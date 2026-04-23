Bruce, el loro kea con una discapacidad que ha logrado ser macho alfa de su grupo: usa una técnica de lucha única

Bruce es un loro kea que carece del pico superior. (Universidad de Canterbury)

En el mundo animal, suele pensarse de forma simplificada que el más fuerte es el que sobrevive. Sin embargo, la clave en el medio natural no es la fuerza, sino la adaptación al entorno. Así, en las competiciones animales —frecuentes por liderazgo, alimento, territorio o reproducción—, pese a lo que suele pensarse, no siempre gana el más grande, el más fuerte y el mejor dotado.

Bruce es el ejemplo de ello. Este ejemplar de loro kea (Nestor notabilis) vive en la reserva natural Willowbank Wildlife Reserve, en Christchurch (Nueva Zelanda) y cuenta con una particularidad: carece por completo de su pico superior, una discapacidad que podría pensarse que le hace ser un individuo dependiente y débil.

Sin embargo, Bruce ha conseguido prosperar dentro de su grupo social en la reserva, alcanzando y manteniendo el estatus de macho alfa. Así lo ha analizado recientemente un nuevo estudio de la Universidad de Canterbury (Nueva Zelanda) en el que ha participado el Instituto de Neurociencias de la Universidad Autónoma de Barcelona (INc-UAB).

Los resultados de la investigación, publicados en la revista Current Biology, señalan que este éxito se debe a una innovación en su técnica de lucha que le ha permitido mantenerse.

Ejemplar de loro kea. (Mike Bowie/iNaturalist CC BY 4.0)

La técnica de lucha única de Bruce

“Todo lo que sabemos sobre competiciones animales indica que el mayor y mejor armado competidor debería prevalecer. El hecho de no tener todo el pico superior debería haber supuesto una gran desventaja para Bruce”, señala Alex Grabham, investigador postdoctoral de la Universidad de Canterbury que ha liderado el estudio. “Sin embargo, Bruce, el único pájaro con una discapacidad del grupo, no perdió ninguna interacción de dominancia con otros machos. Bruce era el macho alfa”.

El equipo de investigadores ha descubierto que este loro kea no utiliza la misma técnica de lucha que el resto de su especie. Mientras que los otros pájaros del grupo suelen morder hacia abajo el cuello de sus oponentes, Bruce usa su pico inferior como una lanza. Así, proyecta la cabeza hacia delante a corta distancia extendiendo el cuello, cargando desde cierta distancia o dando un salto que le deja desequilibrado por la inercia.

Esto le permite atacar con el pico una tasa de 5,66 veces más que sus compañeros y desde distintos ángulos. El resultado es que pudo ganar a sus oponentes en el 73 % de los casos.

Además, analizando su vida social, descubrieron que Bruce disfruta de sus beneficios por ser macho alfa. Tiene acceso prioritario a la mayoría de los puntos de alimentación y recibe cuidados de los machos subordinados, que le limpian cuidadosamente el interior del pico inferior para eliminar restos que él no puede quitarse debido a su discapacidad. Sus niveles de hormonas relacionadas con el estrés son más bajos que los de sus compañeros. “Los pájaros subordinados lo cuidaban y no le desafiaban mientras comía, lo que probablemente contribuía a sus bajos niveles de corticosterona”, señala el investigador de la Universidad de Canterbury.

“Lo ha convertido en una ventaja”

“Bruce es un ejemplo extraordinario de un animal con discapacidad que no solo sobrevive, sino que prospera”, explica Grabham. “Bruce no solo ha encontrado una manera de compensar la falta del pico, ha desarrollado un estilo de lucha completamente nuevo y lo ha convertido en una ventaja”.

El ave, considerada un símbolo del Zoológico de Knoxville, destacó por su talento para reproducir sonidos y participar en espectáculos educativos. A lo largo de casi cuatro décadas, cautivó a empleados, visitantes y admiradores, dejando una huella imborrable tras su fallecimiento

De hecho, el caso de Bruce es el primero conocido de un animal de cualquier especie que con una discapacidad alcanza y mantiene el estatus de macho alfa gracias a una innovación conductual individual. “Su discapacidad parece ser lo que le ha llevado a la cima de la sociedad de los kees”, explica Alex Taylor, investigador ICREA en el INc-UAB. “El éxito de Bruce nos obliga a replantear qué significa la discapacidad en especies que se comportan de forma compleja”, añade la profesora Ximena Nelson, de la Universidad de Canterbury.

Bruce utiliza piedras para acicalarse

Bruce no es la primera vez que ocupa los titulares internacionales. En 2021, un estudio publicado en Scientific Reports de la psicóloga comparativa Amalia Bastos demostró que este ejemplar realizaba un uso innovador de herramientas de piedra para acicalarse.

Durante nueve días comprobaron que utilizaba piedras pequeñas para limpiar sus plumas, un comportamiento nunca antes visto en otras aves de la reserva.