ha fijado la cuantía mensual en 300 euros, en atención a la falta de relación entre las partes y al cambio de domicilio de la hija.

El conflicto se ha centrado en la obligación de Gloria de pagar una pensión a favor de Remedios, de 22 años, quien ya no convive con su madre y reside actualmente con su padre, Abel. La joven continúa en etapa formativa y no ha alcanzado independencia económica, según consta en el expediente judicial.

El tribunal ha concluido que no existen pruebas de inactividad académica ni de falta de interés por parte de Remedios y que la escasa relación no puede atribuirse exclusivamente a la hija. La sección Segunda de la Audiencia Provincial de Sevilla ha examinado la solicitud de la madre de extinguir la pensión o, en su defecto, reducirla a 150 euros, alegando la ruptura del vínculo y la falta de justificación del pago.

Solo procede la reducción ante cambios sustanciales

El tribunal ha descartado que la ausencia de relación por sí sola permita eliminar la pensión, recordando que la ley civil española obliga a ambos progenitores a contribuir al sustento de los hijos mayores de edad cuando no han alcanzado la autonomía económica.

El juez ha fundamentado que solo una modificación sustancial o imprevisible de las circunstancias familiares o económicas permitiría variar la medida adoptada en 2022. El cambio de domicilio de Remedios, que ahora vive con su padre, así como la continuidad de sus estudios, han sido considerados alteraciones relevantes.

Juicio (Freepick)
Juicio (Freepick)

En el análisis de la capacidad económica de Gloria, la sentencia ha señalado que percibe aproximadamente 2.000 euros al mes y afronta una cuota de préstamo hipotecario de 528 euros, además de otros gastos corrientes.

El tribunal ha concluido que el monto adecuado para la pensión es de 300 euros mensuales, un ajuste respecto a los 335 euros fijados en la resolución previa del 18 de abril de 2023. Esta cifra responde únicamente a las necesidades básicas de la hija, ya que no se ha detectado abandono académico ni causa legal para la extinción total de la pensión alimentaria.

Actualización anual y posibilidad de recurso

La defensa de Gloria ha solicitado la nulidad del auto rectificatorio anterior, cuestionando la motivación y la falta de explicación en el aumento original de la pensión. La sala ha rechazado este argumento y ha considerado que el auto de abril de 2023 corrigió un error sobre el monto inicial, actuando conforme a la ley procesal vigente y a lo planteado en el expediente.

El nuevo importe de 300 euros se actualizará cada año conforme a las variaciones del Índice de Precios de Consumo (IPC). Ambos progenitores continuarán asumiendo por igual los gastos extraordinarios relacionados con la hija. El tribunal no ha impuesto costas judiciales, dada la singularidad del vínculo familiar y el carácter parcial de la decisión.

La cuantía varía según ingresos, necesidades del menor y otros factores. El juez decide basándose en criterios de proporcionalidad

Contra esta sentencia cabe recurso de casación ante la Audiencia Provincial de Sevilla en el plazo de 20 días hábiles a partir de la notificación, debiendo la parte interesada señalar la infracción que considere cometida y aportar el comprobante del depósito exigido, fijado en 50 euros. La resolución ha introducido un cambio en la distribución económica tras la separación y ha abordado el impacto de la ruptura familiar en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Temas Relacionados

Sentencias EspañaTribunales EspañaTribunalesPensión AlimenticiaJusticiaJusticia EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 20 de febrero

Aquí está la lista de los precios más baratos de los carburantes y también los más inasequibles en seis de las ciudades más importantes de España

Precio de la gasolina en

Precio del aceite de oliva en España este viernes 20 de febrero

El valor de este producto han mostrado cambios importantes por diversos factores, desde lluvias y sequías, hasta abundancias y bajas de cosecha

Precio del aceite de oliva

El estado de los embalses de España jueves 19 de febrero

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

El estado de los embalses

Embalses en España: así están las reservas de agua este viernes 20 de febrero

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Embalses en España: así están

Un estudio revela las doce razas de perro con mayor riesgo de sufrir problemas respiratorios

El sobrepeso y la anatomía facial agravan las dificultades respiratorias en perros braquicéfalos

Un estudio revela las doce
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El plan para España de

El plan para España de Rufián choca con los independentistas: ni ERC, ni Bildu ni el BNG apoyan renunciar a listas “provincia por provincia”

Justicia no consigue subastar un gran pesquero que intentó meter en Canarias 3.550 kilos de cocaína: sin comprador aunque solo vale 105.000 euros

El Gobierno quiere limitar el número de escopetas en manos de civiles por riesgo de “arsenales en domicilios”, pero los datos revelan que hay 21.000 armas menos

El Gobierno aplicará un informe policial para descartar amenazas en la regularización de migrantes

La rotura del carril o un fallo en la soldadura, principales hipótesis de la Guardia Civil un mes después del accidente de tren en Adamuz

ECONOMÍA

La fiebre por la vivienda

La fiebre por la vivienda resiste, pero nuevas subidas de precio y de las hipotecas fijas enfriará el impulso comprador este año

Repsol reactiva su apuesta por Venezuela: prevé aumentar un 50% su producción en un año y triplicarla en tres

El déficit comercial se dispara un 41,7% en 2025 pese a que las exportaciones marcaron el segundo mejor dato histórico

De Guindos coincide con Pedro Sánchez y considera “imprescindible” el proceso migratorio para el crecimiento de España

La firma de hipotecas alcanza niveles de antes de la crisis financiera y marca cifra récord desde 2009

DEPORTES

El enfado de Alcaraz con

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”