El restaurante de Gijón donde probar la mejor fabada del mundo: “Abrimos en 1986 y nos especializamos en sidra con denominación de origen”

La fabada de la sidrería Río Astur (VICTOR AMIEVA)

La sidrería Río Astur, situada en la ciudad de Gijón, se ha alzado este martes con el título de ‘La Mejor Fabada del Mundo’, concurso gastronómico que este año llega a su decimosexta edición. La final tenía lugar durante las XXXII Xornaes de les Fabes de Villaviciosa, un evento que busca poner en valor esta contundente y tradicional receta asturiana.

Con este flamante primer premio, Río Astur ha conseguido superar a otros veintidós restaurantes participantes, diecinueve de ellos asturianos y otros tres fuera del principado. En segundo lugar quedó El Rincón de Adi, en Oviedo, y en tercero, La Sauceda, en Buelles, concejo de Peñamellera Baja, que ganó el concurso en 2019. El galardón ‘Cocina de Paisaje’ a la mejor fabada de fuera de Asturias fue a parar a Águilas (Murcia), al restaurante Casa Menéndez, mientras que la Sidrería Bedriñana se alzó con el ‘Memorial Amable Bedriñana’ a la mejor fabada de Villaviciosa.

Los finalistas fueron seleccionados por un ‘jurado misterioso’ que fue visitando anónimamente los distintos establecimientos que se presentaron a concurso. Una vez seleccionados como finalistas, los cocineros acudieron a la velada final para exponerse a una intensa tarde de catas a cargo de profesionales de la talla de los cocineros Esther Manzano (Casa Marcial, 3 Estrellas Michelin), Pedro Morán (Casa Gerardo, 1 Estrella Michelin), Isaac Loya (Real Balneario de Salinas, 1 Estrella Michelin), José Antonio Campoviejo (El Corral del Indianu, 1 Estrella Michelin) o Luis Alberto Martínez (Casa Fermín).

Durante la cata, los chefs y jurados valoraron aspectos como el sabor, el aroma, la calidad de la faba, el compango (el acompañamiento propio de las fabes a base de chorizo, morcilla y tocino) o la estética, todas ellas categorías en las que la receta de Río Astur brilló con luz propia.

Cachopos y sidra con denominación de origen

La sidrería Río Astur (C. Río de Oro, 3) es un lugar de referencia en Gijón por su fabada, pero también por sus cachopos y otras recetas asturianas, todas ellas elaboradas sin gluten para conformar una carta totalmente apta para celíacos. Varios premios avalan la calidad de sus recetas, entre ellos el primer premio del Concurso Nacional de Cachopos 2021 (Salón de Gourmets). También sirven arroces, pescados y mariscos del Cantábrico.

Sidrería Río Astur (Instagram / @rioastursidreria)

“Río Astur nace en 1986 como un bar de barrio. Un establecimiento familiar donde trabajamos con pasión por la hospitalidad”, cuentan desde el propio restaurante en su página web. “Buscamos el mejor producto y por ello estamos especializados en sidra asturiana con Denominación de Origen Sidra de Asturias. Esta sidra está sometida a exhaustivos controles con los que se consigue alcanzar la máxima calidad, garantizando el origen", explican.

En cuanto a su premiada fabada, se encuentra disponible en su carta por un precio de 20 euros por ración y es, sin duda, una de las estrellas de su oferta. Era una de las recetas estrella de José Ángel Fernández, propietario y fundador del local, aunque hoy es su hijo Ángel quien ha tomado en la cocina las riendas de un plato que nunca ha dejado de ser central en la casa.