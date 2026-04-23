El español se extiende cada vez más y casi supera al inglés como el idioma más estudiado: “Bad Bunny o Rosalía son dos claros ejemplos. Su música ha traspasado fronteras”

El español se extiende cada vez más y supera al inglés como el idioma más estudiado a nivel mundial (Montaje Infobae)

Este 23 de abril, las ciudades se llenan de talleres, ferias y firmas de libros en una oda a la lectura. El Día del Libro, o Sant Jordi, rinde homenaje a tres grandes figuras literarias: Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega, fallecidos en 1616. Sin embargo, en esta fecha también se celebra otro hito cultural estrechamente ligado al lenguaje: el Día Internacional del Idioma Español, una lengua que une a más de 500 millones de personas y que habla el 7,5% de la población mundial.

Este día, como ha indicado a Infobae Yolanda del Peso, portavoz de Preply -plataforma de aprendizaje de idiomas online disponible en 180 países-, “es una oportunidad para poner en valor cómo millones de personas lo están aprendiendo hoy como una herramienta de conexión global. Pero también, evidentemente, por la importancia que tiene el español en la historia”. Esta importancia no es infundada, sino que se demuestra con datos: “El español es la segunda lengua más estudiada en Preply, por ejemplo, solo superada por el inglés. Y en mercados como el norteamericano es la primera, lo que refleja su potencial”, indica Del Peso.

Además, curiosamente, es el segundo idioma que se percibe como el más cálido y cercano, superando al italiano y por detrás del portugués, según el 33% de los encuestados. Esto, como explica Yolanda, “no responde a características inherentes de la lengua, sino a factores culturales y al grado de familiaridad que las personas tienen con ella”. Y es que “la exposición a través de la música, el cine o las experiencias personales con hablantes nativos influye en cómo interpretamos un idioma a nivel emocional”, agrega la portavoz de Preply.

Rosalía, en la tercera temporada de 'Euphoria'. (HBO Max)

La cultura como arma de convicción en Norteamérica

Aunque los registros generales de la plataforma de idiomas reconocen al inglés como la primera lengua, el español lo supera en Norteamérica al ser la lengua que elige el 25% de sus usuarios, frente al 24% del anglosajón. Ambos casos superan con diferencia al francés, que se queda con tan solo un 9%. Yolanda del Peso explica que “el español en Norteamérica siempre ha tenido presencia, pero en los últimos años hemos detectado que el cambio de mercado laboral está favoreciendo su importancia”.

Uno de los factores que ha empujado su crecimiento ha sido el “teletrabajo” o el “trabajo transfronterizo”. Pero también hay que destacar el valor cultural, “especialmente la música”. Como enumera la portavoz de la plataforma, “hay nombres como Karol G o Bad Bunny que están llenando estadios en Norteamérica. Y eso también despierta un interés en aprender el idioma de sus canciones”. Algo que se ha podido comprobar tras la Super Bowl del puertorriqueño, pues se detectó un incremento del 178% en las búsquedas de clases de español en Estados Unidos.

A esto se suma también el papel que ha tenido Rosalía en la tercera temporada de ‘Euphoria’, en la que la cantante catalana actúa en español. De hecho, fue el propio Sam Levinson, creador de la serie estadounidense, quien le dijo: “No te preocupes demasiado por la diferencia entre el inglés y el español. Simplemente déjate llevar en español y los demás reaccionarán como tengan que reaccionar”. Nutrirse de “series en versión original o escuchar música extranjera tiene un punto extra a favor, y es que nos permiten escuchar el lenguaje del día a día, de una forma variada y ligada a las emociones”, explica, por su parte, Del Peso.

De esta manera, es indudable que “la cultura es un aspecto fundamental a la hora de estudiar un nuevo idioma”. Al final, hemos podido ver que “Bad Bunny o Rosalía son dos claros ejemplos. Su música ha traspasado fronteras, han construido una imagen propia y han conseguido llevar su esencia a otros países. Eso hace que la gente que les sigue o que incluso les admira se interese por su cultura, por entender qué es lo que cuentan en sus canciones”, agrega la de Preply.

El español se extiende cada vez más y casi supera al inglés como el idioma más estudiado (Montaje Infobae)

El 64% de los padres británicos anima a sus hijos a aprender español: ¿una oportunidad para obtener empleos en Europa?

Pero este crecimiento no se ha observado solo en Norteamérica, pues en Europa su popularidad también está en auge. No obstante, en este escenario, el porcentaje de clases particulares en español desciende a un 10% y las de inglés ascienden hasta el 49%. Aunque siempre por encima del alemán o el francés, que se quedan con un 8%.

Aun así, Preply ha detectado que países de habla inglesa y con gran relevancia en términos económicos están empezando a mirar a nuestra lengua con buenos ojos. “En Reino Unido el español está creciendo, hay un 1,6% más que se apunta a las pruebas de nivel de español según los propios datos del gobierno británico, mientras otras lenguas populares están notificando caídas”, destaca Yolanda.

Este es un aspecto importante que concuerda con datos del British Council, pues en ellos se puede observar que el 64% de los padres británicos anima a sus hijos a aprender español. Según la portavoz de la plataforma de idiomas: “Ya no solo hablamos de un mercado muy importante como el español, que además es un destino turístico habitual, lo que anima también a estudiar. Es que el español ya se ve como una ventaja en términos profesionales, accediendo a mercados en pleno desarrollo como el de América del Sur y Centroamérica”, recuerda.

Esto, como menciona Del Peso, podría ser “una ventana para el mercado laboral”, sobre todo en un momento en el que muchas empresas están buscando “talento en el extranjero”. Sin embargo, “las oportunidades dependen de los países”, apunta. Como ejemplo, el chino es el idioma más valorado y rentable si quieres trabajar en España, seguido del francés, debido a que “aporta los salarios más altos”. Aunque los que más han sorprendido han sido el japonés, el árabe o el coreano, que “están subiendo mucho, y eso también es un indicador de su influencia”.

El curioso pueblo portugués de los tres idiomas: se habla una lengua única en el mundo

¿Qué podemos hacer para mantener el crecimiento global del español?

El hecho de que el español sea uno de los idiomas más hablados “ha estado ligado a factores culturales”. Pero, como afirma la portavoz de Preply, “llegados a este punto, su importancia en términos económicos en un mundo globalizado e interconectado como el actual es fundamental”. De este modo, lo que empezó por razones históricas ahora también son laborales, “dándote la oportunidad de conectar con todo el mercado hispanoamericano que está en pleno desarrollo”.

Pero, ¿qué podemos hacer para mantener su crecimiento global? Del Peso ha detallado tres objetivos que pueden reforzar su incremento. “Uno de ellos es facilitar el acceso al aprendizaje al máximo número de personas posibles. Hay que establecer modelos flexibles y personalizados que ayuden a los usuarios a aprender cualquier lengua, en este caso el español”, estima.

Del mismo modo, no podemos olvidarnos de “la importancia de la cultura; debemos seguir impulsando su presencia cultural, que es uno de los grandes motores de interés. Con el cine, con las series, con la música…“, añade Yolanda. Y finalmente, propone “reforzar su valor profesional integrándolo en contextos laborales y educativos internacionales”. Porque, aunque “el español ya tiene una base muy sólida; el reto ahora es acompañar su crecimiento con herramientas que permitan a más personas aprenderlo de forma efectiva y adaptada a sus objetivos”.