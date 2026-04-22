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Jessica Goicoechea y El Mago Pop, romance sorpresa del año: “Han tenido varias citas“

El periodista Javi de Hoyos ha informado que han sido pillados besándose, confirmando así que hay más que una amistad entre ellos

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Jessica Goicoechea y El Mago Pop (MONTAJE INFOBAE).
Jessica Goicoechea y El Mago Pop (MONTAJE INFOBAE).

La vida sentimental de Jessica Goicoechea vuelve a ser noticia tras salir a la luz los primeros indicios de una posible relación con el ilusionista Antonio Díaz Cascajosa, más conocido como El Mago Pop. Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente el vínculo, distintas informaciones apuntan a que entre ellos podría estar surgiendo algo más que una simple amistad.

Según ha desvelado el periodista Javi de Hoyos, ambos han compartido varios encuentros en las últimas semanas. Se trataría de citas discretas, alejadas del foco mediático, que reflejan un acercamiento progresivo entre la modelo y el artista. El comunicador ha ido un paso más allá al asegurar que existe una imagen que evidenciaría la complicidad entre ambos: en ella, afirma, “se puede ver cómo se dan un beso”.

Este detalle, de confirmarse, marcaría un punto de inflexión en la interpretación de su relación. Sin embargo, el propio periodista ha sido prudente a la hora de definir el vínculo, subrayando que no se puede hablar todavía de una pareja consolidada. “Que hayan tenido varias citas no se traduce en que sean pareja”, ha explicado, insistiendo en que ambos están solteros y simplemente se están conociendo: “Son dos personas solteras, que han tenido varias citas“.

Jessica Goicoechea durante la rueda de prensa de El Mago Pop celebrada en el Teatre Victòria, a 10 de diciembre de 2025, en Barcelona (España). (David Oller / Europa Press).
Jessica Goicoechea durante la rueda de prensa de El Mago Pop celebrada en el Teatre Victòria, a 10 de diciembre de 2025, en Barcelona (España). (David Oller / Europa Press).

La discreción es, por ahora, la tónica dominante. Ni Goicoechea ni El Mago Pop han hecho declaraciones al respecto, y en sus redes sociales no hay rastro evidente de estos encuentros. Aun así, el hecho de que ambos se sigan en sus respectivas cuentas ha alimentado las especulaciones entre sus seguidores.

De hecho, ambos coincidieron el pasado mes de diciembre en un evento celebrado en Barcelona. El ilusionista concentró a varias estrellas en el Teatre Victòria y, entre los presentadores del evento, se encontraba la modelo vasca.

Aaron Paul, Jessica Goicoechea y Álex González durante la rueda de prensa de El Mago Pop celebrada en el Teatre Victòria, a 10 de diciembre de 2025, en Barcelona (España). (David Oller / Europa Press).
Aaron Paul, Jessica Goicoechea y Álex González durante la rueda de prensa de El Mago Pop celebrada en el Teatre Victòria, a 10 de diciembre de 2025, en Barcelona (España). (David Oller / Europa Press).

Una pareja de diferentes mundos

El posible romance resulta especialmente llamativo por el contraste entre los perfiles de sus protagonistas. Goicoechea es una figura habitual en el universo digital, donde comparte su día a día con millones de seguidores y ha construido una sólida imagen como empresaria e influencer. En cambio, El Mago Pop, pese a su enorme popularidad sobre los escenarios, ha mantenido siempre su vida privada en un segundo plano.

Esa diferencia podría explicar la cautela con la que ambos estarían gestionando esta etapa inicial. En el caso del ilusionista, el hermetismo ha sido una constante a lo largo de su carrera. Ese caracter reservado contrasta con el gran éxito que ha conseguido en su carrera, donde acumula millones de entradas vendidas en espectáculos por todo el mundo. “Encontré una manera lúdica de proyectar mis ilusiones ensayando y buscando nuevos retos”, afirmó a EFE.

Antonio Díaz ostenta el Récord Mundial Guinness por la mayor recaudación semanal para un espectáculo individual en Broadway, por su ejecución de 'El Mago Pop' en el Teatro Barrymore en agosto de 2023. (UU. EFE/Sarah Yenesel).
Antonio Díaz ostenta el Récord Mundial Guinness por la mayor recaudación semanal para un espectáculo individual en Broadway, por su ejecución de 'El Mago Pop' en el Teatro Barrymore en agosto de 2023. (UU. EFE/Sarah Yenesel).

Por su parte, la modelo ha protagonizado en el pasado relaciones muy mediáticas, lo que podría haber influido en su decisión de abordar este nuevo capítulo con mayor discreción. Tras su primera relación pública, de la que recientemente obtuvo una sentencia por violencia de género a su favor, mantuvo un romance con Marc Bartra y, su más reciente, con el jugador de rugby, Manu Moreno. Ahora, todo apunta a que prefiere avanzar sin etiquetas y sin presión externa, dejando que la situación evolucione de manera natural.

De momento, lo único confirmado es que ambos han coincidido en varias ocasiones y que entre ellos existe una evidente sintonía. Si ese entendimiento terminará consolidándose en una relación estable es algo que solo el tiempo podrá determinar.

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