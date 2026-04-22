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Manuela Villena deslumbra en la Feria de Sevilla con un traje de gitana de firma y pendientes del S. XIX

La mujer del presidente de la Junta de Andalucía ha conquistado el Real de la Feria de Abril con su primer look en el martes de feria

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Manuela Villena en una imagen compartida por redes (INSTAGRAM).
Manuela Villena en una imagen compartida por redes (INSTAGRAM).

La Feria de Abril arrancó el pasado lunes oficialmente y lo hizo tras la tradicional noche del pescaíto, dejando así las primeras imágenes que marcan el pulso estético de toda la semana. El Real se ha llenado de color, volantes y lunares en una jornada inaugural donde la moda flamenca ha recuperado todo su protagonismo. En ese escenario, una figura ha vuelto a destacar con especial fuerza: Manuela Villena, que ha reafirmado su posición como uno de los referentes de estilo más sólidos de esta cita.

La politóloga y mujer de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha apostado en este primer día por un diseño firmado por Rocío Peralta, una de las creadoras más influyentes del panorama andaluz actual. Su elección no ha sido casual. El vestido, confeccionado en un delicado tono crudo, ha combinado lunares negros con motivos florales en una paleta que se mueve entre los corales y los rojos suaves, demostrando que la mezcla de estampados, cuando se ejecuta con precisión, puede resultar elegante y armónica.

La silueta, fiel a los códigos clásicos del traje de flamenca, ha dibujado una figura entallada en el torso que se abre en una falda de volantes con movimiento. Sin embargo, han sido los detalles los que han elevado la propuesta: tiras bordadas, volantes trabajados y pasacintas de terciopelo en tono coral que aportan textura y profundidad al conjunto. Todo responde a un trabajo artesanal que sigue siendo una de las señas de identidad de la diseñadora.

Manuela Villena en una imagen compartida por redes (INSTAGRAM).
Manuela Villena en una imagen compartida por redes (INSTAGRAM).

El estilismo no se ha limitado al vestido. Los complementos han jugado un papel clave en la construcción de una imagen coherente y sofisticada. Villena ha incorporado un mantoncillo en el mismo tono base, bordado con discreción, que ha equilibrado visualmente el conjunto sin restarle protagonismo. A ello se han sumado unas peinas de hueso del siglo XIX, piezas de carácter histórico que introducen un matiz singular y refuerzan el vínculo con la tradición.

En el apartado de joyería, la elección ha recaído en pendientes de coral y ónix firmados por Ignacio de Pilar, que han aportado contraste cromático sin romper la armonía general. El resultado es un ejemplo de cómo los accesorios de El Baúl de Mariquilla pueden completar un look sin caer en el exceso.

El peinado ha seguido la misma línea de equilibrio. La melena rubia de Villena se ha recogido en un moño pulido de inspiración bailarina, dejando el rostro despejado. Como toque final, ha incorporado flores naturales —claveles en tonos rojo, fucsia y buganvilla— que refuerzan el carácter festivo y tradicional de la Feria.

Manuela Villena en una imagen compartida por redes (INSTAGRAM).
Manuela Villena en una imagen compartida por redes (INSTAGRAM).

Una firma de renombre

Más allá de la elección concreta, este estilismo confirma una tendencia que se consolida año tras año: la reivindicación de la moda flamenca como un ejercicio de equilibrio entre herencia y contemporaneidad. En este sentido, la figura de Rocío Peralta resulta clave. La diseñadora ha logrado reinterpretar los elementos más reconocibles —volantes, lunares y cortes clásicos— desde una mirada actual, apostando por tejidos de calidad y patrones que estilizan la figura sin renunciar a la esencia.

No es la primera vez que sus creaciones pisan el albero de la Feria. Nombres como Victoria de Marichalar o Eugenia Martínez de Irujo han confiado en su trabajo en anteriores ediciones, contribuyendo a consolidar su prestigio dentro y fuera de Andalucía. Incluso artistas como Rosalía han encontrado en su universo una forma de proyectar la estética española a nivel internacional.

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