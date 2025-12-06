España

Las exóticas mascotas del rey Juan Carlos: un chimpancé, dos guepardos y un loro con los colores de la bandera de España

El emérito relata en sus memorias, ‘Reconciliación’, algunos de los animales que han formado parte de su vida y el que actualmente lo acompaña en Abu Dabi

El rey Juan Carlos, con
El rey Juan Carlos, con un guepardo en el Palacio de Zarzuela. (Reginald Davis/Shutterstock)

Entre las innumerables confesiones que hace el rey Juan Carlos en sus memorias, se pueden encontrar anécdotas insólitas como su primera vez comprando churros o la dieta que sigue actualmente. Una de esas revelaciones hace referencia a los animales que han formado parte de su vida, una lista de exóticas mascotas que le costaron más de un disgusto en el pasado.

En la parte de Reconciliación dedicada a su formación militar, el padre de Felipe VI cuenta el curioso regalo que recibió durante su estancia en la Academia del Aire: “Un piloto de Iberia que volaba a Guinea Ecuatorial me regaló una cría de chimpancé que me seguía por la Academia del Aire y que me valió ser castigado. Se llamaba Chico. Las hijas del coronel le hicieron un uniforme de cadete”, describe el emérito.

Según relata el exmonarca, el chimpancé provocó un incidente en la academia militar por el que Juan Carlos acabó castigado, ya que logró escaparse de la cadena que le ataba a un árbol y subirse al hombro del entonces príncipe mientras el capitán pasaba revista. “Fui arrestado: no pude salir del cuartel durante dos fines de semana seguidos. Mientras todos mis compañeros salían de fiesta o a ver a sus familias, yo me quedaba solo con mi chimpancé como única compañía en el cuartel”, confiesa.

Fue al finalizar su formación militar cuando Juan Carlos tuvo que deshacerse de Chico por orden de su padre, Juan de Borbón. Al marcharse de vacaciones a Estoril, donde residía su familia, el emérito recibió un ultimátum del conde de Barcelona: “O el mono o tú, pero los dos no”, por lo que acabó entregando el chimpancé al médico de la Academia del Aire. “Me dio mucha pena dejarlo atrás, le tenía mucho cariño”, reconoce el ex jefe del Estado.

Juan Carlos y los animales

En este pasaje de su biografía, Juan Carlos confiesa que siempre le ha gustado estar “rodeado de animales”. “Los veo como compañeros de juegos y de bromas, llenos de vitalidad y de sorpresas”, apunta.

El padre del rey Felipe VI recuerda que llegó a tener siete perros en el Palacio de la Zarzuela, además de dos ejemplares de una exótica y peligrosa especie: “Incluso he tenido dos guepardos”, revela.

Los reyes Juan Carlos y
Los reyes Juan Carlos y Sofía, junto a sus tres hijos y un perro en el Palacio de Zarzuela. (Reginald Davis/Shutterstock)

El primero de esos guepardos fue un regalo del último emperador de Etiopía, Haile Selassie I. Sin embargo, el felino se enfrentó a un trágico final: “Murió de una indigestión de pájaros”, cuenta Juan Carlos.

Al segundo guepardo, obsequiado por la hermana del sah de Irán, el emérito tuvo que entregarlo tras un peligroso incidente que pudo acabar en tragedia y cambiar el transcurso de la monarquía en España: “Un día que lo paseaba con correa por los jardines de la Zarzuela, pasó mi hijo Felipe al volante de su kart y el guepardo saltó hacia él sin que yo pudiera contenerlo. Se quedó todo en un susto, pero aun así decidí enviarlo al zoo de Madrid”, narra en Reconciliación.

Actualmente, el rey Juan Carlos posee otra mascota que le acompaña en su estancia en Abu Dabi: un loro con unas características muy peculiares: “Es blanco y luce una cresta con los colores de la bandera española”, afirma el emérito.

