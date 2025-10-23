España

Aprender, pero no solo: los padres buscan que el colegio de sus hijos tenga una educación emocional y más conectada con la realidad

Muchos padres cambian de residencia para estar más cerca del colegio que quieren para sus hijos

Marcos Montalbán

Por Marcos Montalbán

Guardar
Factores que influyen en la
Factores que influyen en la elección de colegio. (Freepik)

La elección del colegio se ha convertido en una de las decisiones más trascendentes para las familias españolas. Ya no se trata únicamente de escoger el centro más cercano o asequible, sino de encontrar un lugar donde los hijos crezcan como personas, aprendan de forma consciente y se preparen para un mundo globalizado, tecnológico y en constante cambio.

Así lo confirma el informe Análisis de los factores que influyen en la elección escolar y la participación familiar en la educación de la nueva generación de padres y madres, elaborado por ESIC University, la Universidad de Villanueva y Escuelas Católicas, tras recoger datos de más de 4.000 familias de 34 colegios concertados en toda España.

“Las familias buscan centros con identidad pedagógica sólida, gestión ética, innovación tecnológica y un enfoque humano que promueva tanto el desarrollo académico como personal del alumnado”, resume el estudio.

Una educación distinta a la recibida

El 74% de los padres desea que sus hijos reciban una educación diferente a la que ellos tuvieron: más personalizada, práctica y conectada con la realidad, tanto social como laboral. Es decir, la educación pasa a ser una estrategia de inversión más que un gasto.

Durante el curso pasado, las familias españolas destinaron una medida de 2.588 euros por hijo, cifra que asciende a 3.396 euros en colegios concertados y hasta 7.691 euros en los privados, destaca el informe.

“Uno de los hallazgos más relevantes es la reafirmación del valor que las familias otorgan a la educación como bien esencial”, señala el documento, lo que “contrasta con la concepción tradicional de la educación como mera responsabilidad, subrayando su inversión estratégica en el desarrollo integral de los hijos”.

Público, concertado o privado: tres modelos, tres realidades

El sistema educativo español está compuesto por tres tipos de colegios: públicos, concertados y privados, que responden a perfiles familiares distintos y ofrecen experiencias educativas diferentes.

Los colegios públicos son conocidos por su gratuidad. Son universales e inclusivos, y acogen a la mayor diversidad social y cultural. El gasto medio anual por alumno ronda los 1.200 euros, centrados en comedor y actividades extraescolares. El 57% de las familias los elige por su proximidad a la vivienda y comodidad para la conciliación familiar.

Los colegios concertados representan una opción intermedia entre los públicos y los privados, combinando una parte de la financiación por parte del Estado y cuotas a los familiares. El gasto medio anual es de 3.396 euros. Suelen ser escogidos por los padres, priorizan la reputación y la coherencia pedagógica. El 85% compara varios centros antes de decidir.

Los colegios privados atraen a las familias de mayor nivel socioeconómico y ofrecen una educación diferenciada: excelencia académica, atención personalizada, bilingüismo e innovación. No obstante, el gasto asciende a los 7.961 euros por alumno al año, un 135 más que el curso 2024-2025.

Alumnos de un colegio de
Alumnos de un colegio de Valencia esperando a que les recoja sus padres. (Rober Solsona/Europa Press)

Informadas, exigentes y con propósito: el nuevo perfil de las familias

Por su parte, el informe dibuja un perfil distinto con respecto a los padres, que ahora están más informados, son más críticos y están más implicados en la educación de sus hijos. La mayoría tiene entre 35 y 50 años, formación universitaria y una visión estratégica de la educación.

El 81% consulta información en internet antes de elegir el mejor centro, el 78% se guía por las opiniones de otras familias y el 85% revisa los resultados académicos y la reputación online del centro. “La confianza es el elemento más valorado y asociado a la imagen del colegio. No solo influye en la elección, sino también en la fidelización de las familias”, destaca el informe.

Por ejemplo, una tendencia creciente es que muchos padres eligen su vivienda en función del colegio deseado, especialmente en las grandes ciudades. “Cada vez más padres eligen su vivienda en función del colegio al que quieren llevar a sus hijos. Se elige con propósito”, subraya Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de COFAPA en el XXXIII Encuentro de Centros de Enseñanza.

Qué buscan los padres en los colegios de sus hijos

El modelo educativo y la calidad son los factores más determinantes. “Los padres encuestados muestran especial interés en que el centro proporcione una educación de alta calidad con personal altamente cualificado, otorgándoles un valor medio de 4,5 y 4,4 puntos, respectivamente (sobre 5)”, precisa el estudio.

Además, los padres valoran la coherencia institucional y piden que los colegios no cambien de rumbo según las modas: “las familias son muy exigentes. Nos piden que mantengamos coherencia, incluso frente a tendencias contradictorias, como el rechazo a la tecnología mientras la ley exige competencias digitales”, advierte Pilar Moreno, directora de Brains International School Conde Orgaz, en el mismo acto.

Pero la historia y la reputación también influyen. El 85% de los padres considera clave que el colegio tenga resultados reconocidos, buena gestión y comunicación fluida. La imagen institucional y el branding educativo son decisivos en la confianza de las familias.

El 94% de las familias valora positivamente las metodologías activas, como el aprendizaje basado en proyectos, el trabajo colaborativo, la gamificación y el pensamiento crítico. Además, el 83 % quiere que sus hijos desarrollen valores y competencias socioemocionales, y el 91% considera la educación en valores y el respeto a la diversidad como fundamentales.

El entorno físico también influye en la elección. El 84% de los padres valora aulas amplias, luminosas y con zonas verdes, así como laboratorios, bibliotecas y aulas maker. Por otro lado, la seguridad y el bienestar emocional son prioritarios para el 97%, y el 88,6% busca comedor saludable y actividades extraescolares de calidad.

“Uso condón porque si no sale una aberración como tú... eres una rata de cloaca”: cuando el acoso en el colegio más elitista de Madrid te obliga a irte del país.

Qué pesa más según el tipo de centro: el colegio ideal

En los colegios públicos, la exposición a la inteligencia artificial es escasa, la participación familiar es moderada y la atención a la dimensión emocional y en valores se considera alta, enfocándose en una educación integral.

En los colegios concertados, la mayoría de los padres pertenece a la clase media profesional. La percepción sobre la inteligencia artificial es cautelosa, con una valoración media de 2,3 sobre 5, mientras que la participación familiar es alta, con un 75,3% de familias manteniendo comunicación fluida con los docentes. La prioridad en valores y educación emocional es muy alta, con un 91% de familias destacando su relevancia.

En los colegios privados, la aceptación de la inteligencia artificial es gradual, mientras que la participación familiar es alta pero orientada a resultados. La prioridad en valores y bienestar emocional sigue siendo importante, aunque se combina con una orientación a la competitividad académica.

El informe perfila el colegio ideal como un espacio que integra innovación con humanismo. “El colegio ideal es aquel que combina una identidad pedagógica definida, una gestión ética y sostenible y una fuerte implicación de las familias en el proceso educativo”, concluye el informe.

Temas Relacionados

ColegioFamiliasPadres E HijosEducaciónEducación EspañaInvestigaciónEstudiar en EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

España, por debajo de la media europea en digitalización, pero con preferencia por la IA: la redacción de textos es lo más usado

Las principales tareas que los trabajadores en la Unión Europea realizan con inteligencia artificial son las relacionadas con la redacción y la traducción de textos

España, por debajo de la

Las posibles casas del príncipe Andrés si le expulsan de Royal Lodge: del antiguo hogar de Harry y Meghan a una propiedad en Transilvania

La presión de la familia real y la falta de recursos obligan al hermano de Carlos III a buscar otras opciones fuera de su entorno habitual

Las posibles casas del príncipe

Una Universidad Complutense en grave crisis económica destina 265.000 euros para trasladar cadáveres a su centro de estudio médico

Tras el préstamo de 34,4 millones de la Comunidad para pagar nóminas, la institución tiene que seguir con su día a día. Busca una empresa que le traslade los cuerpos de los donantes que van a su centro especial para fines docentes y científicos

Una Universidad Complutense en grave

Los bancos congelan las fusiones tras la opa fallida de BBVA, pero se preparan para acometerlas a medio plazo: “Una entre Sabadell y Unicaja es posible”

Sabadell, Unicaja, Kutxabank, Ibercaja y Abanca entran en el radar de los analistas como futuros protagonistas de operaciones corporativas que buscan escalar posiciones y reforzar la competencia en el sector

Los bancos congelan las fusiones

Quién es Byung-Chul Han, el premio Princesa de Asturias que mintió a sus padres para dedicarse a la filosofía y que algunos tachan de ser “Mr. Wonderful progre”

El también teólogo cristiano que ha criticado la sociedad de trabajo y rendimiento y el exceso de positividad recoge este viernes el galardón de Comunicación y Humanidades 2025 en Oviedo

Quién es Byung-Chul Han, el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia española se declara

La Justicia española se declara incompetente para ejecutar una sentencia dictada por un tribunal federal de Nueva York contra Venezuela

La Justicia deniega la nacionalidad española a tres personas que alegaban discriminación al ver que sus familiares sí la consiguieron con documentos similares

El DNI permanente dejará de existir: esta es la fecha límite para renovarlo

El Gobierno se mete en la guerra Rosalía-Almeida por lo ocurrido en Callao: “Veo bien que el alcalde sea consciente de lo que él mismo ha provocado”

El personal laboral de Defensa recibirá 2.400 euros más en las nóminas de noviembre y diciembre

ECONOMÍA

Los bancos congelan las fusiones

Los bancos congelan las fusiones tras la opa fallida de BBVA, pero se preparan para acometerlas a medio plazo: “Una entre Sabadell y Unicaja es posible”

El horario de invierno aumenta la productividad y el del verano el consumo pero ¿cuál es mejor para los trabajadores?: “Propicia que recibamos más luz”

Números ganadores de la lotería 6/49 de este 22 de octubre

Los trabajadores migrantes mejoran la productividad en la agricultura, la hostelería y la construcción, según un estudio

Más del 60% de los españoles reconocen comprar ofertas en los supermercados por no llegar a fin de mes

DEPORTES

Vivió en un orfanato donde

Vivió en un orfanato donde abusaron de él y jugó con el Atlético de Madrid y el Barça hasta que las drogas acabaron con su carrera: la historia de Julio Alberto

Colate, nuevo presidente del CD Badajoz: un rostro mediático ante el caos interno del club

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’ que casi le roba a Argentina el Mundial del 78

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos