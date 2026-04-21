Las clases de Educación Física “traumatizan”: una de cada tres personas deja de hacer ejercicio “para siempre” por malas experiencias

Una de cada tres personas deja de hacer ejercicio “para siempre” por malas experiencias. (Isabel Infantes/Europa Press)

Educación Física siempre ha sido una de esas asignaturas preferidas entre los alumnos y alumnas de un colegio. Una hora para descargar energía, poder hablar un poco con tus amigos e incluso, si tocaba, jugar a tu deporte favorito. Sin embargo, no siempre era lo que uno esperaba y se alejaba de lo positivo.

Frío, incomodidad, vergüenza o la frustración de ser elegido el último para un equipo son recuerdos que, en muchos casos, no se han disipado con el tiempo para muchos y muchas que hoy en día evitan hacer deporte desde entonces.

Así lo ratifica una encuesta realizada por Age UK a 2.400 adultos de mediana edad que revela que tres de cada diez aseguran que aquellas vivencias les quitaron las ganas de hacer ejercicio “para siempre”.

Recuerdos que perduran

El estudio apunta a una experiencia compartida: dos de cada cinco encuestados recuerdan haber sido los últimos en ser elegidos para los equipos, y una proporción similar afirma que la inseguridad sobre su cuerpo en aquellas clases sigue presente en su memoria.

En total, el 29% dice sentirse “traumatizado” por la educación física escolar, mientras que el 28% afirma que estas experiencias les desanimaron definitivamente a practicar deporte.

Según el informe, muchas personas asocian el ejercicio con la exposición, juicio o vergüenza, lo que ha provocado que la actividad física quede fuera de su vida adulta.

La exposición o la vergüenza han dejado en un segundo plano el ejercicio en la vida adulta.

Un modelo escolar bajo lupa

Los testimonios recogidos describen una educación física marcada en el pasado por métodos autoritarios, con un enfoque centrado en el rendimiento y la disciplina. En algunos casos, se imponían castigos como correr vueltas adicionales, lo que reforzaba la asociación entre deporte y sanción.

Estas prácticas, según la organización, contribuyeron a una percepción del ejercicio como una actividad “solo para jóvenes” o para personas con habilidades deportivas previas.

Un profesor de Educación Física. (Pexels)

Barreras en la vida adulta

El 40% de los encuestados recuerda haberse sentido acomplejado por su cuerpo durante las clases, y otro 40% mantiene vivo el recuerdo de haber sido el último en ser elegido. Esto ha hecho que en edades posteriores no se practiquen actividades físicas.

Es más, muchos consideran que retomar el deporte después de los 50 años no está a su alcance o que no forma parte de su perfil, lo que repercute en hábitos saludables en una etapa clave para el bienestar físico.

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“Los beneficios del deporte y el ejercicio son infinitos”

La iniciativa cuenta con el respaldo de figuras del deporte y el atletismo como Kelly Holmes y Sally Gunnell.

Holmes ha afirmado en The Mirror que “los beneficios del deporte y el ejercicio son infinitos”, independientemente del nivel o la edad, y ha destacado su impacto en la salud física y mental. Por su parte, Gunnell ha subrayado que “estar activa siempre ha significado mucho más que medallas o podios” y lo ha relacionado con sentirse fuerte y conectada con los demás.

La presentadora Gabby Logan ha añadido que el ejercicio también es una forma de garantizar bienestar futuro y mantener la autonomía en la vejez.

Alumnos en un patio de colegio en una clase de Educación Física. (A. Pérez Meca/Europa Press)

Campaña para cambiar hábitos

Ante esta situación, Age UK ha lanzado la campaña “Actúa ahora, envejece mejor”, con el apoyo de más de 40 organizaciones deportivas. “Ponerse en movimiento no debería ser intimidante”, resume la campaña.

La iniciativa busca promover espacios más inclusivos y adaptados a personas mayores de 50 años, con clases específicas o actividades de iniciación.

Según los datos recogidos, una cuarta parte de este grupo estaría más dispuesta a hacer ejercicio si existieran opciones adaptadas a su edad, y uno de cada cinco se motivaría por la posibilidad de socializar.