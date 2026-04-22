El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 23 de abril

La tarifa del servicio eléctrico se actualiza cada hora (Europa Press)

¿No sabes cuál es el precio de la energia electrica en España? Enseguida consulta la tarifa promedio del día, así como las más caras y más baratas de este jueves 23 de abril.

Al cambiar constantemente, es importante estar informado sobre los precios dela luz.

Precio del servicio eléctrico

Día: 23 de abril

Precio de media: 49.06 euros por megavatio hora

Precio máximo: 93.27 euros por megavatio hora

Precio más bajo: -0.81 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)

A lo largo de este día, la tarifa del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 89.03 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 81.33 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 81.98 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 81.13 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 80.85 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 80.86 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 82.9 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 93.27 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 79.25 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 22.45 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 1.64 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.43 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.57 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.76 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.81 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de -0.17 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 1.13 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 17.39 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 57.63 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 83.24 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 87.41 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 80.62 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 78.13 euros por megavatio hora.