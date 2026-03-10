España

Jessica Goicoechea gana el juicio a River Viiperi tras denunciarlo por violencia de género hace seis años: “Por fin la verdad ha salido a la luz”

La modelo ha emitido un comunicado en sus redes sociales rompiendo su silencio: “Elegí callar durante todo este tiempo”

Jessica Goicoechea, en imagen de archivo (Europa Press)

La modelo e influencer Jessica Goicoechea ha conseguido este martes, 10 de marzo de 2026, el respaldo de los tribunales en el caso de violencia de género que ha marcado los últimos años de su vida. Tras una prolongada etapa de silencio, la sentencia judicial ha validado su relato y ha reconocido con firmeza los episodios de maltrato sufridos tanto a nivel físico como psicológico, según la propia Jessica ha comunicado en una declaración pública en sus redes sociales: “Por fin la verdad ha salido a la luz”.

La resolución llega tras seis años de espera y de reserva personal por parte de Jessica Goicoechea. La modelo ha difundido un mensaje en el que confirma que la Justicia ha dado la razón a su versión, otorgándole el cierre de una etapa dominada por el traumático episodio de violencia de género. El caso se originó en su relación con el modelo ibicenco River Viiperi, que fue además su representante, y que llegó a ser detenido y puesto en libertad con cargos tras la intervención de los Mossos d’Esquadra.

La sentencia judicial supone un punto de inflexión en la vida de la modelo catalana. Jessica ha querido subrayar que su intención no es lanzar un mensaje desde el resentimiento, sino desde la necesidad de arrojar luz sobre una situación que, como ella misma subraya, continúan padeciendo muchas mujeres. “Hoy no escribo estas palabras desde el rencor. Las escribo desde el cierre, pero también, sobre todo, desde la responsabilidad de dar visibilidad a algo que, por desgracia, muchas mujeres siguen viviendo”, ha afirmado en su comunicado.

Jessica Goicoechea confirma su victoria judicial por un caso de violencia de género (Instagram)

La traumática experiencia de Jessica Goicoechea

La resolución judicial se ha producido tras una investigación que arrancó a raíz de la convivencia entre Jessica Goicoechea y River Viiperi durante la cuarentena del estado de alarma de España por el Covid-19. Tras dos años de relación sentimental, ambos continuaron compartiendo vivienda temporalmente, circunstancia en la que, según distintas informaciones difundidas en aquel momento, se produjo una agresión física de River Viiperi a Jessica Goicoechea, que fue detectada con lesiones apreciables a simple vista.

Los Mossos d’Esquadra intervinieron en el domicilio y detuvieron a Viiperi, que posteriormente quedó en libertad, aunque con cargos abiertos. Más allá del episodio de violencia física, la sentencia reconoce que el maltrato experimentado por la modelo fue también de naturaleza psicológica. En sucesivas declaraciones, Jessica ha detallado las dinámicas de manipulación, aislamiento y anulación personal: “Sufrí violencia física, pero la que más huella me dejó fue la psicológica. Pasé dos años y medio con alguien jugando con mi mente. Me mató”.

El comunicado de Jessica Goicoechea

Jessica Goicoechea ha incidido, en su comunicado, en la dificultad de dar el paso de denunciar la violencia de género, reconociendo lo arduo que resulta identificar y asumir públicamente estas situaciones: “Sé lo difícil que es denunciar. Yo tardé una semana en hacerlo. Durante esos días sentí mucho juicio alrededor, dudas, comentarios, culpa e incluso pena”, una confesión que pretende aumentar la comprensión social ante el proceso que enfrentan muchas víctimas.

La propia Jessica Goicoechea ha reiterado en su comunicado “la violencia de género no siempre se ve desde fuera” y que la sentencia judicial representa para ella no solo el desenlace de un proceso personal, sino el cumplimiento de una convicción personal que ha sostenido durante años: “La verdad saldrá a la luz”, un lema que ahora adquiere materialidad judicial. “Muchas veces el camino para que la verdad sea escuchada es largo y doloroso”, ha añadido.

La séptima gala de 'El Desafío' da la victoria a Jessica Goicoechea (Atresmedia)

Además, ha revelado las trabas que se ha encontrado con la justicia en el proceso: “Después de tomar la decisión, me sentí muy cuestionada por parte de quienes tenían que aplicar la ley”. “Aunque nadie pueda borrar lo vivido, nadie podrá tocar la verdad, mi dignidad ni mi paz”, ha zanjado su comunicado.

