Relevo del macho alfa, epidemia respiratoria y competencia por alimento y reproducción: las causas de la ‘guerra civil’ de chimpancés en Uganda

Un estudio documenta la única guerra civil conocida entre chimpancés salvajes tras la ruptura de lazos sociales en Uganda.

Un equipo de científicos liderado por Aaron Sandel, de la Universidad de Texas (Austin, Estados Unidos) ha identificado por primera vez un caso claro y prolongado de escisión permanente en un grupo salvaje de chimpancés, lo que ha derivado en un conflicto letal sostenido entre los dos grupos resultantes.

Esta “guerra civil”, cuyos primeros indicios de polarización y división se remontan al año 2015, se produce en el Parque Nacional de Kibale (Uganda), una de las áreas naturales más importantes de África para la conservación de los primates. El enfrentamiento se ha ocasionado concretamente en la comunidad de Ngogo, una de las más grandes estudiadas, ya que incluía cerca de 200 individuos (40 machos adultos aproximadamente).

Los científicos, que han publicado en la revista Science un estudio sobre este conflicto entre chimpancés, estudiaron el comportamiento del grupo durante 30 años. En 2015, se produzco un cambio significativo en los lazos sociales de estos individuos que les llevaría finalmente a un conflicto letal.

Los investigadores identifican tres etapas clave: primero, un cambio abrupto de cohesión a polarización ocurrido en 2015 —la primera observación de una posible fisión fue el 24 de junio, cuando, en lugar de unirse, los Occidentales huyeron y los Centrales los persiguieron—; segundo, entre 2015 y 2018, una evitación creciente que les llevó a formar dos grupos bien diferenciados —el Central, con 30 machos y 39 hembras, y el Occidental, con 10 machos y 22 hembras; tercero, una escalada en 2018 hasta agresiones letales entre antiguos miembros de la misma comunidad.

La comunidad de chimpancés de Ngogo se separó en 2017. (Aaron Sandel)

De hecho, los ejemplares del grupo Occidental han organizado patrullas y han lanzado un total de 24 ataques contra el Central hasta el 2024. Como resultado, al menos siete machos adultos han muerto, a los que se suman 17 crías a partir de 2021. Los autores del estudio señalan que las tasas de muertes en el grupo Central, sin embargo, podrían estar subestimadas porque también han muerto otros 14 adolescentes y adultos machos por causas no naturales desconocidas.

Las causas de la “guerra civil” de los chimpancés

Tal y como señalan los científicos, esta violencia fue causada por una ruptura en los lazos sociales. Apuntan a varios factores que habrían contribuido a esta escisión en la comunidad de Ngogo: en primer lugar, el tamaño excepcionalmente grande del grupo, lo que provocó que se sobrepasase la capacidad de mantener relaciones sociales cohesionadas y aumente la competencia por alimento y reproducción.

En segundo lugar, los autores mencionan el cambio de macho alfa en 2015, que coincidió con la primera separación sostenida entre miembros de los clústeres Occidental y Central. Estos cambios en la jerarquía de dominancia pueden aumentar la agresión y la evitación en los chimpancés. “Aunque un cambio de macho alfa por sí solo no explica por qué el grupo de Ngogo se dividió, sí pudo haber amplificado las tensiones entre los dos clústeres”, señalan los científicos.

Por último, como eventos catalizadores, los investigadores señalan la muerte de cinco machos adultos y una hembra en 2014, lo que alteró el equilibrio interno en la comunidad porque, si son ejemplares clave, se debilitan los vínculos que antes unían ambos subgrupos. A esto se sumó una epidemia respiratoria que acabó con 25 chimpancés de ambos subgrupos.

En 2018 comenzaron los ataques por parte del grupo Occidental a los integrantes del Central. (Aaron Sandel)

La guerra de los chimpancés de Gombe

Este tipo de disputas, según han señalado los propios investigadores, es extremadamente rara y ocurre solo una vez cada aproximadamente 500 años. La mayoría de las agresiones letales contra machos adultos sucede entre miembros de diferentes grupos; sin embargo, el caso de la comunidad de Ngogo ha sorprendido a los científicos.

Los autores del estudio han recordado el conflicto de chimpancés en Gombe (Tanzania), registrado en los años 70. Aparentemente, el grupo se fisuró y durante cuatro años (entre 1974 y 1978) los machos de uno de los colectivos resultantes mató a una hembra y seis machos del otro. Sin embargo, este caso durante décadas fue considerado una anomalía y sus detalles clave quedaron difusos debido a la provisión de comida y observaciones limitadas.