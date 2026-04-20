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Avance semanal de ‘La Promesa’ del 20 al 24 de abril: Manuel y Julieta, al borde del beso que puede cambiarlo todo

Las confesiones sacuden el palacio mientras nuevas alianzas, tensiones y secretos marcan una semana decisiva en la serie de La 1

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La Promesa: Avance semanal del 20 al 24 de abril. (RTVE)
La Promesa: Avance semanal del 20 al 24 de abril. (RTVE)

Esta semana La Promesa llega cargada de giros inesperados, revelaciones que lo cambian todo y emociones al límite. Tras unos episodios marcados por confesiones impactantes, la ficción diaria de La 1 se adentra en una de sus semanas más intensas, donde las relaciones personales y los secretos del pasado marcarán el rumbo de todos sus protagonistas.

El punto de partida no puede ser más contundente. Ricardo ha terminado dando la razón a Pía al reconocer que fue él quien mató accidentalmente a Ana, una revelación que deja completamente descolocada al ama de llaves. Pero lejos de quedarse ahí, Pía decide dar un paso más y confesar a Curro toda la verdad sobre la muerte del barón de Linaja: fue ella quien acabó con su vida. Una confesión que sacude los cimientos emocionales del joven, incapaz de asumir lo ocurrido.

Mientras tanto, Curro también atraviesa un momento personal complicado tras su ruptura con Ángela. A pesar de los intentos de su entorno por acercarlos, ambos parecen firmes en su decisión de seguir caminos separados. Sin embargo, el dolor compartido y los sentimientos que aún persisten dejan abierta la puerta a una posible reconciliación.

Lunes 20 de abril. Capítulo 817

La Promesa: La llegada de Estefanía genera inquietud y celos en María. (RTVE)
La Promesa: La llegada de Estefanía genera inquietud y celos en María. (RTVE)

La semana arranca con las consecuencias inmediatas de la confesión de Pía. Curro reacciona con una mezcla de ira y tristeza, sintiéndose traicionado por el silencio que ha mantenido durante tanto tiempo. En paralelo, la tensión se multiplica en varios frentes: Ciro intenta imponer su autoridad sobre Julieta, que se niega a someterse, mientras Manuel recibe reproches por su intento de romper el acuerdo con el duque de Carril.

En el servicio, la llegada de Estefanía altera el equilibrio, despertando recelos, especialmente en María. Al mismo tiempo, Vera permanece escondida para evitar al duque, con la ayuda de Teresa. Martina, por su parte, toma una decisión firme respecto a su relación con Jacobo.

Martes 21 de abril. Capítulo 818

La Promesa: Manuel y Ciro, a punto de llegar a las manos. (RTVE)
La Promesa: Manuel y Ciro, a punto de llegar a las manos. (RTVE)

El impacto de los secretos continúa expandiéndose. Curro decide contarle a Ángela la verdad sobre Pía, haciendo que la confesión tenga aún más repercusión. Mientras tanto, la tensión entre Manuel y Ciro crece hasta casi estallar, en paralelo a un acercamiento cada vez más evidente entre Manuel y Julieta, que comparten confidencias personales.

En el servicio, la presencia de Estefanía sigue generando incomodidad. María teme perder su lugar, mientras Vera mantiene su estrategia de fingir enfermedad para evitar a su padre. La situación empieza a ser insostenible.

Miércoles 22 de abril. Capítulo 819

La Promesa: Pía decide no denunciar a Ricardo. (RTVE)
La Promesa: Pía decide no denunciar a Ricardo. (RTVE)

Este episodio marca uno de los momentos clave de la semana. Pía decide finalmente no denunciar a Ricardo, influida por el peso de su propia culpa. Curro, sin embargo, se mantiene distante, incapaz de perdonar por ahora, pese a los intentos de Ángela por mediar.

El foco se centra en Manuel y Julieta. La complicidad entre ambos crece tras compartir experiencias del pasado, dando lugar a una escena cargada de tensión emocional en la que están a punto de besarse. Un momento que podría cambiar por completo el rumbo de sus vidas.

Jueves 23 de abril. Capítulo 820

Las consecuencias del acercamiento entre Manuel y Julieta se hacen evidentes. Ambos intentan mantener la normalidad, pero el recuerdo de lo ocurrido sigue muy presente. Mientras tanto, Curro confiesa su intención de abandonar el palacio, una decisión que impacta especialmente en Ángela.

La Promesa: El reencuentro de Vera y el duque de Carril. (RTVE)
La Promesa: El reencuentro de Vera y el duque de Carril. (RTVE)

En paralelo, Vera se enfrenta por fin a su padre en un encuentro tan esperado como inquietante. Otras tramas avanzan, con Martina intentando resolver sus propios conflictos personales.

Viernes 24 de abril. Capítulo 821

El cierre de la semana llega con nuevas tensiones. Ricardo, incapaz de soportar la culpa, se plantea dar un paso definitivo y confesar ante la Guardia Civil. Las relaciones siguen complicándose dentro del palacio.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Además, Pía presencia un momento inesperado que puede tener importantes consecuencias: un apasionado beso entre Leocadia y Cristóbal. Un nuevo secreto que amenaza con salir a la luz.

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