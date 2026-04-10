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Manel Fuentes presenta la nueva temporada de ‘Tu cara me suena’: “Yo siempre miro las audiencias. Quiero ser líder cada día que salgo por la tele”

El conductor del formato de entretenimiento estrella de Antena 3 ha concedido unas palabras a ‘Infobae’ en las que reflexiona sobre las claves de la longevidad del formato y el peso de las audiencias

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Concursantes de 'Tu cara me suena 13' (ATRESMEDIA).
Concursantes de 'Tu cara me suena 13' (ATRESMEDIA).

Antena 3 recupera este viernes 10 de abril uno de sus formatos estrella. La cadena estrena a las 22:00 la 13º temporada de Tu cara me suena con un renovado casting lleno de estrellas de la televisión y del mundo de la música. El talent show de imitación más visto de la televisión española regresa con Manel Fuentes como maestro de ceremonias y con un jurado conformado por Angel LLàser, Lolita Flores, Chenoa y Flo.

Sin embargo, la novedad la complementan sus concursantes: Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado. Una edición que promete volver a emocionarnos y hacernos reir con cada una de sus actuaciones. Para conocer todos los detalles de esta nueva edición, Infobae ha hablado en exclusiva con Manel Fuentes:

Concursantes de 'Tu cara me suena 13' (ATRESMEDIA).
Concursantes de 'Tu cara me suena 13' (ATRESMEDIA).

Pregunta: Atresmedia tiene muchísimos formatos en parrilla que se ven sometidos a cambios para adaptarse a los nuevos tiempos, pero Tu cara me suena tiene algo que mantiene la esencia del primer día y sigue triunfando en audiencia. ¿Cuál es la fórmula de ese éxito?

Respuesta: Yo creo que sobre todo es el compromiso. El compromiso del equipo para darlo todo viernes tras viernes, para que el público en casa que nos ha dado la confianza desde hace muchos años siga viéndonos. También este año tenemos un plato espectacular con un suelo proyectable que hace que las escenografías puedan cambiar mucho más rápidamente. Además, un elenco nuevo con imitadores, pero no sabemos si cantan bien; con cantantes, pero no sabemos si imitan bien; con toreros, que no sabemos lo que van a hacer... Es decir, creo que todo esto hace que vean en casa que les seguimos queriendo, que seguimos estando pendientes de ellos y que aunque no nos vean durante todo el año, seguimos trabajando para ofrecer lo mejor.

P: En esta temporada nos encontramos un casting muy diferente, con gente joven y muy actual que hace que puedan conectar más con las nuevas generaciones. ¿Cómo te adaptas a este cambio generacional?

R: Pues al final tengo toma de tierra. Tengo hijos jóvenes, con lo cual estoy muy pendiente también de cuáles son sus gustos. Y creo que hay que estar abierto a todo, tienes que conectar con el público. El público reclama determinados artistas, hay que estar con ellos, hay que conocerles, hay que mimarles, hay que apoyarles y hay que hacer que ese salto a la gran pantalla, que ya es la televisión, pues que sea lo más placentero para todos.

P: Muchos concursantes nos sorprenderán a nosotros, pero ¿cuál te ha sorprendido más a ti?

R: A mí me ha sorprendido el grupo. Cada concursante lo iremos viendo a lo largo de las galas. Pero es verdad que Martín Savi, que es el primer oriundo que viene a Tu cara me suena y que tiene 22 años, que es cantante de ópera, pues es alguien que nos puede sorprender más porque le hemos visto menos. Pero Sole Giménez o Cristina Castaño, que a lo mejor la conocíamos más en su faceta de humor y, en cambio, ha hecho teatro musical y canta divinamente, también nos van a sorprender. Creo que todos van a encontrar su lugar, sus noches, sus galas y sus éxitos en el programa.

Manel Fuentes en 'Tu cara me suena 13' (ATRESMEDIA).
Manel Fuentes en 'Tu cara me suena 13' (ATRESMEDIA).

P: Después de haber vivido ya doce ediciones, ¿cuáles son las actuaciones que más han quedado grabadas en tu memoria?

R: La imborrable es La Puerta de Alcalá de Los Chunguitos, que lo hicieron tan mal y cambiaron la letra desde el primer momento, que creo que Víctor Manuel no pudo cobrar ni los derechos de autor. Pero a partir de ahí ha habido grandes momentos y grandes concursantes. Roko yo creo que es prácticamente la perfección, pero Ruth Lorenzo o Melani el año pasado estuvieron a muy alto nivel. También hay gente que a lo mejor en una gala brilló mucho. Como El Sevilla haciendo de Chavela Vargas.

P: Han pasado por ese plató decenas de famosos, ¿habría algún antiguo concursante que te gustaría que volviera a ponerse a prueba?

R: Creo que os van a sorprender mucho los invitados este año, tanto nuevos como viejos conocidos. Por ejemplo, Bertín estuvo el año pasado y ya quiere volver algún día como invitado porque se lo pasó muy bien. Que todos los concursantes salgan reforzados después de la edición y que quieran volver es el mejor anuncio que podemos hacer.

Concursantes de 'Tu cara me suena 13' (ATRESMEDIA).
Concursantes de 'Tu cara me suena 13' (ATRESMEDIA).

P: Después de tantas ediciones, ¿te sientes más relajado y más asentado en el formato? ¿Sigues mirando las audiencias?

R: Yo siempre miro las audiencias. Yo trabajo para una televisión comercial y quiero ser líder cada día que salgo por la tele, los sábados y los viernes. Y ese es mi trabajo y para eso me pagan. Yo lo que quiero es ganar, por eso estoy aquí.

P: Eres uno de los presentadores más longevos en un programa de televisión en España. ¿Nunca has tenido la necesidad de bajarte del barco?

R: Siempre hay que cuidarse, tanto anímicamente como físicamente, y superar los momentos complicados, que todo el mundo al final tiene en su vida, de la mejor forma. Pero de momento poder estar frente a los espectadores es mi trabajo. Creo que hay mucha gente que también nos está esperando y, por tanto, trato de cuidarme fuera de la tele para ofrecer lo mejor para el público.

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