Rodolfo Sancho admite que llamó “bipolar” a Silvia Bronchalo, pero como un “consejo”: “Si hubiese querido vejarla, le hubiese dicho algo como ‘loca de mierda’”

Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo se reencuentran en los Juzgados (Europa Press)

El actor Rodolfo Sancho ha reiterado su versión tras abandonar los juzgados de Alcobendas este jueves, en el arranque del juicio por las presuntas vejaciones denunciadas por su exmujer, Silvia Bronchalo. Ante los medios, ha asegurado con contundencia: “La señora Bronchalo mintió, esos mensajes nunca existieron, porque yo nunca los escribí”, desmarcándose así de las acusaciones que pesan contra él.

El proceso judicial que enfrenta a Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo se deriva de la denuncia presentada a principios de febrero, cuando la exmujer del intérprete acudió a una comisaría de Madrid por supuestas vejaciones recibidas a través de mensajes de WhatsApp. Según la denuncia, el actor llegó a referirse a Bronchalo con expresiones como “pirada”, “incapaz” y “bipolar”.

El propio Sancho ha admitido haber utilizado el término “bipolar”, aunque ha matizado ante los micrófonos que lo hizo “a modo de consejo”. El caso ha despertado una gran atención mediática dadas las circunstancias familiares de los implicados y el eco del llamado ‘caso Sancho’ en la opinión pública. La denuncia de Silvia Bronchalo tiene su origen en un contexto de tensiones entre ambos progenitores por el modo de abordar la defensa de su hijo.

Silvia Bronchalo llega al juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Alcobendas (Europa Press)

El “consejo” de Rodolfo Sancho a Silvia Bronchalo

A la salida de la vista, Rodolfo Sancho ha insistido en su tranquilidad y confianza en el proceso: “Confío en la Justicia” y “toca seguir luchando siempre”, ha manifestado ante la prensa. Llegó acompañado por su abogado, el letrado García Montes, quien ha defendido a Sancho en anteriores ocasiones y ha optado en esta ocasión por no adelantar detalles sobre la estrategia de defensa ni sobre el desarrollo de la vista oral.

El actor ha reconocido que envió un mensaje utilizando el término “bipolar” en referencia a su exmujer, pero ha defendido la intención del comentario, argumentando que lo hizo como recomendación: “Si yo hubiese querido vejar a la señora Bronchalo, hubiese dicho algo mucho más soez, como eres una ‘loca de mierda’. Incluso si yo hubiese dicho ‘eres una maldita bipolar’, sería un insulto y yo entendería que es un insulto”.

Rodolfo Sancho tiene muy clara su postura: “Esto es como si le dices a un amigo, ‘oye, mira, eres alcohólico y tiene tratamiento’, o le dices a un amigo, ‘oye, mira, tío, estás obeso, es malo para tu salud y necesitas un nutricionista’. Defiendo y defenderé siempre que es obviamente un consejo, a pesar de ser en una conversación acalorada”.

El caso Daniel Sancho avanza en Tailandia con una nueva vista a la que también ha acudido el padre del acusado, el actor Rodolfo Sancho.

Las declaraciones de Silvia Bronchalo

Por su parte, Silvia Bronchalo ha señalado a su llegada a los juzgados que ha conversado con su hijo Daniel, quien, según sus declaraciones, prefiere mantenerse al margen del conflicto legal entre sus padres: “Dani ya no se mete en nuestras cosas, en nuestros problemas porque no son suyos, son nuestros”, ha dicho Bronchalo ante los periodistas, remarcando que su hijo “no está a favor ni en contra de nadie”.

El proceso ahora queda en manos de la Justicia, que tendrá que estudiar los hechos relatados y pronunciarse sobre si existe o no responsabilidad penal por parte de Rodolfo Sancho. El texto de la denuncia presentada por Silvia Bronchalo recoge varios ejemplos de mensajes en los que, según su versión, el actor utilizó frases en las que la habría llamado “pirada”, “no te enteras de nada”, “eres una incapaz” y “nuestro hijo tiene traumas por tu culpa”.

Mientras tanto, la expectación pública en torno al juicio se ha visto alimentada por la notoriedad de los protagonistas y la gravedad de la situación familiar, en la que el propio Daniel Sancho ha pedido a sus padres que “arreglen esto”. Según ha contado Bronchalo a su llegada a los juzgados, su deseo es que el litigio se resuelva lo antes posible y “no tener más problemas ni comunicaciones”.