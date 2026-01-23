Jessica Goicoechea debuta en televisión y sorprende en ‘El desafío’: “Que no llore en cada programa no significa que para mí haya sido más fácil”

Jessica Goicoechea, en imagen de archivo (Europa Press)

Jessica Goicoechea debuta como concursante en la sexta temporada de El desafío, el programa de éxito de la noche de los viernes de Antena 3. Es la primera vez que la conocida influencer y modelo participa en televisión, una experiencia que, según ha contado a Infobae, ha afrontado con mucho temor escénico pero con las ganas de superarse en cada uno de los retos.

Goicoechea reconoce que, aunque le ilusionaba sumarse al formato, sintió mucho respeto al principio. “Me daba miedo, pero al final creo que es un desafío, y ya la propia palabra del programa lo dice”, explica. Sin embargo, también afirma que no tardó mucho en tomar la decisión: “Me apetecía ir con todo y también me apetecía que la gente conociera esa parte de mí. Porque a mí solamente se me conoce por imágenes, donde no se me ve hablando, no se me ve expresándome”.

¡Pero qué locura es esta! 😳 @goicoechea nos está dejando sin palabras en @eldesafioa3 y eso que acabamos de empezar. 😲



Durante la entrevista, la creadora de contenido destaca la apnea como la prueba que más temor le ha causado. “La apnea es la que más miedo me daba”, confiesa a Infobae. Pero, junto a este reto, añade otro instante especialmente difícil durante su paso por el programa: “Además, también hice un escapismo, que no puedo tampoco decir mucho, pero que está ahí de la mano con la apnea. Aunque en ese momento dije: ‘No quiero ahogarme nunca más en mi vida’”.

Jessica Goicoechea deslumbró en la segunda gala del programa de Atresmedia gracias a un sensual número de baile aéreo y consiguió proclamarse como ganadora de la semana. No obstante, admite que esta disciplina no es su punto fuerte: “Puede parecer la prueba más tonta y la más fácil para todo el mundo, pero yo con el baile me bloqueo”. Esta dificultad convirtió la prueba en todo un desafío personal: “Todo el mundo ve como algo facilísimo, pero para mí era una superación que no lo sabe ni Dios. Pero me encantó. Lo pasé al final muy bien”. La oportunidad de compartir escena con su hermano, que es bailarín, fue especialmente significativa: “Bailé con mi hermano y al final fue una de mis pruebas favoritas”.

Pequeños rifirrafes entre compañeros

Jessica comparte sus impresiones sobre los compañeros del programa, admitiendo que “no conocía a casi nadie”. Solo tenía relación previa con Daniel Illescas, con quien confiesa que trabajó en una tienda de ropa de Hollister a los dieciséis años. “Sabía quiénes son, pero no los conocía. En general, me han sorprendido todos. Yélamo, Eva… Eva, yo siempre pensaba: ‘Seguro que luego en la realidad es una faceta’. Y no, ella realmente es así de chula y de divertida y me parece lo más. Me quedo con todos”.

La catalana reconoce que han surgido algunos rifirrafes a lo largo del concurso. Sin embargo, la autoexigencia ha superado a la rivalidad con el resto. “Me he dado cuenta de que soy más competitiva conmigo misma que con los demás. Yo no me iba mal a casa cuando algún compañero me superaba. Me iba mal cuando yo en los ensayos lo había hecho muy bien y luego a la hora de la verdad me había salido mal. Ahí sí que yo me machaco mucho, me torturo mucho la cabeza”, confiesa.

El Desafío pone al límite a todos sus concursantes y, a veces, la frustración acaba pagándose con los compañeros o con el jurado. Goicoechea admite que ella “es una persona muy calmada y callada”, pero “cuando digo algo es porque ya he llegado a mi límite”. Y, de hecho, revela que sí que se ha quejado por las valoraciones en alguna ocasión. “Por mucho que a lo mejor yo no me esté quejando tanto como otro compañero o no esté llorando tanto como otro compañero, porque no soy una persona de llorar fácil, no significa que para mí haya sido más fácil. A mí me fastidiaba un poco eso de que se tuviera mucho en cuenta el quejarse y el lloriquear. Yo no me puedo estar quejando o lloriqueando todo, en cada programa, pero no significa que para mí no haya sido duro”, reflexiona.