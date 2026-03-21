Un taller de coches eléctricos, excelencia y bachillerato internacional en euskera: el colegio vasco incluido en la lista Forbes

El colegio del País Vasco incluido en la lista Forbes. (Lauaxeta Ikastola/Facebook)

En Amorebieta-Etxano, Bizkaia, se encuentra Lauaxeta Ikastola, un centro educativo que se ha convertido en un referente en innovación, plurilingüismo y compromiso social. Lo que distingue a esta escuela no es solo su modelo cooperativo de gestión ni su carácter euskaldun, sino su capacidad para conectar la educación con la realidad y preparar a los estudiantes para los retos del siglo XXI.

Es el primer colegio del País Vasco en ofrecer el Bachillerato Internacional en euskera, combinando esta formación con programas como el Bachillerato Dual Internacional y el European Business Baccalaureate Diploma, lo que abre a sus alumnos un abanico de posibilidades académicas a nivel global.

Pero el proyecto educativo de Lauaxeta Ikastola va mucho más allá de las aulas. La pedagogía del centro busca que los estudiantes desarrollen pensamiento crítico, habilidades de investigación y compromiso con la sociedad. Para ello, se promueve la participación en voluntariados, el aprendizaje-servicio, campeonatos de robótica, intercambios europeos, estancias internacionales y experiencias como el World Peace Game, en el que los alumnos abordan la resolución de conflictos y la cooperación global a través de la simulación y la práctica.

Este enfoque ha permitido que la ikastola forme a referentes en distintos ámbitos, entre ellos la política, con Elixabete Etxanobe; el periodismo, con Aitor Albizua; el deporte, con la futbolista Maite Zubieta; y las artes y la investigación, con artistas e investigadores de prestigio internacional.

Casi medio siglo de historia

La infraestructura del centro refleja su apuesta por un aprendizaje integral y moderno. Los alumnos cuentan con frontón, rocódromo, piscinas y laboratorios de biología, física, tecnología y 3D, además de un taller de coches eléctricos, laboratorio de comunicación y aula multisensorial. La ikastola ofrece también orientación académica y psicopedagógica, cocina propia y servicios ampliados, asegurando que cada estudiante tenga un entorno estimulante y adaptado a sus necesidades.

Desde su fundación en 1977, Lauaxeta Ikastola ha experimentado un crecimiento sostenido y ha desarrollado planes estratégicos que han marcado su evolución. En su primera década pasó de 150 a 1.450 alumnos, aumentando el claustro de 9 a 75 docentes. A partir de finales de los años ochenta, el centro impulsó una innovación continua en educación y gestión, aplicando modelos de calidad como EFQM.

Entre sus reconocimientos se encuentran la Q de Plata y la Q de Oro, el Premio a la Calidad del Ministerio de Educación y Ciencia, así como el EFQM Excellence Award Winner y el Prize Winner for Management by Processes & Facts, que consolidan su prestigio a nivel nacional y europeo.

Los planes estratégicos recientes han incorporado criterios de sostenibilidad y la Agenda 2030 de Naciones Unidas, alineando la actualización de recursos educativos, deportivos y tecnológicos con objetivos de desarrollo sostenible. La creación del Campus Lauaxeta ha ampliado los servicios de ocio y deporte para toda la comunidad educativa, reforzando la relación del centro con su entorno y con las familias.

“Uso condón porque si no sale una aberración como tú... eres una rata de cloaca”: cuando el acoso en el colegio más elitista de Madrid te obliga a irte del país.

Innovación y adaptación constante

El colegio ha mantenido un hilo conductor: la innovación constante y la adaptación de su proyecto educativo a las necesidades sociales, garantizando que la excelencia académica vaya acompañada de valores y compromiso.

Este modelo educativo, centrado en la innovación, la formación internacional y la conexión con la sociedad, ha recibido un reconocimiento adicional este 2026. Lauaxeta Ikastola ha sido incluida en la lista de los 100 mejores colegios de España de la revista Forbes, siendo el único centro vizcaíno en lograrlo este año. La selección de Forbes, basada en 86 criterios objetivos evaluados por pedagogos, psicólogos y profesionales de la educación, valora no solo el rendimiento académico, sino también la metodología, la infraestructura, la oferta de idiomas y la incorporación de asignaturas de actualidad como inteligencia artificial y emprendimiento.