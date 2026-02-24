España

Qué significa llorar todos los días, según la psicología

Cuando se llora con tal frecuencia que interfiere en la vida diaria, los expertos recomiendan buscar ayuda psicológica

Guardar
Una mujer llorando (AdobeStock)
Una mujer llorando (AdobeStock)

Hay quienes pasan meses sin la mínima necesidad de llorar. Otros no pueden evitar caérsele una lágrima por la mejilla en la escena final del Titanic. Y al extremo de estos, se encuentran aquellos que no pueden pasar un día sin llorar: la tostada que se quema, el jefe que levanta la voz, la compañera de piso que no limpia, la persona que nos interesa no contesta...

Llorar es una reacción natural del cuerpo, como puede ser reír, que ayuda a procesar emociones y libera la tensión interna. Sin embargo, si esta necesidad de llorar aparece todos los días puede tener un significado o ser reflejo de algo que nos está ocurriendo y no sabemos descifrar. Llorar todos los días o hacerlo con tal frecuencia que afecta la energía, el desempeño laboral o las relaciones personales constituye un motivo de alerta. Así lo explica el psicólogo José Ponferrada en su web, donde advierte que si una persona identifica que llora a diario o casi todos los días, debería plantearse solicitar ayuda profesional antes de que la situación pueda cronificarse.

La experiencia diaria de llanto no responde a una única causa, sino que puede obedecer a una diversidad de factores. Ponferrada señala que el origen del llanto frecuente puede estar en el acúmulo de estrés, en problemas familiares, en la experiencia de pérdidas de seres queridos o cambios vitales (no solo por fallecimientos, sino también por rupturas, mudanzas o transformaciones importantes), o en una sobrecarga emocional que termina provocando colapsos.

Además, remarca que las fases del ciclo menstrual o el posparto pueden agudizar la sensibilidad emocional, y que los meses con menos horas de luz, más lluvia y menor vida social inciden especialmente cuando ya existe cansancio previo. Otras explicaciones incluyen la alta sensibilidad, entendida como una percepción más intensa de las propias emociones, que si no se gestiona adecuadamente tiende a traducirse en llanto recurrente.

No resulta sencillo identificar los detonantes del llanto diario, más aún cuando aparece sin un motivo claro. En muchos casos, Ponferrada recomienda realizar un registro breve tras cada episodio de llanto, anotando lo que ocurría antes, la emoción experimentada y la respuesta posterior, para así detectar patrones y reconocer qué situaciones o momentos actúan como desencadenantes de la tristeza o la ansiedad.

¿Por qué lloro cada día?

El especialista advierte que, en ocasiones, la búsqueda de la perfección, la presión constante por dar la talla y no fallar, puede convertir cualquier pequeño error en un motivo desproporcionado de malestar. Asumir que “lo suficientemente bien” es aceptable reduce la presión interna y, en consecuencia, disminuye la frecuencia del llanto. Ponferrada recalca que no se trata de encontrar un motivo exacto antes de actuar, sino de atender lo básico: priorizar el descanso, cuidar la alimentación, mantener la actividad física y buscar apoyo profesional cuando sea necesario.

El llanto que se prolonga durante semanas, interfiere en el funcionamiento diario o se asocia a estados de vacío, apatía, cansancio persistente o desmotivación, requiere de especial atención. En estos casos, el profesional recomienda dar prioridad a la consulta psicológica. Recurrir al acompañamiento emocional especializado permite comprender el origen del malestar y diseñar estrategias de regulación emocional que ayuden a recuperar el equilibrio y la calma.

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

Cuándo pedir ayuda

Para quienes se identifican llorando casi cada día o sienten que la tristeza consume su energía, contactar con un psicólogo es una opción recomendable, según subraya Ponferrada en su web. Acudir a la consulta posibilita obtener una visión clara sobre la situación y diseñar un plan específico para las necesidades personales. “Pedir ayuda no es señal de debilidad, sino una forma de cuidado activo”, sostiene el psicólogo. Las sesiones pueden incluir el aprendizaje de herramientas para regular la ansiedad, identificar las causas subyacentes y establecer límites saludables.

Cuando el malestar resulta abrumador, hablar con alguien y buscar ayuda en ese mismo momento puede facilitar la contención emocional en los días complicados. Ponferrada insiste en que, aunque el llanto es una salida válida y una señal de necesidades internas, el objetivo no consiste en eliminarlo por completo, sino en evitar que domine la vida diaria. Del mismo modo, destaca que “pedir ayuda no es rendirse, es dar un paso estratégico hacia el bienestar emocional y la recuperación”.

Temas Relacionados

LlorarSalud mentalSalud mental EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 1 de la Triplex

Dimite el secretario general del PSOE en Alcalá tras el expediente a su Secretario de Organización por una foto en la aparece quitándole la ropa interior a una ‘stripper’

El ya ex secretario general hace referencia al Código Ético y de Conducta del partido, que establece que “solicitar, aceptar u obtener un acto sexual de una persona a cambio de una remuneración se considera absolutamente incompatible con la militancia en el PSOE”

Dimite el secretario general del

Estas son las ayudas y subvenciones que hay España para las familias monoparentales

Las administraciones públicas ponen a disposición de estos hogares programas que incluyen descuentos en la factura de la luz, ayudas al alquiler, deducciones fiscales y prestaciones especiales

Estas son las ayudas y

Este es el mejor restaurante de cada comunidad autónoma, según la Guía Macarfi: de Bardal (Ronda) a Lera (Zamora), pasando por Atrio (Cáceres)

El Círculo de Bellas Artes de Madrid se ha convertido en el escaparate del mejor talento culinario del momento con la celebración de la XI Gala Macarfi

Este es el mejor restaurante

La sacrificada infancia de Ferrán Torres: de sus comienzos en “la portería de su casa” al difícil divorcio de sus padres

El futbolista del FC Barcelona, considerado uno de los mejores de la plantilla, ha hablado en varias ocasiones sobre sus comienzos en la profesión

La sacrificada infancia de Ferrán
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dimite el secretario general del

Dimite el secretario general del PSOE en Alcalá tras el expediente a su Secretario de Organización por una foto en la aparece quitándole la ropa interior a una ‘stripper’

La Audiencia de Valencia ordena abrir juicio oral contra Mónica Oltra por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido

Cae una banda de Madrid con más de 3.000 kilos de cocaína que usaba un convoy de vehículos para “blindar” el transporte

La Justicia niega la nacionalidad española a un ciudadano de Ghana que vivió diez años en el país y fue detenido tres veces

La Guardia Civil acusa a Adif de retirar y realizar pruebas sobre material del accidente de Adamuz sin autorización judicial

ECONOMÍA

Estas son las ayudas y

Estas son las ayudas y subvenciones que hay España para las familias monoparentales

El ERE y las ventas en América Latina cuestan 4.318 millones de euros en pérdidas a Telefónica

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Infraestructuras al límite: la baja inversión en ellas dispara el riesgo de apagones y ciberataques y amenaza el crecimiento de España

A los autónomos se les perdonarán deudas de hasta 10.000 €: el Supremo amplía la ley de segunda oportunidad a estos trabajadores

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas

Nos quedamos sin ciudades en las que celebrar futuros Juegos Olímpicos de invierno: más de la mitad de las candidatas estarán en “grave riesgo climático” para 2080

Los jugadores más duros a los que se han enfrentado Pedri y Ferran Torres: “Si llegas a estar en medio te parten en cuatro”

Pedri y Ferran Torres revelan las cifras de las multas de Flick por llegar tarde: “Mejor no aparezcas”

Una mujer apuñala a su marido al creer que los insultos que le dirigía al árbitro en el Atalanta-Nápoles iban hacia ella